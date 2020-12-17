德语媒体：中国自信满满为哪般？

德国之声中文网）当美国和欧洲一轮又一轮封锁的时候，中国的疫情已经得到控制，经济正在蓬勃发展。中央党校常务副校长何毅亭说：“东方在崛起，西方在衰落“。《法兰克福汇报》驻京记者Friederike Böge撰文指出，这种幸灾乐祸的说法可能为时过早。但北京近乎狂妄的自信已经让西方面临新的挑战。

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文章指出，习近平利用这场疫情巩固了自己的权力。异议人士和要求改革的呼声而今销声匿迹。至少在本国民众中，成功遏制病毒给他们留下了深刻的印象，在经历了2003年的非典后，中国民众从一开始就接受了强硬的措施，并愿意做出牺牲：“现在正是中国官媒宣扬民族主义的好时机。这也是与舆论的单一性不无关系。新冠危机凸显出，尽管中国已经融入了全球经济，但在获取信息方面，他们依然生活在一个平行宇宙中。”

文章接着指出，不可否认的是，美国和欧洲正面对着二战以来最大的危机，他们并非是抗疫模范生。即使是心存善意的那些中国人当中，看到当地感染和死亡数字，惊讶和不解也占了上风。很多中国人没有忘记疫情初期戴口罩的亚洲人遭人侧目的过往，中国与西方之间的裂痕因疫情变得更深：“北京表示西方在衰落的说法当然在那里不受到欢迎。有人将北京当局的行为比作一个认为可以通过暴力和恐吓获得尊重的暴徒。人们可以这样形容中国目前和澳大利亚打交道的方式。北京以贸易壁垒和惩罚性关税的方式告诉对方，澳大利亚对中国这个大市场有多么依赖。此外还不乏羞辱澳大利亚的言论。”

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题目为“中国认为自己的制度是赢家”（China sieht sich als Systemsieger）的文章写到，这是杀鸡儆猴：“北京以此向所有美国盟友表明，中国在经济上占上风，不愿因为新疆和香港侵犯人权的问题而受到别人的批评。这种不想结交任何朋友，限制自己的外交范围的做法，北京似乎并不在乎。这是因为中国的政治制度，外交官获得青睐不是因为高超的外交技巧，而是对党领导的忠诚姿态。再加上习近平的执政风格，在寻求维护权力的过程中，无论多小的反对声音，都要用威权去回应。虽然前几年这主要是针对国内的批评者，但现在中共领导层也想左右国际上对中国的态度。”

文章最后分析指出：“现在之所以会出现这种局面，不仅与新冠危机带来的自我催眠式的优越感有关。这也关乎到习近平的未来仕途。还有不到两年的时间，习近平要确定届时能够连任。为此，他需要一个能把他提升到和毛泽东一样高度的光环。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 毛泽东 毛泽东是中国现代史上最为重要的政治人物之一。中国官方将毛泽东定位为党和国家的缔造者以及第一代领导集体核心。毛泽东思想被列为中国共产党的主要指导思想之一。但是毛泽东从上世纪50年代起主导或发动的反右、大跃进、四清运动、文化大革命等运动造成中国社会千万人死亡、经济蒙受巨大损失、文化遗产遭严重破坏、社会结构出现深层断裂等危害后果，这也让他在官方之外得到的评价褒贬不一。尽管如此，1998年出版的《时代》杂志仍将毛泽东列入20世纪100名最重要的人物。

悉数中共建政70年历任国家领导人 刘少奇 刘少奇曾经被毛泽东视作接班人选之一。他曾先后任中共中央政治局常委、中共中央副主席、全国人大常委会委员长和中国国家主席。有看法认为，由于刘少奇反对毛泽东倡导的“三面红旗”并且在四清运动上与毛泽东产生激烈矛盾，最终导致二人关系破裂。文革开始后，刘少奇被迅速打成“走资本主义道路的当权派”并被冠以“叛徒、内奸、工贼”的头衔。1968年，刘少奇被永远开除出党、撤销党内外一切职务。次年，他在放逐、拘禁中于河南开封病死。1980年，中共十一届五中全会为刘少奇全面平反并恢复其作为党和国家领导人的一切名誉。

