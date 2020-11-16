德语媒体：中国走向世界经济的宝座

（德国之声中文网）“在中国的领导下，全球最大的自贸区在亚太地区形成。中国由此向世界经济的顶峰又迈出了一步。而美国和欧盟则好比站在球场边缘，只有看着的份儿。“《焦点》杂志文章关注了东盟十国和中、日、韩、澳、新西兰签署的《区域全面经济伙伴关系协定》这一大动作。文章写道：”就在中共明年庆祝建党100周年前，习（近平）以此强调，中国最终成为世界经济头号强国已不可阻挡。”

文章认为，“特朗普狭隘的美国优先政策以及各种贸易纠纷，推动了这一发展。奥巴马任下达成的跨太平洋伙伴协议（TPP）能够加强美国在亚太增长地区影响力，但随着特朗普宣布退出，这一愿景变得遥不可及。待当选总统拜登收拾好特朗普的残局，新的亚太经济巨轮已经行驶了很远。”

文章写道，2019年，美国和欧盟在全球GDP中分别约占15.9%和15.4%，中国约占17.4%，而2020年的力量对比向着有利于中国的方向迈进。“和‘西方世界’不同，中国在新冠时代也能实现经济增长，而美国和欧盟却正在经历二战后最大的经济衰退。”

作者提出了应对的办法：”我想，我们更应该谋求团结，即便欧盟和美国的关系在拜登任下会重新改善。有一点是非常依赖出口的西方国家迄今尚未实现的，即全面贸易协议。欧盟还必须更成熟、更解放，不应向这一蓬勃增长的地区关闭，而是要投入更多注意力。”

探究新冠源头不是为了找“罪人”

世卫专家小组将于1月前往中国寻找新冠源头，德国罗伯特科赫研究所的传染病专家雷恩德尔茨(Fabian Leendertz）是成员之一。德国电视一台每日新闻发表驻京记者文章指出，数月来，中国的国家宣传机构试图将新冠起源指向中国以外的地方，《人民日报》不久前称，新冠不是从武汉开始的，但在雷恩德尔茨看来，寻找新冠起源，没法绕过武汉。

武汉南华海鲜市场在爆发疫情后被关闭

文章援引雷恩德尔茨的话写道：“我们迄今获得的最可靠的数据是以武汉为开端。那里是第一个序列的来源，出现了第一批有详细描述的人类病例，因此仍然是我们的出发点。“

文章写道，世卫专家此行的任务经过长期讨论才得到确定。专家们将再次研究第一批病例，尽可能地追踪疾病的爆发。但雷恩德尔茨担心，政治因素可能会令许多机会错失。

“无论如何，雷恩德尔茨都想去看看武汉那个臭名远扬的鱼肉市场（南华海鲜市场）。尽管该市场早已关闭，并做了彻底消毒，但传染病专家雷恩德尔茨想亲眼看一看。‘一个大问题就是病毒是不是在这个市场从动物跳到人身上的。’ 他说，一个很可能的假设就是，这个市场被有症状的人污染了，那里只是第一批超级传染事件中的一起所发生的地方。”

文章最后援引雷恩德尔茨的话指出，寻找病毒源头需要多年时间，但非常重要。“不是为了替大流行爆发寻找‘罪人’，而是降低未来出现类似爆发的风险。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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