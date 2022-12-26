德语媒体:中国防疫急转 全球疫情从头再来?

《世界报》刊评指出，在疫情早期，德国出现了一些混乱，但和中国如今的乱象相比，德国依然称得上优等生。《南德意志报》则担心，中国汹涌的新一波疫情会酝酿出危险的新病毒变种，而北京又一次玩弄数据的做法则让全世界面临疫情从头再来一遍的风险。
（德国之声中文网）柏林出版的德国《世界报》以"中共的政策失灵是显而易见的"为题，刊发评论指出，中国的防疫政策从清零向躺平急转，这说明中共当局根本没有能力拿出面向未来的战略。
"在这波疫情中，首当其冲的就是那些医疗资源薄弱、疫苗接种工作推进不力的地区的老年人。疫情初期，我们德国的政府也曾刻意淡化病毒的危险性，当时曾经有一名保守派的专栏作家指责称，德国政界'长期以来就把高龄退休人员视作眼中钉、视作国家财政的承重负担'。这种说法当然是瞎扯，但是中共倒是不无可能进行这般毫无人性的算计。"
"不论新冠病毒是来自于监管不力的野生动物市场，还是来自于安保不严的生物实验室：中国政府当初一直拖延到病毒在欧洲等地扩散传播时，方才向全世界发出了警告。后来，毫无道理可言的清零策略则对全球经济造成了严重损害，它其实主要是因为中共刻意展示权力。在习近平治下，中共正走向全面控制。"
"而到了防疫封控引发政治抗议时，中共领导层又猛烈转舵，让没有足够免疫屏障的民众直面不受控制扩散的病毒。每天估计有5000个中国人因此而丧生，德国媒体驻华记者在北京的殡仪馆前看到了排着长队的汽车。"
"在疫情早期，时任德国卫生部长施潘(Jens Spahn)曾经估计，新冠病毒的感染致死率最终大约在0.1%到0.7%之间。施潘的估测当时受到了很多嘲讽。事实上，德国的新冠感染死亡率是0.4%，属于全球最低的行列。一个开放的社会在需要就紧急情况做出反应时，总是会有种种困难；但不论如何，开放社会经受住了疫情的挑战。但是在中国等国却没法这么说。也许中国的新冠死亡人数最终会成为国家机密，因为那个数字无法成为他们所需要的那样。可是，这种做法并不是真正的面向未来的国家利益。"
慕尼黑出版的《南德意志报》以"北京领导层如何把生命当儿戏 - 不仅仅是在中国"为题，刊发评论指出，防疫政策急转的中国，又出现了瞒报疫情严重程度的迹象。作者认为，鉴于疫情大爆发会导致病毒变异等风险，国际社会亟需获取更多来自中国的数据，从而避免这场疫情从头来过。
"中国政府看来真的是没从疫情中吸取任何教训。他们在终结一项面对危险病毒的防疫策略时，甚至都没有做好准备工作。中国总有一天会摒弃清零防疫策略，这其实早已明确，因为新冠病毒不会因为清零策略而投降。病毒会以这样或者那样的方式继续存在，也许我们孙辈的孙辈依然要和新冠病毒共存。正因为此，大家本应该为放松防疫措施做足准备，最紧要的就是全面的疫苗接种。它首要保护老年人，而且应该选用最好的疫苗制剂。后者并非来自中国。"
"中国这些年来并没能有效地在老年人群体中建立起疫苗防护，那至少也应该避免突然停止清零防疫，而应该逐步地转向。如此一来，医院就能为增加的病患数量做更充分的准备，制药企业也能提前升高产能，最重要的则是：那些本来对疫苗充满怀疑、在清零政策中颇有安全感的人，则能有时间去补种疫苗。可是，这一切却都没有发生。中国政府突然抛弃清零防疫策略，只是因为它忙着自保。至于生命的流逝，当局却不在乎。"
"中国政府也没有承担起对于全球民众健康的责任，就像疫情最早期一样。不论是当初，还是现在，国际社会本应该依靠合作。然而，世界卫生组织现在只能乞求中国提供数据，而北京却对此充耳不闻。假如发生最糟糕的情况，中国的这一波疫情会孕育出新的危险变种，而且能够实现免疫逃逸。一个地区的疫情越是密集，病毒变异的几率就越高。"
"尽管中国政府表示，密切监视病毒的变异。但是只要看一眼中国官方发布的疫情死亡数字，就不太会寄希望于中国当局让国际社会及时了解最新疫情动态。到时候，疫情也许真的会从头再来一遍，而且又要从中国开始。如今的我们只能希望这一切不会发生。这一切都说不准。病毒是难以预测的，中国的防疫政策也同样难以预测。"
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