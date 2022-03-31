德语媒体：中国遇到了难题

（德国之声中文网）乌克兰遭受狂轰乱炸，数百万难民流离失所之际，中俄外长却在畅谈友谊。中国外长王毅称，"中俄关系经受住了新的考验，正在朝正确方向发展。"《南德意志报》发表评论质问，对于这样一个将侵略战争解释为"正确方向"，但同时又对德国经济至关重要的国家，德国今后应如何与其打交道呢？

"中国领导层很清楚欧盟如何运作，也谙熟对欧洲人实施'分而治之'的门道。中国人不去布鲁塞尔进行磋商，而是由北京的使团在各个欧盟成员国开展游说，他们会对布达佩斯或雅典施以恩惠。而那些不肯听话的成员国，双边关系则会遭到冷置。立陶宛就是一个明显的例证，而这一切只是因为立陶宛政府允许台湾在其驻维尔纽斯办事处的门牌上以'台湾'字样取代了'台北'。

有个常被引用的中国成语叫做'杀鸡儆猴'。欧洲的对俄政策也对如何和中国打交道的问题产生了关键性的影响。过去几周来，欧洲的团结精神给中国的权力高层留下了深刻的印象。北京一直认为，西方正在颓废没落，已经时日无多。然而， 正是这些被认为是一团散沙的欧洲国家却突然共同决定对俄罗斯央行实施制裁，一纸命令就令俄罗斯的一大部分外汇储备立即遭到冻结。这不能不使储备了一万多亿美元美国国债的北京当局倒吸一口冷气。"

评论写道，三月初的"两会"上，中国总理李克强还曾宣布今年中国的经济增长目标为5.5%，即便没有新冠疫情和乌克兰战争，这都是一个非常雄心勃勃的目标。更何况现在俄乌战争陷入胶着状态，而新冠疫情又在中国愈演愈烈。评论最后写道：

"现在中国最大最富有的城市上海陷入了停摆状态，和当年的武汉一样，这座繁华都市的街头已经变得空无一人。奥密克戎同样也在中国北方迅速传播。工厂停产，港口停运，供应链随时面临着断裂的危险。

中国领导层制定的'清零战略'已经成了束缚他们自身的桎梏。两年来，他们一直宣称：中国是世界唯一一个能够有效控制疫情的国家。当新冠病毒在欧美各国肆虐的时候，中国的民众生活却一如既往。现在的情况却恰恰相反。政府如果放松疫情管控，数以百万计的中国人将有可能被感染，因为他们可能并不具备足够的免疫力。北京当局不批准引进mRNA疫苗，而国产疫苗的效力又对奥密克戎缺乏效力。一向伟大光荣正确的中国共产党也许很快就将面临如何自圆其说的尴尬。"

对于周五举行的欧中视频峰会，《商报》发表评论称，对于中国能否在俄乌冲突中扮演调停角色的问题，欧洲人不应抱持不切实际的幻想。因为反对美国和西方的共同立场，已经使普京和习近平成为盟友。评论写道：

"多年来，美国人一直在动员欧盟共同应对新的制度之争。但在欧洲，尤其是在德国，还是有人坚信在如何对待中国的问题上，仍有第三条道路可走。如果德国总理肖尔茨所提出的、并在欧盟受到广泛赞许的'历史性转折'，不想半途而废，那么德国和欧洲就必须对其对华关系进行原则性地反思。

在当前领导人治下，中华人民共和国绝不是欧洲的伙伴，而是战略对手。当然这并不意味着要中断双方的一切经贸往来，而是说欧盟应当在企业对中国输出技术时，进行更严格的管控。"

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