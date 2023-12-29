德语媒体：中国车企面临残酷的淘汰

（德国之声中文网）《经济周刊》发表题为“汽车工业一场空前残酷的竞争的开端”的报道指出，中国汽车工业的实力达到了前所未有的高度，但同时国内的价格战异常激烈，最后或许只有一成的制造商能够在这场残酷的竞争中生存下来。文章写道：

“2023年是中国汽车工业值得大书特书的一年。中国车企在技术发明的数量和意义上首次超越了德国。中国也超越了德国和日本，成为全球最大的汽车出口国。而中国早已是全球最大的汽车生产国，2022年中国生产的汽车是德国的8倍。

然而2023年也是中国汽车业的危机之年。它可能为一场汽车工业历史上前所未有的残酷淘汰的拉开了序幕。

中国这个世界上最大的汽车市场，正经历着一场无情的竞争。一百多家车企——大多数都是年轻的本土电动汽车制造商，都在争夺顾客。尤其是在新冠疫情之后，价格一路下跌，车商只有大幅降价促销才能吸引新顾客。由于中国经济增长乏力，很多中国人在购置汽车这样的大件方面慎而又慎。”

电动车平民化 中国制造？

文章指出，中国车企原本需要依靠在本土市场上的高额盈利才能在欧洲等新市场扩张。因此越来越多的企业减少开工，甚至宣布裁员。比亚迪尽管今年销售量创下新高，3月份还是在西安和深圳的生产线减少了开工，称原因是需求的意外减少。连续数年亏损的蔚来11月初宣布裁员10%。文章接着写道：

“小鹏汽车总裁顾宏地不久前对《金融时报》表示，从长期看，大约只有10家中国车企能在国际市场上站稳脚跟。大众汽车于2023年入股后，小鹏现在是大众的伙伴。顾宏地还说，远期看一家车企每年至少要卖出300万辆汽车，才能生存下去。‘要想进入这个三百万俱乐部，就不能只限于中国，而是要成为一个全球玩家。我想，在这样一个场景中，必须有将近一半的销售量来自中国以外市场。’”

中国将告别繁荣？

新年即将到来，《明镜在线》刊发2024年国际展望，列出共6个新一年中值得关注的国际议题。在美国和俄罗斯总统大选、乌克兰战争、以哈冲突及中东局势、欧洲议会选举和民粹专制力量的壮大之外，有关中国的章节小标题是“中国：高速发展的结束”。文章写道：

“中国一直是世界经济的火车头。但现在，这个经济奇迹之国也增长乏力。本来，关注中国经济未来的三中全会早就该召开了，但迄今为止尚无迹象显示（中央委员会）376位最高阶的老同志即将举行会议。实际上，进行深层次经济改革的理由足够多了。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



房地产市场陷于严重的危机。过去几个月，北京和上海的房价下跌，这不仅对将财富投资房产的中产阶级不利，对城市和乡镇的地方财政也是一个危险。不过这首先危及成千上百万在建筑工地上打工的农民工的生计。如果不再像以前那样大兴土木，谁会需要他们呢？

在外交上，中国也面临充满挑战的一年。来年一月份，台湾将举行总统大选，这个民主治理的岛屿被北京视为分离省份。被中共领导人厌恶的现任总统蔡英文在两届任期后不再竞选，这是宪法的规定，而蔡英文也遵循这一规定，而不像习近平——他2018年授意修改了中华人民共和国宪法。中国政府最希望影响的选举可能莫过于台湾的这次大选。”

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