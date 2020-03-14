德语媒体：中国要重写关于新冠疫情的故事

（德国之声中文网）《南德意志报》以"中国试图改写新冠病毒爆发史"为题，报道近来中国官方宣传口径的变化。文章写到：

"新增病例开始出现回落趋势后，中国有关当局就开始了重新编写新冠疫情爆发经过的尝试。有关当局对新冠病毒起源于中国的说法提出质疑，并宣称新增病例主要是由于境外输入，并已对中国人民的健康构成了威胁。2008年全球爆发金融危机，当时美国陷入困境，而中国则试图利用这场危机在全球力量对决中获得更多优势。北京努力打造自身形象，即世界各国在金融危机面前纷纷败阵之际，中国政府却表现出强大的操控能力。中国媒体写道：'西方意识形态的自恋令他们付出了的惨重代价。'

同12年前的金融危机不同，当前危机的源头不再是华尔街，而是武汉的汉口区。12月初，当地发现了首批新冠病毒感染病例。为了转移对疫情初期隐瞒政策的批评，中国政府当前宣传策略的核心是就病毒源头制造混乱。二月底，中国著名传染病专家钟南山首次提出病毒源头并无定论的说法。"

一周后，官方的新华社也表示，将中国称为病毒源头是毫无根据的荒谬说法。西方政治家和记者如果说武汉是疫情的发源地，或使用"武汉病毒"的说法，都会被冠以"种族主义"帽子予以强烈谴责。文章接着写道：

"中国外交部发言人赵立坚更胜一筹。上周四，在中国遭禁的推特上，他发文要求美国政府增加透明度：'零号病人是何时出现的？' 他的理论是，美国军人参加武汉世界军运会时，将病毒带入了武汉。但军运会要比武汉发现首个病例整整早两个月，有证据显示，12月1日，中国发现了第一个新冠病毒感染病例。

1月23日宣布封城前，至少有五百万人离开了武汉。中共总书记习近平自己已承认，他是在1月7日得知疫情爆发的。但他在两周之后，才首次就疫情发表公开讲话。此时，距离疫情爆发已经过去了六个星期。疫情初期，政府反应迟缓以及对发现问题的医生所实施的打压，至今仍令许多中国人极为不满。但中国政府则全面清除网络上的批评言论，并逮捕了越来越多的活跃人士和记者。本周末，中国富商任志强宣告失踪，此前他曾撰文对习近平的施政方式提出批评。"

《时代》周报发表评论称，新冠疫情对全球经济造成的冲击虽然目前尚无法估量，但西方对中国的经济依赖却已经暴露无遗。这篇题为"我们必须要谈谈中国问题了"的评论写道：

"新冠病毒及其严重后果已经充分显示出我们对中国的经济依赖性有多强。中国几乎是所有技术产品和医药制品的材料供货商。断货对我们冲击极大，关系到我们的生死存亡。

更为严重的是，长期以来，中国不仅在扩充军事实力，还在通过一带一路以及其他大规模投资计划，扩展该国在非洲，亚洲，拉丁美洲以及欧盟部分国家的影响力。其目的非常明确：北京领导层希望让其他国家产生依赖性。

毋庸置疑，中国是一个重要的经济伙伴，这一点不会也不应出现变化。但中国明目张胆独霸全球的努力必须予以遏制。这不仅是因为中国是一个强有力的经济竞争对手，正如德国总理默克尔所言，中国还是一个强有力的制度竞争者。