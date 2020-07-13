德语媒体：中国走向自我封闭

（德国之声中文网）香港国安法实施后，欧盟各国未能就这一备受争议的法律形成一致立场。《商报》报道，本周一的欧盟外长会议上，未能就欧盟对华的统一路线达成一致。虽然欧盟外交政策高级代表博莱利（Josep Borrell）表示,"这将对我们的关系造成影响"，然而不出预料的是：

"北京却并没有面对太多的后果。'我们今天做出决定，开展一项有针对性的行动，来支持公民社会'，博莱利说。他举例说，可以让香港公民更方便入境（欧盟）或提供奖学金。做出不制裁的决定并不令人意外，'中国会对我们采取反制措施，这给我们带来的损失将超过我们的制裁所能达到的程度'，欧盟议会议员加勒（Michael Gahler，基民盟）说。现在，有个别欧盟国家打算在本国层面推出措施对香港的反对派提供支持。'欧洲不应该坐视不管'奥地利外长莎伦贝格（Alexander Schallenberg）在布鲁塞尔说。"

文章在介绍了港版国安法的背景后写道：

"在国际上，中国的做法已经引来了激烈的批评。美国国务卿蓬佩奥称之为'对所有国家的冒犯'，澳大利亚和加拿大警告本国公民不要前往香港，德国政府也提醒国民要格外小心。

香港企业表现出忧虑。本周一公布的一项香港美国商会的问卷调查显示，68%的受访企业表示，目前对国安法的担忧甚于一个月前。多数企业表示，感觉国安法比之前所设想的更为严厉。"

比想象中更严厉

自力更生

《法兰克福汇报》发表题为"中国危险的封闭"（Chinas gefährliche Isolation）的经济社评指出，中国的专制统治在国外日益面对反弹，因此将目光转向国内市场。

"中国关闭了大门。自新冠疫情之初开始实施的禁止外国人入境的规定依然有效，虽然欧盟表示可以重新允许中国人入境--如果中国能对欧盟公民开放入境的话，但几乎没有迹象显示会这样。（中国）政府对日益显著的本国政治和经济的孤立没有表现出忧虑。在布鲁塞尔和柏林，人们则将旨在让欧盟企业获得与中国企业同等权利的（欧中）投资协议的难产归咎于北京方面缺乏意愿。"

文章指出，面对美国基于新疆侵犯人权推出的制裁和英国对港版国安法的反应，北京祭出了反制措施，体现了一段时间以来人们所反复提及的"战狼外交"的特色。作者接着写道：

"融入世界贸易让这个一度贫穷的国家成为全球第二大经济体，造就了一批世界水平的高科技企业。中国政府早就认识到，中国要进一步崛起，必须开发本国内部市场。"

"中国坚信，美国要遏制中国的崛起，因此北京把自己封闭了起来。西方国家企业在考虑让自己的供货链减少对中国的依赖，在此背景下，中国领导层中颇具影响力的一部分人愈发相信，只有国内市场的增长才能让中国重返昔日的辉煌。华为等企业在内部已经就退出西方市场进行了推演。北京似乎确信，拥有14亿人口的国内市场足以维系经济。"