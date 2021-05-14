德语媒体：中国舆论宣传的效果不能被低估

（德国之声中文网）德国电视一台“今日德国”（Tagesschau）新闻网站刊登题为《庸俗且强硬的宣传》（Kitsch und harte Propaganda）的文章。文章指出，针对中国新疆政策的批评在全球都十分普遍，但是北京方面不允许国际社会在新疆进行独立调查，正相反，中国以大规模的宣传攻势进行反击。

文章指出，中国除了制作播出《歌声的翅膀》等这类俗气的影片之外，宣传武器库中还有大量攻击性的言语武器。例如最近包括德国联邦议院人权委员会在内的西方政界收到中国外交人员发来的信函，严词否认西方对中国少数民族政策的批评，并且回击声称这些批评都是谎言。北京还喜欢引用对维吾尔人遭到压迫抱有怀疑态度的外国人的评论。

文章举例称，住在深圳的英国视频博主Lee Barrett和他的儿子Oli、在深圳经营啤酒馆的加拿大人David Dumbrill、还有以色列人Raz Galor都去了新疆，他们都声称那里不存在强迫劳动。文章指出，“这些YouTube博主（的新疆行）是否是由北京资助的，不得而知。但是他们应北京的邀请在新疆旅行，而且只能看到选定的地方，这一点是毋庸置疑的”。

文章写道：“面对有据可查的关于新疆少数民族遭受大规模宗教和文化压迫的报告和研究，北京也采取现代的故事讲述手段用于自己的宣传。一部被宣称为纪录片的电影《天山南北——中国新疆生活纪实》（Beyond the Mountains – Life in Xinjiang）展示了中国如何带领一个落后的地区进入现代化。那里的人们现在可以实现自己的梦想。影片中可以看到年轻的维吾尔姑娘踢足球，不遮面不佩戴头巾的年轻女性经营自己的理发馆。”

文章引述德国维尔茨堡大学研究中国新疆媒体战略的专家安晓波(Björn Alpermann)的看法称：“从欧洲人的角度看破绽百出的粗糙做法，效果却不能被低估。同一种叙述方式，因为我们从另一种角度看待中国，所以对于我们来说不太会有效，但是对于世界其它地区来说，却有可能成效十足。”很多专家都表示，中国有针对性、很具战略性地投放它的媒体内容，例如在非洲和拉美国家。

文章最后警告称，“中国的这些宣传信息在西方国家，特别是在对美国持有深深的不信任感以及易于相信阴谋论的人群中也同样可能产生效果”。

《慕尼黑信使报》关注到中国在月球研究和火星探索方面的努力令美国担忧。

该报指出，中国的太空计划最近几年迅速提速。在过去12个月里可以被看作是太空竞赛里程碑式的事件包括中国发射了北斗导航系统最后一颗卫星，中国成为世界上第三个采集月球土壤并带回地球的国家。中国还计划今年和明年进行更多次的太空飞行，其中就包括建立自己的空间站。与此同时中国的载人登月项目也在紧锣密鼓的进行中。

报道写道：“中美之间也正在酝酿一场太空竞争。美国宇航局科学任务局副局长托马斯·祖尔布琴（Thomas Zurbuchen）在推特上祝贺中国火星车‘祝融号’成功着陆火星表面。他在推特上写道：‘和全球科学界一起我期待这次任务将为人类了解红色星球做出重要贡献。’但与此同时，在华盛顿人们也可以感受到紧张情绪。与中国不同，美国作为太空技术领先的国家国内却一再陷入特别是与高昂的科研及执行成本相连的讨论。 ”

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