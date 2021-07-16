 德语媒体：中国通往气候中性的第一步 | 媒体看中国 | DW | 16.07.2021

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德语媒体：中国通往气候中性的第一步

7月16日，中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易市场。尽管这一交易制度仍有许多缺陷，但至少可以证明，可持续性发展的问题已经在中国被提上议事日程。

Luftverschmutzung in China

(德国之声中文网）柏林出版的《日报》写道，去年九月份，当中国党和国家领导人习近平在联合国大会上宣布，中国将在2060年实现零排放时，国际舆论的反应中既有赞许，也有怀疑。这篇题为《中国走向气候中性的第一步》的文章写道：

“现如今，大多数专家都认为，气候保护的承诺毕竟是最高领导人公开做出的，中国的有关部门除了尽力执行，也并没有其他的选择。不过，至于如何实现这一宏伟的气候保护目标，北京却一直没有给出令人信服的答案。

本周五，北京终于采取了第一个具体行动：中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易。全球碳排放权的交易量由此将增加一倍。共有2200多家来自能源领域的企业参与了这一交易体系，其中以国有发电厂为主。这些企业的二氧化碳排放量占全球化石能源碳排总量的七分之一。接下来的几年当中，其他领域也将逐步被纳入碳排权交易的行列中，其中包括航空、炼钢以及化工企业。

策纬咨询公司(Trivium China) 表示：‘碳排交易市场可能还需要五年时间才能发展完善，并确立持久性的价格体系。不过，只要运作起来，碳排权交易就会成为减少二氧化碳排放的、最佳的鼓励机制。’”

China Solarprojekt Delingha Wüste Gobi

可持续性发展也将成为衡量官员政绩的标准。图为甘肃境内的一座太阳能发电场。

专家们普遍对中国启动碳排权交易市场表示赞赏，但同时也指出，这一交易制度仍有一系列需要改进的地方。比如碳排放上限没有明确的规定，也没有逐年递减的总排放量指标。文章最后写道：
“从人均碳排放量来看，中国要比美国低许多，比德国略低一些。但是从总排放量来看，中国却是遥遥领先的二氧化碳排放大国，而且排放量仍呈现逐年递增的趋势。一方面，中国在可再生能源领域的投资额全球最高，但与此同时，却又在大量新建使用煤炭的火力发电厂。
但无论如何，中国在这一问题上的态度正在发生变化。此前一个突破性的进展并没有引起国际社会的关注：今年四月，中共中央发布了一个文件，指出要重新制定审核经济发展的标准。不仅只关注经济数据本身，还要考虑生态因素。此举有可能会激励地方当局注重对环境生态的保护。迄今为止，经济发展往往是衡量官员政绩的唯一指标。”

中国国家统计局周五发布的最新经济指标显示，第二季度的经济增幅为7.9%，远远低于第一季度的18.3%。《法兰克福汇报》一篇分析中国经济走势的文章写道：
“去中国的人仍需在官方指定酒店接受两到三个星期的隔离，酒店房间的条件有时也差强人意。这使得很多中国人放弃了去境外购物的打算。全球奢侈品市场30%的买家来自中国，疫情爆发以来，中国人购买奢侈品的地点不再是巴黎或伦敦，而转移至中国境内。凡此种种，使得今年六月中国进口额同比增长了36.7%。疫情影响下，越南和印度的许多工厂已经停产，中国企业从中受益，拿到了比往年更多的订单。这也使得今年六月中国的出口数额递增了32.2%。此外，第二季度设备投资和工厂生产指标也比预期要好。
现在的问题在于，中国政府是否还会继续斥资数百亿提振经济呢？根据现在发布的经济指标，政府已经没有必要继续这样做。政府制定的今年经济增长目标是6%，现在看来达到这一目标已经毫无悬念。政府现在本应缩减债务规模，毕竟金融系统的稳定性是北京最大的心病。但问题在于，奢侈品销售额创记录的同时，社会底层的收入却出现了停滞状态甚至萎缩。一位李姓市场分析师表示，疫情对中国富裕阶层和中产阶级影响有限。但对于收入较低者来说，他们就只能去购买廉价产品了。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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