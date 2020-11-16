德语媒体：中国走向世界经济的宝座

德国《焦点》杂志文章认为，在《区域全面经济伙伴关系协定》的推动和新冠危机的影响下，中国成为世界经济头号强国已无法阻挡。德国电视一台每日新闻关注了世卫专家棘手的赴华寻找新冠源头之行。
（德国之声中文网）“在中国的领导下，全球最大的自贸区在亚太地区形成。中国由此向世界经济的顶峰又迈出了一步。而美国和欧盟则好比站在球场边缘，只有看着的份儿。“《焦点》杂志文章关注了东盟十国和中、日、韩、澳、新西兰签署的《区域全面经济伙伴关系协定》这一大动作。文章写道：”就在中共明年庆祝建党100周年前，习（近平）以此强调，中国最终成为世界经济头号强国已不可阻挡。”
文章认为，“特朗普狭隘的美国优先政策以及各种贸易纠纷，推动了这一发展。奥巴马任下达成的跨太平洋伙伴协议（TPP）能够加强美国在亚太增长地区影响力，但随着特朗普宣布退出，这一愿景变得遥不可及。待当选总统拜登收拾好特朗普的残局，新的亚太经济巨轮已经行驶了很远。”
文章写道，2019年，美国和欧盟在全球GDP中分别约占15.9%和15.4%，中国约占17.4%，而2020年的力量对比向着有利于中国的方向迈进。“和‘西方世界’不同，中国在新冠时代也能实现经济增长，而美国和欧盟却正在经历二战后最大的经济衰退。”
作者提出了应对的办法：”我想，我们更应该谋求团结，即便欧盟和美国的关系在拜登任下会重新改善。有一点是非常依赖出口的西方国家迄今尚未实现的，即全面贸易协议。欧盟还必须更成熟、更解放，不应向这一蓬勃增长的地区关闭，而是要投入更多注意力。”
世卫专家小组将于1月前往中国寻找新冠源头，德国罗伯特科赫研究所的传染病专家雷恩德尔茨(Fabian Leendertz）是成员之一。德国电视一台每日新闻发表驻京记者文章指出，数月来，中国的国家宣传机构试图将新冠起源指向中国以外的地方，《人民日报》不久前称，新冠不是从武汉开始的，但在雷恩德尔茨看来，寻找新冠起源，没法绕过武汉。
文章援引雷恩德尔茨的话写道：“我们迄今获得的最可靠的数据是以武汉为开端。那里是第一个序列的来源，出现了第一批有详细描述的人类病例，因此仍然是我们的出发点。“
文章写道，世卫专家此行的任务经过长期讨论才得到确定。专家们将再次研究第一批病例，尽可能地追踪疾病的爆发。但雷恩德尔茨担心，政治因素可能会令许多机会错失。
“无论如何，雷恩德尔茨都想去看看武汉那个臭名远扬的鱼肉市场（南华海鲜市场）。尽管该市场早已关闭，并做了彻底消毒，但传染病专家雷恩德尔茨想亲眼看一看。‘一个大问题就是病毒是不是在这个市场从动物跳到人身上的。’ 他说，一个很可能的假设就是，这个市场被有症状的人污染了，那里只是第一批超级传染事件中的一起所发生的地方。”
文章最后援引雷恩德尔茨的话指出，寻找病毒源头需要多年时间，但非常重要。“不是为了替大流行爆发寻找‘罪人’，而是降低未来出现类似爆发的风险。"
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
近期最大的经济新闻，莫过于东盟10国与中日韩澳新5国签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。德国之声客座评论员邓聿文指出，考虑目前全球多边主义正失去优势以及增长正处于放缓阶段，RCEP的签署具有重大的地缘经济意义，对中共还具有重要的地缘政治价值。
世卫组织组建了一支专家团队，和中方合作调查新冠疫情的源头。《法兰克福汇报》认为，这一调查如同置身政治地雷区，举步维艰。《明镜周刊》则采访了世卫组织流行病学家，讲述她在疫情初期去武汉的所见所闻。