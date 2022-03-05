德语媒体：中国面临抉择

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表长篇分析文章指出，习近平迄今为止的表现有两种可能的解释，一种可能性是他本人对局势严重误判，以至于目前不知道怎样在保全脸面的情况下摆脱僵局。第二种可能性是，他打定主意静观事态发展，然而根据局势发展再做出选边站的决定。这篇题为《中国面临抉择》的文章写道：

"习近平是无意之中陷入当前被动局面的吗？有人相信，习近平及其幕僚误判了局势，他们低估了爆发战争的风险，也可能是普京没有对中国说出事情。这种说法的假设前提是，中国并不想在新冷战中站错队伍，因为中国仍需要来自西方的技术。另一种说法则是，北京不仅知情，而且知道更多不为人知的内幕，但中国还是在战争爆发的前夜做出了支持俄罗斯的决定。持这种观点的人认为，国际社会是时候为应对北京莫斯科新轴心做好准备了。

上述两种判断中，有一点则是共同的，那就是中国低估了西方团结一致的反应，以及乌克兰的顽强抵抗。战争爆发后中国驻基辅大使馆有关包机撤侨的声明最能说明这一问题，显然当时北京方面认为，俄罗斯能够在短期内获得乌克兰的制空权。中国目前正处在一个战略性十字路口，今后几周内，中国选择的道路将日渐清晰。有朝一日，历史学家们可能会将北京冬奥会开幕的那一天定义为习近平严重误判的开端。普京是应邀出席的贵宾，同以往一样，这一次他也姗姗来迟。在钓鱼台国宾馆，宾主相谈甚欢。这也是习近平过去两年来首次会晤外宾。

然而，对普京来说，此次出访行动并未获得全面成功。在经济合作方面，他取得的成果远远不如预期。现在中国的说客们纷纷表示，中俄两国领导人签署的联合声明是双方磋商数月的结果，同乌克兰毫无关系。在中国方面看来，中俄声明是对美英澳三国南中国海防务联盟的回应，同莫斯科结盟是一种实力的展现。但是，在莫斯科向俄乌边界以及克里米亚半岛大举派兵之际，中国同莫斯科结盟会引发国际社会的何种联想，如果中国外交官们无法对此进行正确的预判，其能力显然非常堪忧。除此之外，习近平签署的中俄联合声明中，中方首次明确表达了反对北约东扩的立场，并表示俄罗斯有权获得安全保障。西方各国首都都注意到了这一进展，正如欧盟外交事务专员博雷尔所说'这是一个修正主义宣言'。"

《法兰克福汇报》文章指出，2014年俄罗斯因吞并克里米亚半岛陷入国际孤立境地后，莫斯科开始投向北京的怀抱。而习近平和普京共同的政治理念也使中俄两国越走越近。两个人都希望以领导各自国家实现历史复兴的领袖身份被载入史册，也都担心自由主义的理想和言论会危及他们的统治。文章最后写道：

"在以华盛顿为主的一些地方，有人主张应让北京为其支持莫斯科、当俄罗斯同谋的决策付出代价。另外一些人则警告称，这样反而会适得其反促成莫斯科北京轴心的形成。持后一种观点的人指出，迫于强劲的国际压力，在安理会和联合国大会谴责俄罗斯的决议案表决时，北京没有投否决票，而是投了弃权票。他们认为，还不应彻底放弃对北京施加影响的最后努力。"

《南德意志报》也发表评论指出，在制止普京战争狂热的问题上，应进一步促成中国发挥影响力。

"让迄今为止犹豫不决的中国印度两个大国加入干预行列，显然是更为有效的方案。印度是俄罗斯最大的军火客户，其传统的中立立场本来就是一个时空错置的产物。而乌克兰战争对中国产生的影响则要大得多。俄罗斯是要通过发动战争重新打造地缘政治秩序，同中国的大国战略恰恰是背道而驰的。中国是通过别国的经济依赖发挥影响力，并试图重新书写国际标准。中国不是用武力，而是用经济合同迫使别国就范。

普京发起的野蛮战争迫使中国领导层也不得不做出抉择。中国现在已经清楚地看到，对于失控的专制统治者，西方是如何运用其制裁工具的。而以中国对西方的依赖程度，中国受到的伤害也将更大。有鉴于此，乌克兰战争等于也为中国重新书写了游戏规则。普京想要强加于世界的新秩序，不可能是习近平所要看到的，在这一点上，他同德国总理和美国总统并无区别。"

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