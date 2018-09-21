德语媒体：中国芯片引发的担忧

（德国之声中文网）德国《商报》注意到美国媒报道中国军方透过植入芯片搞间谍活动的消息，该媒体周五发表的一篇报道指出，针对中国的间谍芯片指控令人不安："在德国，谁的办公室或数据中心配备了新的IT设备，使用外国供应商的产品几乎不可避免……最要紧的是服务器，许多公司没有自己的服务器，而是租用亚马逊、IBM或微软等公司提供的网络服务。 如果这些企业被监视，作为客户也会受到影响。"

"世界上最大的服务器生产商来都来自中国和美国。位居前两位的是美国公司戴尔和惠普，之后就是他们的中国竞争对手--联想和浪潮集团。位居第五的是IBM。不过美国公司也广泛在他们的对手中国进行生产。"

美国杂志《彭博商业周刊》周四发布的报道认为，中国军方侵入了亚马逊、苹果和美国政府部门的系统。中国当局派出的黑客在电脑硬体制造商"美超微电脑公司"(Super Micro Computer Inc) 的主板植入了一个米粒大小的芯片，窃取这家集团客户的机密数据。作者Joachim Hofer写到：" 如果这是真的，那么在中国的高效大规模生产将带来安全风险。报告中提到的相关公司亚马逊和苹果均否认相关报道。美超微电脑公司也强调指控失实。"

他接着将话题转向欧洲："即使他们在国外生产，至少美国仍有本土电脑制造商。欧洲就缺乏这个产业，几乎无法控制计算机硬件，尤其是办公用的电脑。在全球五大电脑制造商中，没有一家是欧洲公司。市场调研机构Gartner数据显示，总部设在北京的联想排名第一，之后是三家美国公司惠普，戴尔和苹果--他们也都在中国生产，排名第五的是来自台湾的宏碁。这还不算：智能手机市场几乎被亚洲人占据。Gartner排名显示，前五名中有四家来自亚洲，第一名是韩国三星，接着就是中国的华为、小米和OPPO，只有美国的苹果公司跻身进入前几名。"

标题为"欧洲如此依赖中国芯片产业"（So abhängig ist Europa von der chinesischen Chip-Industrie）的文章写到："去年全球十大芯片制造商中，只有一家来自欧洲的公司--荷兰的恩智浦。德国最大的半导体生产商英飞凌（Infineon）未进入前十。欧洲的客户别无选择。他们不得不从远东的工厂购买服务器和电脑和智能手机。"

