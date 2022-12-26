德语媒体:中国防疫急转 全球疫情从头再来?

（德国之声中文网）柏林出版的德国《世界报》以"中共的政策失灵是显而易见的"为题，刊发评论指出，中国的防疫政策从清零向躺平急转，这说明中共当局根本没有能力拿出面向未来的战略。

"在这波疫情中，首当其冲的就是那些医疗资源薄弱、疫苗接种工作推进不力的地区的老年人。疫情初期，我们德国的政府也曾刻意淡化病毒的危险性，当时曾经有一名保守派的专栏作家指责称，德国政界'长期以来就把高龄退休人员视作眼中钉、视作国家财政的承重负担'。这种说法当然是瞎扯，但是中共倒是不无可能进行这般毫无人性的算计。"

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

"不论新冠病毒是来自于监管不力的野生动物市场，还是来自于安保不严的生物实验室：中国政府当初一直拖延到病毒在欧洲等地扩散传播时，方才向全世界发出了警告。后来，毫无道理可言的清零策略则对全球经济造成了严重损害，它其实主要是因为中共刻意展示权力。在习近平治下，中共正走向全面控制。"

"而到了防疫封控引发政治抗议时，中共领导层又猛烈转舵，让没有足够免疫屏障的民众直面不受控制扩散的病毒。每天估计有5000个中国人因此而丧生，德国媒体驻华记者在北京的殡仪馆前看到了排着长队的汽车。"

"在疫情早期，时任德国卫生部长施潘(Jens Spahn)曾经估计，新冠病毒的感染致死率最终大约在0.1%到0.7%之间。施潘的估测当时受到了很多嘲讽。事实上，德国的新冠感染死亡率是0.4%，属于全球最低的行列。一个开放的社会在需要就紧急情况做出反应时，总是会有种种困难；但不论如何，开放社会经受住了疫情的挑战。但是在中国等国却没法这么说。也许中国的新冠死亡人数最终会成为国家机密，因为那个数字无法成为他们所需要的那样。可是，这种做法并不是真正的面向未来的国家利益。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"北京领导层如何把生命当儿戏 - 不仅仅是在中国"为题，刊发评论指出，防疫政策急转的中国，又出现了瞒报疫情严重程度的迹象。作者认为，鉴于疫情大爆发会导致病毒变异等风险，国际社会亟需获取更多来自中国的数据，从而避免这场疫情从头来过。

"中国政府看来真的是没从疫情中吸取任何教训。他们在终结一项面对危险病毒的防疫策略时，甚至都没有做好准备工作。中国总有一天会摒弃清零防疫策略，这其实早已明确，因为新冠病毒不会因为清零策略而投降。病毒会以这样或者那样的方式继续存在，也许我们孙辈的孙辈依然要和新冠病毒共存。正因为此，大家本应该为放松防疫措施做足准备，最紧要的就是全面的疫苗接种。它首要保护老年人，而且应该选用最好的疫苗制剂。后者并非来自中国。"

"中国这些年来并没能有效地在老年人群体中建立起疫苗防护，那至少也应该避免突然停止清零防疫，而应该逐步地转向。如此一来，医院就能为增加的病患数量做更充分的准备，制药企业也能提前升高产能，最重要的则是：那些本来对疫苗充满怀疑、在清零政策中颇有安全感的人，则能有时间去补种疫苗。可是，这一切却都没有发生。中国政府突然抛弃清零防疫策略，只是因为它忙着自保。至于生命的流逝，当局却不在乎。"

"中国政府也没有承担起对于全球民众健康的责任，就像疫情最早期一样。不论是当初，还是现在，国际社会本应该依靠合作。然而，世界卫生组织现在只能乞求中国提供数据，而北京却对此充耳不闻。假如发生最糟糕的情况，中国的这一波疫情会孕育出新的危险变种，而且能够实现免疫逃逸。一个地区的疫情越是密集，病毒变异的几率就越高。"

"尽管中国政府表示，密切监视病毒的变异。但是只要看一眼中国官方发布的疫情死亡数字，就不太会寄希望于中国当局让国际社会及时了解最新疫情动态。到时候，疫情也许真的会从头再来一遍，而且又要从中国开始。如今的我们只能希望这一切不会发生。这一切都说不准。病毒是难以预测的，中国的防疫政策也同样难以预测。"

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