德语媒体：中国难以独善其身

德国《时代周刊》在线版发表文章指出，中国的疫情虽得到遏制，但经济衰退的威胁和中美间的分裂让人难以感到乐观。德国“明镜在线”报道，德国疫情最严重的北威州海因斯贝格县公开向中国求助。
（德国之声中文网）中国通报武汉已连续四天没有新增病例，《时代周报》在线文章写道，如果这个趋势持续下去，中国很快就会宣布自己为无疫情区，共产党将宣布取得历史性的抗疫胜利。但是，这一胜利并非过早乐观的理由。文章写道：
"中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）在北京表示，'这一疾病将继续悬浮在中国人头上，随时可能再次爆发。'这位自90年代起就生活在中国的经济学家2月底在577家欧洲商会会员企业中做了调查。结果正如预料那样令人警醒：没有哪一个在华企业未受疫情影响。四分之一企业估计效益将滑坡20%，甚至更多。"
文章指出，中国一、二月的国内生产数据显示，中国为抗击新冠付出了多大的经济代价。习近平多次呼吁要把经济搞上去，因为持续的经济衰退会带来更大的危害：失业率之后隐藏着社会动荡的风险，而这正是政府无论如何想要避免的。此外，经济衰退也意味着普通工人收入减少，医疗保险和治疗的经费减少。文章说，据称中国有四分之三的大企业已经重新开始生产。不过，来自各省的数据只能相信一部分："在中国算是相对比较具有批判精神的财新杂志作了一项抽查式调查，许多工厂不分昼夜开着电灯和空调，以从数据上制造生产假象。实际上办公室里和流水线上并没有人。"
文章还指出，疫情不仅凸显欧洲对中国企业的依赖，反过来也同样如此--中国非常依赖国外的高科技。"在中国加工的半导体来自韩国，工业机械来自瑞士，化工产品来自德国，高端药品来自美国。欧盟商会主席伍德克说，'封闭的世界经济将让中国严重后退。'"但是，文章说，虽然许多经济学家看到，疫情带来的教训是合作和团结比任何时候都重要，但糟糕的是，世界却越来越分裂，尤其是中美两个大国。"美国刚限制了中国国家宣传媒体在美国的员工数量，北京之后将三家美国大报记者驱逐。中国外交使节和政府的发言人散布病毒其实来自美国的粗鲁的阴谋论。而特朗普则在讲话中称Sars-CoV-2是'中国病毒'"。
德国"武汉"求助中国
北威州的海因斯贝格县是德国疫情最严重的地区，那里迄今已有1000多名新冠病毒感染者，21人死亡。德国"明镜在线"在报道中写道："形势非常危急。如今，海因斯贝格县长普什（Stephan Pusch）迈出了不寻常的一步，在危机中向中国求助。这名基民盟政治家请求北京支援防护用品。普什在致中国党和国家主席习近平的一封公开信中写道，该县口罩和防护服仅够几日之需。"
报道说，这封同时致中国驻德使馆的公开信中还写道，如果当地危机小组和医院不能购买到足够的防护品，会对当地的医疗系统和民众产生严重影响。普什还写道，中国医生在抗击疫情方面富有经验，因此希望能有专业上的交流。同时，他还可以想象和中国疫情最严重的武汉建立起伙伴关系。
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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