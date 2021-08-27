德语媒体：中国需要一个稳定的阿富汗

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"现在需要阿富汗的邻国们出手"为题，刊发评论指出，美军匆忙撤离留下的烂摊子，必须靠其他大国来收拾，但是维护阿富汗稳定的任务注定不会轻松。

"现在，塔利班不得不自己来管理阿富汗的垃圾转运、医疗卫生、道路建设等问题。而最大的问题则是：如何对付比塔利班更加血腥的'伊斯兰国'武装人员。2002年到2016年间，作为塔利班保护伞的巴基斯坦曾经遭受过一系列极端伊斯兰恐怖袭击，他们知道这是多么大的威胁。阿富汗一旦失稳，极端分子的行动空间就会变大。如今，已经有140万阿富汗难民生活在巴基斯坦。"

文章指出，相邻的伊朗政权一方面为宿敌美国撤离感到高兴，另一方面也为78万逃入伊朗的难民感到困扰。"至于北京当局，他们一方面再次证实了自己对军事干预行动的怀疑，另一方面也对行动空间骤然变大的圣战者惊恐不已。对于中国而言，这些圣战者主要就是信仰伊斯兰教的维吾尔人。此外，莫斯科也不希望极端伊斯兰武装分子通过与阿富汗接壤的前苏联加盟国(土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦)进入俄罗斯。"

"美国撤离留下了烂摊子，中国、伊朗、俄罗斯、巴基斯坦很快就会意识到，他们没法继续当看客。光是指责华盛顿当局，什么用也没有。这些邻国是这场剧变的受冲击者，在他们的地缘战略利益区域内，阿富汗已经成为了重要角色。这固然令人不快，但是他们也无法逃避自己的职责：协助建立一个具有稳定政治结构的阿富汗。要是这些邻国不这么干，总有一天会懊悔万分。"

上世纪70年代中国在坎大哈援建的一座医院

维也纳出版的《皇冠报》以"莫斯科和北京的伪君子"为题，刊发短评认为，中国和俄罗斯的威权统治者嘴上对美国冷嘲热讽，实际上正因为极端伊斯兰主义的威胁而忧心忡忡。

"在整个伊斯兰世界，塔利班的胜利都在收获欢呼，圣战者获得了新的推动力，这还将造成恐怖主义后继有人。"

"俄罗斯有足够的理由忧心。在俄罗斯，20%的人口都是穆斯林，他们和中亚地区的前苏联加盟国的伊斯兰兄弟有着紧密联系。而在这些中亚国家，伊斯兰极端主义早已滋生。中国的处境也类似，如今北京正在残暴地将信仰伊斯兰教的维吾尔人关进再教育营进行洗脑。很快，俄罗斯和中国就会在阿富汗问题上停止嘲笑美国人。"

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