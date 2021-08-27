 德语媒体：中国需要一个稳定的阿富汗 | 媒体看中国 | DW | 28.08.2021

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德语媒体：中国需要一个稳定的阿富汗

美军匆忙撤离阿富汗留下的烂摊子，到底由谁来收拾？《每日镜报》认为，中国必须有所行动，因为阿富汗局势稳定符合中国的战略利益。《皇冠报》则指出，中国如今嘲笑美国只是表面现象，实际上正在为伊斯兰极端势力抬头而惊恐万分。

Afghanistan Chinas Außenminister Wang Yi führt Gespräche mit Taliban-Führung

中国外长王毅曾经在7月底于天津和到访的塔利班代表会晤

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并非所有人都逃避阿富汗的新统治者。国际问题专家Alexander Görlach指出，数天来，在阿富汗蒙受耻辱的只是西方人，俄罗斯人和中国人则已经在同塔利班对话。

中俄两国领导人周三（8月25日）通电话，就阿富汗局势交换意见，表达了加强两国合作的意愿。 

美国媒体引述官员说法称，美国中央情报局局长与塔利班的最高人物秘密会面，另外俄媒则指出，塔利班代表团在喀布尔会见了中国驻阿富汗大使一行人，他们分别谈了什麽？

塔利班重新控制阿富汗，对于北京政府究竟是福是祸？政论家邓聿文认为，塔利班可能迟早会和北京产生冲突。但只要塔利班不公开支持“东突”，北京不会和它决裂。

台湾外交部长吴钊燮周六指责中国想“仿效”塔利班，但台湾有决心和能力自卫。吴钊燮表示，台湾人民的愿望和最佳利益包括不受共产主义和独裁主义侵扰。与此同时，塔利班高层周六举行会晤，讨论如何组建“包容”政府。

 (德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"现在需要阿富汗的邻国们出手"为题，刊发评论指出，美军匆忙撤离留下的烂摊子，必须靠其他大国来收拾，但是维护阿富汗稳定的任务注定不会轻松。

"现在，塔利班不得不自己来管理阿富汗的垃圾转运、医疗卫生、道路建设等问题。而最大的问题则是：如何对付比塔利班更加血腥的'伊斯兰国'武装人员。2002年到2016年间，作为塔利班保护伞的巴基斯坦曾经遭受过一系列极端伊斯兰恐怖袭击，他们知道这是多么大的威胁。阿富汗一旦失稳，极端分子的行动空间就会变大。如今，已经有140万阿富汗难民生活在巴基斯坦。"

文章指出，相邻的伊朗政权一方面为宿敌美国撤离感到高兴，另一方面也为78万逃入伊朗的难民感到困扰。"至于北京当局，他们一方面再次证实了自己对军事干预行动的怀疑，另一方面也对行动空间骤然变大的圣战者惊恐不已。对于中国而言，这些圣战者主要就是信仰伊斯兰教的维吾尔人。此外，莫斯科也不希望极端伊斯兰武装分子通过与阿富汗接壤的前苏联加盟国(土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦)进入俄罗斯。"

"美国撤离留下了烂摊子，中国、伊朗、俄罗斯、巴基斯坦很快就会意识到，他们没法继续当看客。光是指责华盛顿当局，什么用也没有。这些邻国是这场剧变的受冲击者，在他们的地缘战略利益区域内，阿富汗已经成为了重要角色。这固然令人不快，但是他们也无法逃避自己的职责：协助建立一个具有稳定政治结构的阿富汗。要是这些邻国不这么干，总有一天会懊悔万分。"

Afghanistan | Chinesisches Krankenhaus in Kandahar

上世纪70年代中国在坎大哈援建的一座医院

维也纳出版的《皇冠报》以"莫斯科和北京的伪君子"为题，刊发短评认为，中国和俄罗斯的威权统治者嘴上对美国冷嘲热讽，实际上正因为极端伊斯兰主义的威胁而忧心忡忡。

"在整个伊斯兰世界，塔利班的胜利都在收获欢呼，圣战者获得了新的推动力，这还将造成恐怖主义后继有人。"

"俄罗斯有足够的理由忧心。在俄罗斯，20%的人口都是穆斯林，他们和中亚地区的前苏联加盟国的伊斯兰兄弟有着紧密联系。而在这些中亚国家，伊斯兰极端主义早已滋生。中国的处境也类似，如今北京正在残暴地将信仰伊斯兰教的维吾尔人关进再教育营进行洗脑。很快，俄罗斯和中国就会在阿富汗问题上停止嘲笑美国人。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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