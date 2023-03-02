德语媒体：中国让欧洲人陷入困境

（德国之声中文网）上周，来自全球100多个国家和地区的300多位嘉宾，以“线上线下”相结合的方式参与了在北京举办的“民主：全人类共同价值”国际论坛。中国媒体引述了日本前首相鸠山由纪夫在会议上的发言。他说，西方的价值观本身不是问题，但“如果在外交中过分强调民主和人权价值，这将不可避免地导致对拥有其它价值的国家的歧视和排斥”。他认为，这可能会产生非理性的后果，也会损害经济和繁荣。

《柏林报》发表分析性文章指出，“欧盟的领导人们也具有类似的担忧。美国政府不断向欧盟施压要求孤立中国的同时，一些国家正在做出相反的行动，即便是与白宫关系一向良好的（欧盟委员会主席）冯德莱恩也在调整自己的方向。她有些匆忙地加入了即将前往中国朝圣的法国总统马克龙的访问团。在马克龙之前，西班牙首相桑切斯将在北京向中国国家主席习近平致意。”

立陶宛對台政策惹怒北京

“立陶宛人和爱沙尼亚人警告说，中国在地缘冲突中的作用越来越大。但对许多国家元首和政府首脑来说，现在有更多的利害关系：‘中国并不完美，但我们可能有一天会需要它。’……法国总统马克龙承诺会阻止中国向俄罗斯提供军事援助。他自己也清楚，（一旦中国向俄罗斯提供军事援助）美国就会决定采取更广泛的制裁，并要求欧盟跟进。这对欧洲经济来说，恐怕比针对俄罗斯的制裁更难消化。”

文章写道：“中国正在大力争取德国。中国商务部新闻发言人束珏婷上周说，中德双方经济优势互补，且不存在所谓的一方对另一方的依赖。她说：‘中德之间的密切经济关系是全球化发展和市场力量运作的结果。’但中国人正在要求欧洲走出一条独立的路线。例如，中国的最高外交政策官员王毅在与马克龙的顾问的谈话中呼吁支持中国提出的乌克兰和平计划。王毅说，欧洲人必须在政治层面上参与解决冲突。”

欧洲对中国太阳能产业的依赖即将结束？

欧洲能源转型的困境：对中国光伏产品过度依赖

德国的光伏产业也曾经有着骄人的业绩。但在中国的价格战之下，这一切在10年前就已经成为历史。现如今，中国不但主导着世界光伏技术市场，德国的能源转型也对中国的光伏产品形成了巨大的依赖。

《法兰克福评论报》撰文指出，“自从俄罗斯入侵乌克兰以来，实现采购和销售市场的多样化已经成为各个经济领域当务之急的目标。中国和俄罗斯一样都是专制国家。柏林方面相信，中国有可能通过入侵台湾而引发危机，或者通过出口限制发挥其市场威力”。

“中国已经在考虑限制部分光伏技术出口。一项立法程序正在进行中，它将令外国采购方被迫接受包括多晶硅片到太阳能板生产机器在内许多产品购买时的复杂审批程序。该项法律是否会通过并执行，目前尚不可知。但是即便中国只对光伏产业链祭出部分禁令，也将让德国的光伏产业扩建出现延宕。”

文章指出，欧盟希望建立起自己的太阳能产业，为此也需要来自中国的组件。“2022年12月，欧盟政界和欧洲光伏制造商共同提出打造光伏产业联盟的倡议，希望到2025年在欧洲的整个产业链上建立起30千兆瓦的光伏产品生产能力。这将是目前产能的6倍。新的联盟将在一个太阳能基金的帮助下进行融资。……根据标普全球大宗商品的计算，在欧洲生产太阳能板的成本比在中国生产的成本高出约50%，而这主要归结于电价和劳动力成本都要更高。光伏产业的制造商因此要求获得国家补贴以及清晰的政策方向。”

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