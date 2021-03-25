德语媒体：中国让西方团结一心共同抵抗

(德国之声中文网)瑞士《新苏黎世报》发表评论《中国让西方团结一心共同抵抗》（China eint den Westen im Widerstand）。评论开篇写道：“胆小的人为了避免难堪喜欢把自己掩藏起来，自信的人勇往直前，充分展现自我。在2020年新冠之年中国终于完成了向自信的世界大国的转变。通过在国内的重拳出击及时迅速地控制住疫情，加强了共产党领导的合法性，也让它越来越公开地、无所顾忌地追求自己的权力利益。但是骄傲地展示自己的自信也会带来不利的一面。那些在世界舞台上声势浩大出场的人越来越多地露出了其真面目。这种做法让邻国和西方观察家们很是反感。”

评论指出，很长一段时间以来，西方国家只重视同中国之间的经贸关系，（西方人） “ 不愿谈论（中国）缺乏民主自由、侵犯人权或故意违反国际协定的问题”。但是现在情况不同了，评论写道，“中国官方在新冠疫情在武汉爆发事件中的掩盖手段、新疆出现的严重侵犯人权的现象、对香港民主反对派的残酷扼杀、对周边国家采取的无情的利益政策，都在公众的印象中留下了深深的印迹。去年欧洲主要国家公民中对中国持负面印象的比例飙升至近四分之三。”

本周一（3月22日）， 欧盟外长会议通过对4名中国官员以及一家机构进行制裁的决议，其范围包括禁止入境以及冻结他们的国外资产。这是1989年“六四学运”之后欧盟首次就人权侵害问题向中国祭出制裁措施。同一天， 中国外交部宣布对欧洲10名个人和4个实体制裁。

《新苏黎世报》发表的评论写道：“北京已经跨越了一条不容忽视的界限。中共正在限制欧洲的基本公民权利，如言论自由和科研自由。他们正在干预民主体制和民选议员的行动自由。 这是不可接受的。这就迫使每一个相信自由主义价值体系的欧洲人声援欧盟抵制中国。”

评论最后写道：“北京的统治者们正在逼迫欧洲表态。它让欧洲难以维持在经济算计下精心维护的将经济与政治、道德领域完全分离的对华关系假设。它正在将欧洲推向美国盟友的怀抱，美国盟友正以特朗普发起并由拜登继续执行的强硬路线带头对抗挑战者中国。拜登在周四（3月25日）召开的欧盟线上峰会上亮相，庆祝跨大西洋联盟的实力，这是美国外交和安全政策的胜利。”

“来自最高当局的抗议指示”

《南德意志报》关注到最近几天中国社会突然涌现起的一股抗议西方服装品牌的浪潮。包括H&M、阿迪达斯、耐克、CK、优衣库、彪马、Burberry在内的多个国际服装品牌曾在去年发表过 “对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”，停止使用新疆棉花的声明，中国社交网络上掀起了一场抵制这些西方服装品牌的风暴。

《南德意志报》发表的一篇题为《来自最高当局的抗议指示》（Protest, von höchster Stelle）的文章在介绍了抵制风暴的来龙去脉之后写道：“中国电商如果将所有这些品牌的商品下架，有可能会带来深远的影响。因为特别对于运动用品行业来说，中国是一个最具成长性的市场。本周四（3月25日），阿迪达斯的发言人不愿对中国的抵制呼声发表评论，彪马不回应记者的问询。2021年，阿迪达斯期望在中国市场获得20%到30%的增长。2020年，阿迪达斯三分之一的销售额都来自亚洲市场，其中主要来自中国市场，总额达到65亿欧元。中国对于耐克、彪马和其它运动品牌来说同样也具有极其重要的意义。在可见的未来中国将替代北美成为全球最大的运动用品市场。与此同时，全世界销售的运动鞋和运动服装当中很大一部分都在中国生产制成。”

报道称，阿迪达斯作为欧洲市场的领头羊从来没有在新疆购买过纱线，也从来没有在那里生产过纱线。“这家来自法兰克地区的企业以前曾多次表明反对强迫劳动和让监狱犯人参与生产的立场，并坚持要求供应商提供相应的保证。”

文章写道：“在面对有关新疆人权指控的问题上，中国的应对策略有过数次改变。最初中国完全否认新疆再教育营的存在，但是之后对外解释说是职业再培训营地，而且所有‘学员’都已经毕业。最近官方媒体则开始纷纷指出其他国家的侵犯人权行为和历史上的不公不义。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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