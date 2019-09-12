德语媒体：中国资本力量改变了谁？

(德国之声中文网) 柏林出版的《世界报》以"默克尔在中国议题上的学习曲线"为题，刊发由该报副总编Robin Alexander撰写的评论指出，黄之锋这次在柏林见到了许多德国政界要人，唯独没能见到默克尔；在默克尔的总理生涯接近尾声之时，这件事情有些讽刺地与她刚当总理时的一件事情形成了呼应。

"默克尔的首届总理任期中，遇到的第一件外交路线之争，与眼下的黄之锋争议几乎一模一样：德国究竟能否邀请中国异见人士来做客？当时的人物是达赖喇嘛，默克尔在总理府会晤了这位藏人精神领袖，并且引发了激烈的回应：非但中国政府取消了此后的财政部长会谈，时任德国外长也表示了反对。当时的外长就是现任德国总统施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)，这名社民党人士之前曾在施罗德总理麾下任总理府办公厅主任，比刚刚担任总理的默克尔具有更多的外交经验。"

"当时，默克尔与施泰因迈尔之间几乎发生了公开的争执。默克尔坚持价值观，施泰因迈尔则警告不要搞'橱窗政治'。至少当时的公众舆论对默克尔有利：媒体几乎一致地为总理的勇气而欢呼，以至于不久后，时任发展援助部长、社民党人维乔雷克-措伊尔(Heidi Wieczorek-Zeul)也与达赖喇嘛会面，从而让联合执政的社民党也能展现出一些勇气。"

"12年后的今天，又上演了同样的戏码，只不过角色发生了互换。来自社民党的外长马斯(Heiko Maas)勇敢地与中国异见人士握手，招致了远东超级大国的警告。基民盟的默克尔总理，这次则站到了现实政治的一边，不安排与香港小伙的会面。"

"不管怎样，默克尔上星期访问北京时，还是谈到了香港问题----尽管随行的德国经济界代表团非常明确地要求谨言慎行。默克尔在北京虽然没有会见中国异见人士，但是毕竟也在德国驻华大使馆内会见了异见人士的律师，不过并没有合影。"

伦敦证券交易所

《法兰克福汇报》则将目光投向了香港证券交易所向伦敦交易所发出的300亿英镑收购要约。该报评论以"一场由中国政府发动的政变"为题，呼吁欧盟以及英国尽力阻止这笔危险的收购。

"证券交易所具有太过重要的宏观经济职能，为饥渴的企业提供增长所需的资金。想象一下：一个受到中国政府引导的股东，能够窥视伦敦证交所的无数笔交易，这真是叫人不寒而栗。"

"证交所不是普通的企业，对国家而言，它们具有战略重要性。现在，欧盟以及英国的监管方必须想出一个理由来阻止这次收购。这不会是一个简单的任务，因为单从反垄断的角度而言，伦敦证交所与香港证交所面向的市场非常不同，合并不太可能构成新的垄断。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则以"港交所收购伦敦交易所注定失败"为题，刊发评论指出，尽管证交所的规模总是越大越好，但是这笔收购却受到了经济之外其他因素的制约。

"鉴于当前的英国脱欧乱局，很难想象，英国政界以及监管机构会同意伦敦的金融心脏落入中国的势力范围。况且，美国的金融机构也有许多业务要通过伦敦交易所进行，因此华盛顿也一定不会欢迎这笔收购。而香港的政治形势，更是加大了这笔世纪交易的难度。"

法兰克福出版的《证券报》则以"火星人玩转地球"(Mars Attacks!)为题刊发评论，认为这部同名科幻电影与现在的情况颇有几分相似：鉴于外星人宣称为了和平而来，所以人类想要继续观望外星人的侵略舰队是否确实是为了和平而来。文章认为，伦敦证交所一旦被收购，就有成为港交所无足轻重的附庸之危险，但是伦敦方面却软弱到连说不的勇气都没有。

"这个收购者，最终是要听命于中国国家主席习近平的。现在，我们只能希望，英国政界对此次收购的反对，至少能够和当初反对伦敦与法兰克福证交所合并时的力度一样大。在这几个星期的香港持续动荡后，我们至少必须明白一点：那里的法治并没有这里完善。中国有可能利用这笔收购，来给全球的资本市场打上自己的烙印。这一风险，应该引起投资者的高度警觉。"

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