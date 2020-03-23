德语媒体：中国难以独善其身

（德国之声中文网）中国通报武汉已连续四天没有新增病例，《时代周报》在线文章写道，如果这个趋势持续下去，中国很快就会宣布自己为无疫情区，共产党将宣布取得历史性的抗疫胜利。但是，这一胜利并非过早乐观的理由。文章写道：

"中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）在北京表示，'这一疾病将继续悬浮在中国人头上，随时可能再次爆发。'这位自90年代起就生活在中国的经济学家2月底在577家欧洲商会会员企业中做了调查。结果正如预料那样令人警醒：没有哪一个在华企业未受疫情影响。四分之一企业估计效益将滑坡20%，甚至更多。"

文章指出，中国一、二月的国内生产数据显示，中国为抗击新冠付出了多大的经济代价。习近平多次呼吁要把经济搞上去，因为持续的经济衰退会带来更大的危害：失业率之后隐藏着社会动荡的风险，而这正是政府无论如何想要避免的。此外，经济衰退也意味着普通工人收入减少，医疗保险和治疗的经费减少。文章说，据称中国有四分之三的大企业已经重新开始生产。不过，来自各省的数据只能相信一部分："在中国算是相对比较具有批判精神的财新杂志作了一项抽查式调查，许多工厂不分昼夜开着电灯和空调，以从数据上制造生产假象。实际上办公室里和流水线上并没有人。"

新冠病毒：哪些行业已经受创 德国总理在武汉 2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 少有的情况 一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

新冠病毒：哪些行业已经受创 跟不上病毒 不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 零售商和餐饮业 肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没时间看球 和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

新冠病毒：哪些行业已经受创 汽车生产商尤其受威胁 汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没人躲得过 在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

新冠病毒：哪些行业已经受创 本田倍加小心 日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

新冠病毒：哪些行业已经受创 缺补给 疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

新冠病毒：哪些行业已经受创 中国人足不出户 在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

新冠病毒：哪些行业已经受创 有备无患 在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。



文章还指出，疫情不仅凸显欧洲对中国企业的依赖，反过来也同样如此--中国非常依赖国外的高科技。"在中国加工的半导体来自韩国，工业机械来自瑞士，化工产品来自德国，高端药品来自美国。欧盟商会主席伍德克说，'封闭的世界经济将让中国严重后退。'"但是，文章说，虽然许多经济学家看到，疫情带来的教训是合作和团结比任何时候都重要，但糟糕的是，世界却越来越分裂，尤其是中美两个大国。"美国刚限制了中国国家宣传媒体在美国的员工数量，北京之后将三家美国大报记者驱逐。中国外交使节和政府的发言人散布病毒其实来自美国的粗鲁的阴谋论。而特朗普则在讲话中称Sars-CoV-2是'中国病毒'"。

德国"武汉"求助中国

北威州的海因斯贝格县是德国疫情最严重的地区，那里迄今已有1000多名新冠病毒感染者，21人死亡。德国"明镜在线"在报道中写道："形势非常危急。如今，海因斯贝格县长普什（Stephan Pusch）迈出了不寻常的一步，在危机中向中国求助。这名基民盟政治家请求北京支援防护用品。普什在致中国党和国家主席习近平的一封公开信中写道，该县口罩和防护服仅够几日之需。"

报道说，这封同时致中国驻德使馆的公开信中还写道，如果当地危机小组和医院不能购买到足够的防护品，会对当地的医疗系统和民众产生严重影响。普什还写道，中国医生在抗击疫情方面富有经验，因此希望能有专业上的交流。同时，他还可以想象和中国疫情最严重的武汉建立起伙伴关系。

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