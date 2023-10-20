德语媒体：中国需要一种新的经济

《日报》继续关注“一带一路”峰会上习近平与普京的互动，及其向国际社会传递的信号。《南德意志报》则指出，中国仍有可能阻止房地产经济崩溃，但还要有多少房企爆雷，才能促使北京采取行动？
（德国之声中文网）柏林出版的《日报》发表题为“北京让普京重回社交圈”的评论，指出习近平在“一带一路”峰会上为中国所力推的新的世界秩序造势，全球南方趋之若鹜，而俄罗斯总统普京则得到了一个重新现身国际舞台的好机会。文章写道：
“（会场上）两位专制领导人的座位挨在一起，发言也一前一后，并在拍合影的时候并肩微笑。习近平毫无疑问地表明，俄罗斯总统普京是作为贵宾来到北京的。他不用担心被引渡到海牙，迎接他的是中国首都铺开的红地毯。在普京与习近平的单独会谈——也是他们的第42次峰会中，两人盛赞了双方之间的友谊，并承诺今后在外交政策上‘密切协调’。”
普京的到访北京是为了参加“一带一路”高峰论坛。“这是中国今年最重要的外交大事。全球南方步调一致地来到北京，以向这个新的世界大国表示敬意：140多个国家的代表出席了周三的峰会，其中包括20多位国家或政府首脑。西方民主国家代表难得一见，而专制当权者则结队而来，其中甚至还有阿富汗塔利班政权的代表。”
文章指出，“一带一路”倡议让中国通过投资基础设施建设在发展中国家扩大了影响，帮助习近平实现“多极”世界秩序的愿景。峰会传达的信号是：“与华盛顿不同的是，北京会为全球南方的利益出力。”评论接着写道：
“中国的新丝绸之路倡议不乏成功之处，也可以从一个事实得到印证：G7集团和欧盟都已提出了各自对‘一带一路’的替代方案。或许布鲁塞尔和华盛顿都已警惕地注意到，这次习近平动员了多少政府高层人士前来与会。特别是在东南欧，中国的影响力已经相当可观。匈牙利总理奥尔班继续承诺积极参与丝路倡议；塞尔维亚总统武契奇为赴‘一带一路’论坛不惜缺席西巴尔干国家与欧盟的峰会，并在北京大谈两国之间的‘铁杆友谊’。他还签署了购买20辆高速列车的协议，这些列车将在由中国承建的布达佩斯至贝尔格莱德之间的铁路线上运行。
尤其是普京，得以利用这次难得的出访外国的机会，展现自己重返国际舞台。他在北京会见了包括奥尔班在内的多位国家元首，并得到了泰国新总理塞塔请他访问曼谷的邀请。”
《南德意志报》刊登题为“中国需要一种新的经济”的评论，探讨中国的经济增长模式，并以碧桂园为例，关注中国摇摇欲坠的房地产业市场：
“中国的房地产业自2020年就已陷入危机。导致这种状况的就是强人习近平自己。这位中国国家领导人用限制债务切断了房地产企业的资金来源。他祭出此举的动机可能也是考虑到房价高企的社会后果。中国政府迄今做到了不让（房地产）市场彻底崩溃，并仍有手段阻止这一情况的发生。因为中国的金融系统完全在国家的控制之下。政府一声令下就可以降息或延迟偿还期限。政府还能创造需求，比如通过放宽紧俏地段的限购条件。审查机构看来似乎做到了掩盖数千万套房屋空置这一现实，否则这一泡沫早就破裂了。习近平了解危机的规模，他也知道，萎缩的人口不再需要更多的住房。
经济学家们喜欢说，中国的国民经济必须从投资为主导型转为以消费为主导。就是说，让消费者得到更多的钱和自由。为此，工资必须更大幅地提升，人们需要有一套可靠的失业和养老保险机制。国家必须让资本市场自由化，以便人们的房产之外有其他获利丰厚的投资可能。国家还必须针对相对贫困的农村居民进行财富的再分配。还必须取消对资本的管控，使汇率自由化，减少国家补贴，后者将缓解制造业长期产能过剩的问题。
这些改革将是充满痛苦的，习近平和他的前任15年来一直在做出这样的承诺，但很少实际行动。问题是，中国在还有能力采取行动的时间窗里，还要承受多少像碧桂园这样规模的企业爆雷。”
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