悉数中共建政70年历任国家领导人 周恩来 周恩来是中共开国元勋之一，建国后一直担任总理职务。中国史学界和很多国外史学家认为，周恩来顾全大局、相忍为国，尽力使用各种管渠道，以不同方法减少动乱之影响，也曾被江青等人称为“灭火队长”。邓小平曾在中共党内高层谈到周恩来在文化大革命中的作用时说过两句话。一句是：“如果没有总理，文化大革命的局面可能更糟。”另一句是：“没有总理，文化大革命也不会拖得那么久。”美国汉学家费正清这样比较周与毛的一生：“他是一位具有古典风格的总理，相比之下，毛泽东更像一位真龙天子，他可以在风云变幻的云雾中恣意纵横，时隐时现，而周恩来则不同，他仿佛一直在权衡时势，修补残局。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 华国锋 毛泽东生前指定华国锋为自己的接班人，并留下遗言“你办事，我放心”。华国锋在毛泽东逝世后，与汪东兴、叶剑英等联手逮捕“四人帮”，结束文化大革命，成为党政军最高领导人。他被普遍认为是“两个凡是”（“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”）的提出人。因为与邓小平在政治路线上相左，1980年年底华国锋被迫退出中共核心领导集团。2008年8月20日，华国锋因病在北京逝世。

悉数中共建政70年历任国家领导人 邓小平 至今仍被中国官方称作“改革开放的总设计师”的邓小平一生未曾担任过中国国家元首、中国政府首脑或中共最高领导职务，但从1978年12月（中共十一届三中全会）至1989年11月辞去中共中央军委主席（中共十三届五中全会）一职前，外界普遍认为他是实际的最高领导人。2018年纽约时报中文网刊发的一篇客座评论中评价邓说：“从邓一生的革命经历看，虽然他是个务实派，但本质上，邓是共产主义的信徒，身上还带有传统中国遗留下来的专制DNA。……这是他作为改革者的历史局限性，也使得中国改革很大程度上是一个跛足的改革——只有经改，没有政改。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡耀邦 上世纪80年代初，胡耀邦进入了中共最高领导人的行列，成为中共中央总书记。不过，力推改革的他引起了党内其他元老的不满。到了1986年前后，邓小平等元老认为胡耀邦纵容"资产阶级自由化"、纵容"全盘西化"。1987年初胡耀邦被迫辞去总书记职务。赋闲的他，依然受到党内改革派、知识分子、学生群体的欢迎。值得一提的是，胡耀邦被迫辞职时，党内高层人物中只有习近平的父亲习仲勋力挺他。

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡耀邦 1989年4月15日，74岁的胡耀邦因突发心肌梗塞而去世。随后，民众对这名中共前总书记的悼念活动不断升级，最终演变成了大规模的天安门民主运动，最终遭致镇压，酿成“六四”惨案。在胡耀邦去世至今的30年间，这名推动平反"文化大革命"期间冤假错案、主导"真理标准大讨论"的中共前总书记，一直是“敏感词”。图为1986年，东德统一社会党中央委员会总书记昂纳克访华期间，在胡耀邦的陪同下参观南京长江大桥。

悉数中共建政70年历任国家领导人 赵紫阳 赵紫阳被视为中共领导集体中的开明派。70年代末他在四川主政时期进行了中国全国最早的人民公社改建乡政府的试点，揭开了中国农村改革的序幕，并取得很好效果。当时有顺口溜：“要吃米，找万里；要吃粮，找紫阳。”1987年，赵紫阳接任胡耀邦担任中共中央总书记。除大力发展市场经济外，他还积极提出并设计政治体制改革方案，推进改革开放的深化，曾一度被认为是邓小平的接班人。但在1989年的“六四”事件中，赵紫阳因公开表示同情学生和反对武力镇压，而招致邓小平、陈云、李先念和李鹏等人的不满，被免去党内外一切领导职务，最终在软禁中度过了生命中最后的16年，于2005年逝世。

悉数中共建政70年历任国家领导人 李鹏 在1949年中共建政以来出任总理的政治人物中，除了开国元勋周恩来之外，李鹏无疑是其中资历最深者。在其政治生涯中，李鹏担任了十年总理（1988年到1998年），十五年政治局常委（1987年到2002年），还曾担任五年名义上国家最高权力机关-全国人大的常委会委员长（1998年到2003年）。但是，李鹏在中国政坛及社会中的名望却几乎是历届总理中最低的。这一点直到其去世也没有改变，而其症结无疑是1989年的六四事件。北京学者章立凡对李鹏的评价是：“尽管在任内乏善可陈，且有六四事件的巨大阴影，但李鹏实确实忠实于中共信仰或其执政利益。所以我觉得他也就是一个比较符合中共标准的共产党人。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 江泽民 八九民运爆发后，时任总书记赵紫阳因反对镇压学生而失去权力，在一些中共元老们的推荐下，邓小平最终决定用江泽民取而代之。当时仅担任了短短两年上海市委书记的江泽民从原来的政治局委员直接跃升为政治局常委、中共中央总书记。德国维尔茨堡大学的中国问题专家列维评价江泽民时说：“在大部分外国观察家眼中，他被视为一个机会主义者。”北京学者章立凡认为，江泽民是一个“比较张扬个性，有表现欲”的领导人，“善于弹奏乐器，时不时还唱首歌。他不断的用各种方式来表现他的才艺”。2000年，也就是上任十年之后，江泽民提出“三个代表”，并最终将这一理论与毛泽东思想、邓小平理论相提并论，写入中国宪法及中共党章。

