德语媒体：中国需要一种新的经济

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》发表题为“北京让普京重回社交圈”的评论，指出习近平在“一带一路”峰会上为中国所力推的新的世界秩序造势，全球南方趋之若鹜，而俄罗斯总统普京则得到了一个重新现身国际舞台的好机会。文章写道：

“（会场上）两位专制领导人的座位挨在一起，发言也一前一后，并在拍合影的时候并肩微笑。习近平毫无疑问地表明，俄罗斯总统普京是作为贵宾来到北京的。他不用担心被引渡到海牙，迎接他的是中国首都铺开的红地毯。在普京与习近平的单独会谈——也是他们的第42次峰会中，两人盛赞了双方之间的友谊，并承诺今后在外交政策上‘密切协调’。”

普京的到访北京是为了参加“一带一路”高峰论坛。“这是中国今年最重要的外交大事。全球南方步调一致地来到北京，以向这个新的世界大国表示敬意：140多个国家的代表出席了周三的峰会，其中包括20多位国家或政府首脑。西方民主国家代表难得一见，而专制当权者则结队而来，其中甚至还有阿富汗塔利班政权的代表。”

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



文章指出，“一带一路”倡议让中国通过投资基础设施建设在发展中国家扩大了影响，帮助习近平实现“多极”世界秩序的愿景。峰会传达的信号是：“与华盛顿不同的是，北京会为全球南方的利益出力。”评论接着写道：

“中国的新丝绸之路倡议不乏成功之处，也可以从一个事实得到印证：G7集团和欧盟都已提出了各自对‘一带一路’的替代方案。或许布鲁塞尔和华盛顿都已警惕地注意到，这次习近平动员了多少政府高层人士前来与会。特别是在东南欧，中国的影响力已经相当可观。匈牙利总理奥尔班继续承诺积极参与丝路倡议；塞尔维亚总统武契奇为赴‘一带一路’论坛不惜缺席西巴尔干国家与欧盟的峰会，并在北京大谈两国之间的‘铁杆友谊’。他还签署了购买20辆高速列车的协议，这些列车将在由中国承建的布达佩斯至贝尔格莱德之间的铁路线上运行。

尤其是普京，得以利用这次难得的出访外国的机会，展现自己重返国际舞台。他在北京会见了包括奥尔班在内的多位国家元首，并得到了泰国新总理塞塔请他访问曼谷的邀请。”

碧桂园将出现海外债务违约？

让泡沫破裂？

《南德意志报》刊登题为“中国需要一种新的经济”的评论，探讨中国的经济增长模式，并以碧桂园为例，关注中国摇摇欲坠的房地产业市场：

“中国的房地产业自2020年就已陷入危机。导致这种状况的就是强人习近平自己。这位中国国家领导人用限制债务切断了房地产企业的资金来源。他祭出此举的动机可能也是考虑到房价高企的社会后果。中国政府迄今做到了不让（房地产）市场彻底崩溃，并仍有手段阻止这一情况的发生。因为中国的金融系统完全在国家的控制之下。政府一声令下就可以降息或延迟偿还期限。政府还能创造需求，比如通过放宽紧俏地段的限购条件。审查机构看来似乎做到了掩盖数千万套房屋空置这一现实，否则这一泡沫早就破裂了。习近平了解危机的规模，他也知道，萎缩的人口不再需要更多的住房。

经济学家们喜欢说，中国的国民经济必须从投资为主导型转为以消费为主导。就是说，让消费者得到更多的钱和自由。为此，工资必须更大幅地提升，人们需要有一套可靠的失业和养老保险机制。国家必须让资本市场自由化，以便人们的房产之外有其他获利丰厚的投资可能。国家还必须针对相对贫困的农村居民进行财富的再分配。还必须取消对资本的管控，使汇率自由化，减少国家补贴，后者将缓解制造业长期产能过剩的问题。

这些改革将是充满痛苦的，习近平和他的前任15年来一直在做出这样的承诺，但很少实际行动。问题是，中国在还有能力采取行动的时间窗里，还要承受多少像碧桂园这样规模的企业爆雷。”

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