范冰冰事件与公正无关

"范冰冰被认为是中国片酬最高的女演员。根据美国杂志福布斯的数据，37岁的她，2016年的收入约合1700万美元。"《日报》本周五发表的一篇评论开头这样描述被处以高达8亿多人民币罚款的范冰冰。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 范冰冰 “范冰冰去哪儿了”这个问题如今终于有了一种答案。虽然仍未正式露面，但中国官方已经对这位自称“不遗余力”冲锋爱国的女明星指出了一条“交钱从宽，抗拒从严”的路。中国税务机关对她处以高达8亿多人民币罚款，并公告一系列逃税“罪状”。对这位天价女星来说，也许不幸中仍有“大幸”，至少她还有机会逃过刑责。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 刘晓庆 ……应该是现在范冰冰事件背后新呈现出的关注点。同样是逃税漏税，两个时代，两位女明星的待遇大不相同。2002年中国国税机关查出，自1996年起，刘晓庆以及其公司即以虚报收入与支出的方式逃漏税，总共逃税一千四百万人民币。6月19日，刘晓庆在北京被拘捕到案，其后关押至秦城监狱下属第一看守所。刘晓庆一夕变白头。熬过了大约1年的牢狱之苦后，在姜文的帮助下获保释出狱。“姜文倾其所有保晓庆”的故事也成为民间流传的佳话。与范冰冰遇难时，沉默不语的未婚夫李晨形成鲜明对比。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 毛阿敏 90年代中国大陆的流行乐坛天后。与刘晓庆一样，是当时中国家喻户晓的演艺界明星。同样因为偷税被国家机关处理。1998年9月底，新华社援引中国税务机关的调查结果报道称，毛阿敏自1994年1月至1996年3月期间，与8个演出承办单位扣缴义务人共同偷税事实成立，依据《税收征管法》第四十条规定，税务机关拟对毛阿敏处以所偷税款3倍的罚款，共计81.33万元。中国税务出版社还曾为此推出披露毛阿敏偷税案的书，名为《失落的天使——毛阿敏税案实录》。不过这都是老皇历了,网传她现任丈夫解直锟是中植集团董事局主席，2014年胡润富豪榜上拥有120亿身家。在众多老牌明星重返中国娱乐圈分羹的今天，毛阿敏仍然非常低调，很少抛头露面。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 林志玲 在加拿大多伦多大学学习过西方美术史，经济学双主修学士学位的台湾第一名模林志玲也没能躲过逃税的诱惑。1996年，林志玲被指逃漏92至94年个人综合所得税(简称：综所税)，遭台湾税局要求补税及罚款819万元新台币(约人民币180万)，台北高等行政法院之后判决林志玲需缴684万新台币(约人民币150万)的税款，林志玲当天因身在外地没有出庭。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 任贤齐 凭借一首“心太软”红遍中国大江南北的任贤齐在逃税上可不会心软。2008年，台湾税务部门指责他未将《笑傲江湖》64万元的片酬纳入所得保税，而且还漏报公司业务报酬136万元。法院认定后补税52万元，罚款29万元。有报道指“小齐”认为片酬并非个人所得，必须扣除成本花费，更透过经理人表示所有帐目已交由会计师处理，小齐并非刻意漏税，后提出上诉。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 张惠妹 因涉嫌逃税，这位唱功浑厚，形象多变，如今微胖的台湾流行乐坛大姐大被媒体冠上了“欠税天后”的称号。2005年初，台湾地区税务部门曾点名要求张惠妹为高达3000万台币收入补交税款。而据称这个数字，创下了台湾艺人单次补税金额最高纪录。当年在丰华唱片公司，张惠妹申报年度综合所得税时，其演唱会的巨额所得以“执行业务所得”类申报，但台湾地区税务部门却认定这笔收入应属“薪资所得”。依照台湾的计税方法，若以“执行业务所得”申报，应先扣除60％左右的业务成本，剩下的40％才列为课税所得，而“薪资所得”则只扣除新台币7.5万台币的特别扣除额，其余全部需要纳税。由于两者计税结果相差悬殊，台湾地区税务部门认为张惠妹应补缴1200万台币。但同时台湾财政部专员强调张惠妹不存在偷逃行为，只是在申报所得税时，对‘执业所得税’和‘薪资所得’产生误解。

不只范冰冰！不完全盘点被指逃税的华语明星 大小s 台湾税务机关近年就艺人申报税项作出多个调查，不少艺人被查税后都输了官司，只有大小S打逃税官司胜诉，成为当时那几年难得的例子，不过她们很可能还要补税。因为台湾国税局2009年又以个人税金重新计算为由，发现两人几年来赚逾亿元新台币（约人民币2000千万元），故要求这两人补税近千万元新台币（约人民币20万元）。另外小S徐熙娣也曾被单独要求补税，据称她为了节税成立工作室，遭台湾国税局认定须按照较高税率交税，要求她要补缴将近6年的税金差额，小S提起行政诉讼胜诉，免补缴近185万元台币的税金。 作者: 任琛



作者Sven Hansen接着写道，今年7月，范消失在人们的视野中，据称被警方和司法部门关押在"宾馆"里。最近中国官媒指出，因 "阴阳合同"连追带罚，她必须缴纳8.83亿的款项。

题目为《互联网作秀公审》（Schauprozess im Internet）的文章接着提出问题："这起事件告诉我们什么？当局瞄准范也学是对的。在收入差距不断加大的中国，这种措施至少受到民众的欢迎。不过这和法治程序丝毫无关。这是通过互联网公布的一场作秀公审，旨在恐吓和对类似行为的警告。"

文章还指出："同时，共产党也以此强调权力，可以随时展开行动进行整治，甚至也能动像范冰冰这样受欢迎的名人，并称自己的做法"公正"。然而，这种不透明的做法与公正二字完全无关。

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