悉数中共建政70年历任国家领导人 江泽民 除了初期经历了六四后的外交孤立和经济动荡之外，在江泽民随后的政治生涯之中，中国总体局势相对平稳，先后迎来加入世贸组织、香港回归和申办奥运和世博会成功等重大事件。2002年，江泽民辞去中共总书记职位，将权力交给被普遍视为邓小平隔代钦定接班人的胡锦涛。但是，江泽民并没有同时辞去中央军委主席职务，直到2005年才彻底完成“交班”。除此之外，退休之后的江泽民依然时常出现在媒体上，出席各种活动。历史学者章立凡分析说：“中国政要跟西方政要的不同。虽然邓小平废止了终身制，但实际上邓小平并没有废止老人干政。江延续了这种老人干政的传统，整个胡锦涛时代都处于老人干政的状态之下。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡锦涛 胡锦涛是中共第四代领导集体的核心人物，其任内的政治体制也被一些媒体称作“胡温体制”。胡锦涛在执政期内延续了邓小平提出的“韬光养晦”政策，强调“不折腾”，以较为低调的姿态保证了中国经济十年的快速上升，中国一跃成为世界第二大经济体。但是反对者批评胡温政府在一些重大政治、经济、社会、环境问题上采取回避态度或者应对不力，给外界以十年不作为、击鼓传花的印象。有看法认为，“老人干政”之下，“胡温体制”实际上是“九龙治水，互不相让”的寡头体制，造成腐败横行、军中权力被架空、政法委变成独立王国的局面。2012年11月召开的中共十八大上，胡锦涛卸任中共中央总书记和中共中央军委主席的职务，由习近平接任。胡锦涛成为中华人民共和国成立后，首位一次交出所有权力的非终身制最高领导人。

悉数中共建政70年历任国家领导人 温家宝 温家宝于2003至2013年间担任国务院总理，是中共总书记胡锦涛主政下的重要领导成员。2013年3月，温家宝卸任前夕，德国《法兰克福汇报》发表的一篇文章评价他是“胡锦涛主政下最高领导层中唯一一个敢于提出政治改革的人。他曾间接表示，他可以想象，可以把中国村一级的选举制度提升至县和地区一级，可以允许更多民主。他也是将民主和自由称为普世价值的唯一最高级别官员。但是，温家宝在其10年任期中没有做出过努力，让设想成为现实”。《中国影帝温家宝》的作者余杰认为，温家宝任内“中国政治大幅退步，经济上更造成国进民退”。2012年10月25日，美国《纽约时报》大篇幅刊发关于温家宝的家族成员在温家宝担任领导岗位期间，借机贪污了至少27亿美元巨额财富的相关报道，引发各界轰动。

悉数中共建政70年历任国家领导人 习近平 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动，导致包括前政治局常委周永康在内的大批官员入狱。与此同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。与此同时，在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

悉数中共建政70年历任国家领导人 习近平 2018年，中国全国人大投票通过取消国家主席任期制，使得习近平有可能长期执政。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。



数字人民币或取代美元地位

奥地利《标准报》（Der Standard）本周五发表一篇题为“数字货币：中国会很快淘汰现金吗？”（Digitale Währung: Schafft China bald das Bargeld ab?）的文章。文章指出：“在欧盟需要更长时间的事情，在中国可能很快就会成为现实：数字货币有朝一日可以完全取代现金。现在中国大城市在收银台翻找纸币和硬币时，可能会引来别人惊讶的目光。很多年轻人只用智能手机支付。“

中国政府正在深圳、苏州、成都、雄安和香港等大城市试验数字人民币支付（DCEP）。在人口大约4百万的苏州，政府通过抽奖方式向居民发放数字人民币红包，12月27日之前通过APP在大约1万个商家消费。作者Jakob Pallinger指出它与比特币或脸书Facebook的加密货币Diem不同“数字人民币是一个国家项目，由中央控制，因此也受中共控制。如果试点成功，数字人民币不仅要用于国内，还要在国际上使用。北京认为它可能成为未来的世界货币，从而取代美元成为世界货币。”

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文章认为，疫情和中国蓬勃发展的电商行业促进了数字人民币的发展。在国际上，如果北京向发展中国家承诺转账更快和更低的手续费，数字人民币也可能很快受到青睐：“中国政府宣布，计划最早于2022年在冬奥会上实行测试，这表明这是一场全球性的竞争。届时，数字人民币必定会引起国际社会的关注。”

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