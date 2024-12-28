德语媒体：中国软件 中国核弹 皆是威胁

TikTok到底是不是中国当局的传媒武器？《世界报》社论认为，不管怎样，TikTok上正有许多反西方价值的言论在肆意传播。《南德意志报》则关注了中国的核武库扩张计划，担心美国会因为忙着对付中国而无暇顾及欧洲国家的防务。

TikTok对欧洲的传媒生态构成了怎样的影响？ 图像来源: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

（德国之声中文网）柏林出版的德国《世界报》以“西方严重低估了TikTok的危险性 ”为题，刊发总编社论指出，西方国家的文化精英们如今在为X或者前推特的角色争吵不休，却全然忽视了TikTok以及中国的影响力。作者警告，TikTok社交平台上，各种反犹、反西方观点正在肆无忌惮地传播。

“X平台上有着极端言论自由，还有对掌权者的强烈批评，这可以说是西方价值观的健身房。与此同时，TikTok则堪称渗透颠覆西方的媒介。TikTok已经取得了一项无可否认的成就：它以其独特的美学改变政治语境，其程度超越了其他任何社媒平台。右翼民粹的德国选项党更是通过TikTok崛起的，而不是通过X。”

“尽管如此，人们对TikTok的抨击依然时常不受重视，即便在最近阿尔巴尼亚颁布TikTok禁令后依然如此。不久前，该国首都地拉那的一名14岁中学生因在TikTok上与人争执后遭到刺伤；总理拉玛(Edi Rama)随后宣布从2025年1月起禁用TikTok，禁令为期1年。……而在罗马尼亚，当局也惊慌失措地宣布大选无效，凸显了欧洲在TikTok的力量面前是多么无助。”

“欧洲必须考虑如何对付TikTok，就像欧洲必须考虑如何摆脱对中国独裁政权的依赖性一样。TikTok在遭到肢解后，谁又能出手收购？到头来，恐怕又会只有美国超大型企业出手。欧洲太软弱、欧洲经济太脆弱，这必然会对将来的媒体话语权产生不利影响。”

2019年国庆阅兵时，中国展示的东风41战略核导弹 图像来源: Tang Yanjun/China News Service/picture alliance

慕尼黑出版的《南德意志报》以“中国核扩军将对德国安全产生直接影响 ”为题，刊发驻华记者撰写的评论。作者担心，随着中国2030年前将核武库规模翻倍计划的推进，美国会因为忙着对付中国而无暇顾及欧洲国家的防务。

“美国现在已经将注意力转向亚洲，那里已经成了美中地缘争斗的竞技场。从美国视角而言，中国扩充军备更是让这一切变得尤为紧迫。华盛顿的威慑政策遭到了挑战，美国盟友在这个本已紧张的地区更加感到不安。对于台湾而言尤其如此：在此之前，美国对中国的军事优势就是台湾的生存保障，它能吓阻中国不要去攻打台湾。”

“欧洲可能将直接感受到核军力再平衡的后果：美国的注意力将进一步远离欧洲。中期而言，美军将没有足够精力来保护欧洲免受俄罗斯侵害。所以，德国政府必须正视中国核军力不受限制扩张的长期结果：德国的安全及繁荣遭到威胁。”

文章担忧地指出，美俄之间的核裁军条约正在逐步过期失效，华盛顿面对中国不断增强的核军力，本身也缺乏核裁军的意愿。这一切都导致新一轮的核军备竞赛迫在眉睫。

“要是美国的核保护伞破裂，欧洲国家也将无法逃脱这一趋势。中期来看，欧洲安全防务政策需要共同化，其中也必须包括核威慑能力。然而，这也并不否定推进新裁军条约的必要性。”

“当然，中国不会自愿采取裁军行动。因此，德国连同欧洲、亚洲盟友共同施压中国进行核军备谈判就更显重要。如果能有新的核裁军条约，中国必须参与进来。新条约如果没有美国最大对手的参与，就不会成功。”

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