德语媒体：中国露出了真面目

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，尽管经济代价惨重、次生灾害频仍，但中国党和国家领导人习近平仍在一意孤行地坚持推行他所开启的清零政策，这位中国领导人正在改变中国。这篇题为《中国的真面目》的评论写道：

"这一切不禁让人回想起了黑暗的过去。中国不再重新开启因防疫而关闭的国门，早已成了可以想象的场景。鉴于封锁状态会阻碍经济发展，政府已经为其执政合法性提前找好了新的说辞。政府已不再提及过去四十年改善民众生活水准的承诺，取而代之的是，要对新冠病毒赶尽杀绝，以'确保14亿人民的生命安全'。

这种清零政策的代价极高，已经将国民经济逼向了大萧条的边缘。大白们拳脚相加将数十万上海民众送往隔离中心的同时，北京最高层也显露出了真实面目。中国党和国家领导人习近平公开宣称，发展经济已经不再是首要目标。

上海股市管理层告诉外国银行代表，中国完全可以舍弃国际资本。为了防疫，很多省份已经对民众行动自由做出了严格的限制，而这些省份在中国国民经济中的占比高达五分之四。清零已经成了贯穿全国的最高指示。在习近平看来，市场早已成为威胁'经济和社会发展'的隐患。'如果不对资本进行管控，将会带来无法估量的苦难。'像五十年代一样，国家将再度主导经济发展。"

评论指出，上海在小区外搭建铁制栅栏的场面，令国际社会感到震惊。然而，这种集中隔离的做法，在中国并非新生事物。只不过疫情前遭隔离的是远在新疆的维吾尔人，而这一次则是一直希望成为全球金融中心的上海。评论最后写道：

"德国企业家此前总是喜欢说，他们在中国从没有见到过一位共产主义者。事实上，过去一百年来，中国共产党从未放弃过其革命党本色。只是在发生一系列历史性转折的当今世界，这种本色又变得更加明显了。为了为攻打台湾做好准备，中国领导层召集境内外各大银行代表举行会议。党的干部希望了解一下，如何才能规避美国冻结中国境外美元储备的风险，以免重蹈俄罗斯入侵乌克兰后的覆辙。于是有人建议，大幅下调中国公民因资助子女留学等事由而去兑换美元的年度上限。

常有人说，中共高层有一些出色的战略思想家，他们已经为中国的崛起制定了长期方案。只是现阶段完全看不到他们的踪影，或许他们正在接受隔离。"

德国总理肖尔茨将日本作为其首次亚洲之行的目的地，接下来又在柏林同印度总理莫迪举行了会谈。周二出版的《经济周刊》写道，种种迹象表明，柏林正在告别以中国为中心的亚洲政策。报道写道：

"大多数西方国家都在就战略转型进行思考，而这当然同乌克兰战争以及今年二月普京同习近平结成的无止境伙伴关系密切相关。卡内基印度中心安全问题专家梅塔（ Shibani Mehta）表示，俄罗斯对乌克兰发起的军事进攻以及欧盟的制裁行动充分表明，俄罗斯已经同西方决裂，俄罗斯同中国要另起门户，而印度必须为此做好外交层面的准备。

梅塔认为，如果中俄两国就印度问题展开协商，那么北京很有可能会说服莫斯科放弃同印度达成的口头协议。而这显然不符合印度总理莫迪的意愿，因而柏林和布鲁塞尔都期望，印度能够同欧美建立起更为强大的、符合双边利益的联系。"

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