德语媒体：中国车企面临残酷的淘汰

在中国制造的汽车大举进军欧洲市场之际，《经济周刊》关注了中国车企在国内面对的激烈竞争。《明镜在线》在新年展望中，预测中国经济可能好景不再。
（德国之声中文网）《经济周刊》发表题为“汽车工业一场空前残酷的竞争的开端”的报道指出，中国汽车工业的实力达到了前所未有的高度，但同时国内的价格战异常激烈，最后或许只有一成的制造商能够在这场残酷的竞争中生存下来。文章写道：
“2023年是中国汽车工业值得大书特书的一年。中国车企在技术发明的数量和意义上首次超越了德国。中国也超越了德国和日本，成为全球最大的汽车出口国。而中国早已是全球最大的汽车生产国，2022年中国生产的汽车是德国的8倍。
然而2023年也是中国汽车业的危机之年。它可能为一场汽车工业历史上前所未有的残酷淘汰的拉开了序幕。
中国这个世界上最大的汽车市场，正经历着一场无情的竞争。一百多家车企——大多数都是年轻的本土电动汽车制造商，都在争夺顾客。尤其是在新冠疫情之后，价格一路下跌，车商只有大幅降价促销才能吸引新顾客。由于中国经济增长乏力，很多中国人在购置汽车这样的大件方面慎而又慎。”
文章指出，中国车企原本需要依靠在本土市场上的高额盈利才能在欧洲等新市场扩张。因此越来越多的企业减少开工，甚至宣布裁员。比亚迪尽管今年销售量创下新高，3月份还是在西安和深圳的生产线减少了开工，称原因是需求的意外减少。连续数年亏损的蔚来11月初宣布裁员10%。文章接着写道：
“小鹏汽车总裁顾宏地不久前对《金融时报》表示，从长期看，大约只有10家中国车企能在国际市场上站稳脚跟。大众汽车于2023年入股后，小鹏现在是大众的伙伴。顾宏地还说，远期看一家车企每年至少要卖出300万辆汽车，才能生存下去。‘要想进入这个三百万俱乐部，就不能只限于中国，而是要成为一个全球玩家。我想，在这样一个场景中，必须有将近一半的销售量来自中国以外市场。’”
新年即将到来，《明镜在线》刊发2024年国际展望，列出共6个新一年中值得关注的国际议题。在美国和俄罗斯总统大选、乌克兰战争、以哈冲突及中东局势、欧洲议会选举和民粹专制力量的壮大之外，有关中国的章节小标题是“中国：高速发展的结束”。文章写道：
“中国一直是世界经济的火车头。但现在，这个经济奇迹之国也增长乏力。本来，关注中国经济未来的三中全会早就该召开了，但迄今为止尚无迹象显示（中央委员会）376位最高阶的老同志即将举行会议。实际上，进行深层次经济改革的理由足够多了。
房地产市场陷于严重的危机。过去几个月，北京和上海的房价下跌，这不仅对将财富投资房产的中产阶级不利，对城市和乡镇的地方财政也是一个危险。不过这首先危及成千上百万在建筑工地上打工的农民工的生计。如果不再像以前那样大兴土木，谁会需要他们呢？
在外交上，中国也面临充满挑战的一年。来年一月份，台湾将举行总统大选，这个民主治理的岛屿被北京视为分离省份。被中共领导人厌恶的现任总统蔡英文在两届任期后不再竞选，这是宪法的规定，而蔡英文也遵循这一规定，而不像习近平——他2018年授意修改了中华人民共和国宪法。中国政府最希望影响的选举可能莫过于台湾的这次大选。”
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