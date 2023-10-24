德语媒体："中国试水第三战线"

（德国之声中文网）《世界报》题为"中国试水第三战线"的文章在引言中写道："民主世界的两个敌人已经发动了进攻：俄罗斯在乌克兰，伊朗支持下的哈马斯在以色列。注意力都集中在了这里--几乎没有人注意到第三个全球危机地区发生的事件。事件中，一条九段线扮演主角。"

文章写道："在两条战线上，火药桶都已经爆了：俄罗斯入侵了乌克兰，哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，中东局势面临失控。鉴于欧洲军事上的无能为力，美国在这两个地区都是捍卫自由世界的保护者。"

南中国海中国与菲律宾发生的碰船事件提出一个问题：如果继此之后，美国最强大的敌人中国让形势激化，那会怎样？

文章写道，九段线是中国声称拥有主权的地区。"如果中国将这部分地区掌控在自己手下，那么全世界都面临后果。北京将控制一条全球拥有重要意义的贸易路线。"

与此同时，在军事上，这一地区对中国的海岸来说也构成一种安全缓冲带。"如果中国发动对台湾战争，那么南中国海将成为中国要确保的南部边线。"

"南中国海也是北京海上核威胁的壁垒。中国大多数配有弹道核导弹的潜艇驻扎在海南岛。中国控制的海域越大，越便于针对潜在对手使用这些潜艇。"

文章写道："自2012年，中国海警经常在斯卡伯勒浅滩（编者注：中国称黄岩岛）与菲律宾海事船只相遇。菲律宾总统马科斯及军方称，该地区处于该国专属经济区内...…类似的争议在整个地区都存在。除菲律宾外，越南、马来西亚、文莱和台湾也都卷入南中国海主权冲突中。"

文章写道："1947年，中国首次推出一幅九段线地图，并声称对该地区的主权可追溯到多个世纪以前，当时帕拉塞尔群岛（编者注：中国称西沙群岛）和斯普拉特利群岛（编者注：中国称南沙群岛）都被视为中国领土的部分。过去十年里，中国在南中国海通过建造人工岛和加固现有岛礁加强主权声索。"

"据美国提供的信息，这些岛礁部署了反舰和防空导弹系统、激光和干扰设备以及战斗机。中国海军定期巡逻，在争议地区的渔民之间发生对抗。海牙国际仲裁庭2016年驳回了中国的领土声索，但北京不接受这一裁决。"

文章写道："在欧洲，这一冲突以及九段线鲜为人知。然而，专家一再警告，南中国海发生战争或将比目前处于焦点的乌克兰战争带来严重得多的后果，因那将是美中相互对立。"

李尚福正式免职 习近平加固权力

中国国家主席习近平签署主席令，免去李尚福国防部长、中央军委委员、国务委员职务，同时也免去前外长秦刚的国务委员职务。德语媒体广泛报道了这一消息。

德国电视一台分析说："观察家认为，两人的免职并不意味着中国的国防和外交政策会有什么新的定向。更普遍的猜测是，党与国家主席习近平可能必须处理本阵营内的反抗，他想要在最核心的领导圈内加固自己的权力。"

《每日镜报》此前发表作者张俊华的客座评论，其中写道："有消息称，习近平看来对军队最新的表现并不满意，导致他对李尚福展开调查。习近平要求军队绝对服从于他。今年，他多次下令军队要做好打仗的准备，并且未来要能打胜仗。"

《商报》分析说："李尚福和秦刚被免职，其重大性不单在于职务级别之高。倘若李尚福本人真地卷入腐败案件，那对于国家主席习近平的政策来说将构成特别的打击。习近平自上任以来就强硬反腐。"

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

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