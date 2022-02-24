德语媒体：中国让普京无后顾之忧

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》刊登题为"中国让普京后顾无忧"的文章认为，中国不会因为乌克兰出卖普京，北京和莫斯科建起的威权轴心是西方经历的又一次痛苦的教训。

"一方面，北京清楚，领土完整这一原则在乌克兰遭到残暴践踏的事实，毫无疑问开创了一次危险的先河，欧洲方面还将辩论战略自治，以解除依赖局面，它不仅涉及俄罗斯天然气，中国的工业产品也在其中。

"另一方面，在同西方进行地缘战略以及世界观的竞争中，俄罗斯是习近平的盟友。因此他不会因为乌克兰而背叛普京。他甚至期待，美国会较长时间地被牵制在欧洲。"

"对美国领袖，以及欧洲自诩为伟大战略家的那些人，2022年2月24日是又一次痛苦的教训。国际政治不能在纸上进行推算。华盛顿多年来准备同中国展开全面对峙的劲头，到了无以复加的地步，它使人们对东欧局势的发展视而不见。"

北京的意见从未有过今天这样的分量

《明镜在线》发表长文分析中国即便在侵略乌克兰战争开始后，仍然不愿谴责俄罗斯的原因。

"中国政府对乌克兰战争所持有的立场，增添了新的、特别令人忧虑的因素。当西方国家政府显示团结一致的时候，北京却站到莫斯科一边，至少口头上是这样。

一直到最后，许多观察家希望如果普京发动战争，至少看到中国表达中立态度，就像2014年俄罗斯兼并克里米亚半岛时那样。然而，中国目前对西方的反感，似乎已经超过向俄罗斯侵略者亮红牌的欲望。

"从过去发生的事件中已看出这一苗头。今年2月4日普京总统出席北京冬奥会，同中国党和国家最高领导人习近平进行会晤后，两人发表了5000字的共同声明。该声明可以读到双方均反对北约扩展的句子，而这可以看作是习近平送给普京的礼物，因为这是中国第一次明白无误地表达其对北约在东欧扮演角色的立场。普京则以"台湾是中国不可分割的一部分"作为答谢。

"在西方各国政治中心，首当其冲在华盛顿，中俄"肩并肩"的这一公开宣示让政治家和专家们感到警觉。中俄友好关系声明在他们眼中上升到了一种非正式结盟的地位：双方突然间摆出相互支持的姿态，宣称支持对方的核心利益，尽管它们同本身的核心利益毫不相干。以北京的一贯做法作为衡量尺度的话，它这回的表现可谓非同寻常。

在这之后，专家们开始猜测，鉴于目前的紧张局势，习近平如此迎合普京的真正动机是什么？

"据《华尔街日报》援引中国政府圈的消息报道，冬奥会开幕式之后，中国党和国家领导层在中南海闭门商谈多日，寻求既向俄罗斯释放团结信号、同时又避免同西方完全割裂的做法。"

文章最后认为，中国参战的可能性几乎为零，普京也不会寄希望于北京输送武器，"更现实一点的可能，是中国帮助俄罗斯摆脱国际孤立，设法绕过制裁。"但无论如何，"北京的话语地位在莫斯科那里还从未有过像今天这样的分量"。

观看视频 02:27 俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

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