 德语媒体：中国资本力量改变了谁？ | 媒体看中国 | DW | 12.09.2019

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德语媒体：中国资本力量改变了谁？

《世界报》注意到，德国总理默克尔当年会见达赖喇嘛，如今却避见黄之锋。《法兰克福汇报》、《商报》、《证券报》则都呼吁，应阻止具有战略意义的伦敦交易所落入香港或者北京的势力范围。

Bundeskanzlerin Angela Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

9月6日，在默克尔和李克强的见证下，宝马集团与中国信息通信研究院在北京签署智能网联汽车合作备忘录。

DW.COM

德国外长马斯与香港示威运动代表人物黄之锋见面后引发的德中口水战，又有新进展：德国驻华大使周三被中国外交部召见。中国驻德大使吴恳则说，有确凿的证据显示，境外势力介入了香港的示威运动。马斯本人在周四回应说，未来会继续与人权活动人士会面。 (12.09.2019)

中国外交部谴责“个别德国媒体及政客借反华分子作秀”，德国外交部则强调会见各国公民社会代表为外长的份内事。黄之锋与德国外长的见面，引发了柏林与北京的口水仗。这位香港示威运动代表人物周一晚间还在柏林表示，香港就好比冷战时期的西柏林。 (10.09.2019)

德国总理默克尔访问中国的行程进入第二天，她在武汉华中科技大学发表演讲时呼吁，中国必须承担更多的国际责任，其中包括人权、贸易、科技、气候等。不过在演讲中，她没有直接提及香港问题。德国专家认为，面对中国，默克尔“更倾向于搞‘静默外交’”。 (07.09.2019)

在与德国总理默克尔联合举行的记者会上，中国总理李克强就香港问题表示，中央政府支持特区政府依法止暴制乱，恢复秩序。默克尔则呼吁保障《基本法》赋予香港公民的权力和自由，以对话的形式走出目前的困境。她也提到中美贸易冲突，希望双方尽早结束纷争。 (06.09.2019)

德国总理默克尔在最近一次访问中国的行程中，签署了11项协议，也在谈话中提及香港的动荡。然而，德国之声记者Maximiliane Koschyk认为，默克尔没有鼓起真正的勇气，决定其对中国的立场。 (09.09.2019)

香港和伦敦都被政治动荡的阴影笼罩，但两座城市的证券交易所却有望“强强联合”。港交所发布公告，已经正式向伦敦交易所提出合并要约。担心金融中心地位受削弱的伦敦，是否会接住香港抛来的橄榄枝？ (11.09.2019)

(德国之声中文网) 柏林出版的《世界报》以"默克尔在中国议题上的学习曲线"为题，刊发由该报副总编Robin Alexander撰写的评论指出，黄之锋这次在柏林见到了许多德国政界要人，唯独没能见到默克尔；在默克尔的总理生涯接近尾声之时，这件事情有些讽刺地与她刚当总理时的一件事情形成了呼应。

"默克尔的首届总理任期中，遇到的第一件外交路线之争，与眼下的黄之锋争议几乎一模一样：德国究竟能否邀请中国异见人士来做客？当时的人物是达赖喇嘛，默克尔在总理府会晤了这位藏人精神领袖，并且引发了激烈的回应：非但中国政府取消了此后的财政部长会谈，时任德国外长也表示了反对。当时的外长就是现任德国总统施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)，这名社民党人士之前曾在施罗德总理麾下任总理府办公厅主任，比刚刚担任总理的默克尔具有更多的外交经验。"

"当时，默克尔与施泰因迈尔之间几乎发生了公开的争执。默克尔坚持价值观，施泰因迈尔则警告不要搞'橱窗政治'。至少当时的公众舆论对默克尔有利：媒体几乎一致地为总理的勇气而欢呼，以至于不久后，时任发展援助部长、社民党人维乔雷克-措伊尔(Heidi Wieczorek-Zeul)也与达赖喇嘛会面，从而让联合执政的社民党也能展现出一些勇气。"

"12年后的今天，又上演了同样的戏码，只不过角色发生了互换。来自社民党的外长马斯(Heiko Maas)勇敢地与中国异见人士握手，招致了远东超级大国的警告。基民盟的默克尔总理，这次则站到了现实政治的一边，不安排与香港小伙的会面。"

"不管怎样，默克尔上星期访问北京时，还是谈到了香港问题----尽管随行的德国经济界代表团非常明确地要求谨言慎行。默克尔在北京虽然没有会见中国异见人士，但是毕竟也在德国驻华大使馆内会见了异见人士的律师，不过并没有合影。"

England: Börse in London (picture-alliance/Joko)

伦敦证券交易所

《法兰克福汇报》则将目光投向了香港证券交易所向伦敦交易所发出的300亿英镑收购要约。该报评论以"一场由中国政府发动的政变"为题，呼吁欧盟以及英国尽力阻止这笔危险的收购。

 "证券交易所具有太过重要的宏观经济职能，为饥渴的企业提供增长所需的资金。想象一下：一个受到中国政府引导的股东，能够窥视伦敦证交所的无数笔交易，这真是叫人不寒而栗。"

"证交所不是普通的企业，对国家而言，它们具有战略重要性。现在，欧盟以及英国的监管方必须想出一个理由来阻止这次收购。这不会是一个简单的任务，因为单从反垄断的角度而言，伦敦证交所与香港证交所面向的市场非常不同，合并不太可能构成新的垄断。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则以"港交所收购伦敦交易所注定失败"为题，刊发评论指出，尽管证交所的规模总是越大越好，但是这笔收购却受到了经济之外其他因素的制约。

"鉴于当前的英国脱欧乱局，很难想象，英国政界以及监管机构会同意伦敦的金融心脏落入中国的势力范围。况且，美国的金融机构也有许多业务要通过伦敦交易所进行，因此华盛顿也一定不会欢迎这笔收购。而香港的政治形势，更是加大了这笔世纪交易的难度。"

法兰克福出版的《证券报》则以"火星人玩转地球"(Mars Attacks!)为题刊发评论，认为这部同名科幻电影与现在的情况颇有几分相似：鉴于外星人宣称为了和平而来，所以人类想要继续观望外星人的侵略舰队是否确实是为了和平而来。文章认为，伦敦证交所一旦被收购，就有成为港交所无足轻重的附庸之危险，但是伦敦方面却软弱到连说不的勇气都没有。

"这个收购者，最终是要听命于中国国家主席习近平的。现在，我们只能希望，英国政界对此次收购的反对，至少能够和当初反对伦敦与法兰克福证交所合并时的力度一样大。在这几个星期的香港持续动荡后，我们至少必须明白一点：那里的法治并没有这里完善。中国有可能利用这笔收购，来给全球的资本市场打上自己的烙印。这一风险，应该引起投资者的高度警觉。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 02:14

联合记者会 默克尔与李克强谈香港

外部链接

WELT: Merkels chinesische Lernkurve

世界报

FAZ: Ein Coup der chinesischen Führung

法兰克福汇报

HANDELSBLATT: Die Übernahme der LSE durch die Hongkonger Börse ist zum Scheitern verurteilt

商报

BÖRSEN-ZEITUNG: Mars Attacks!

证券报

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联合记者会 默克尔与李克强谈香港  

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