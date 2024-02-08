德语媒体：中国股市的“毒药与解药”

（德国之声中文网）“现在才是2月初，中国股市已经可以用动荡不安来形容。美国和欧洲的股市屡创新高，而中国股指却跌至五年、十五年甚至二十年前的水平。公众的愤怒正在上升……”，《法兰克福汇报》2月7日的一篇题为“北京的毒药与解药”的评论在开头这样写道。

大量中国股民在社交媒体上表达了自己的愤怒与不满，这显然被北京看在眼里。在证监会与习近平主席会面一天后，中国当局毫不客气地换掉了该机构的负责人。同时，所谓的“国家队”出手了，中央汇金公司表示已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）的增持范围，并将持续增持，维护资本市场平稳运行。

评论表示，为了阻止抛售，中国开始限制卖空。评级机构也被罚款数百万。分析师和经济学家被警告不得发表负面评论。甚至公众也收到同样的警告。

评论作者、该报驻华记者Gustav Theile指出，这些体现了“典型的中国政治反应”。“本周二，有关股市监管者与习主席会面的报道足以使晴雨表上升几个百分点。而这表明了中国金融市场对政治的依赖程度有多大。然而，迄今为止，回升只是昙花一现。因为在现如今，这种模式贯穿了中国整个经济和金融政策： 北京宣布，北京重申，但北京没有兑现、或者几乎没有兑现。外国商业机构表示，他们已经厌倦了这些承诺”。

“然而在这种情况下，中国政府实际上是在信守承诺。一年前，中国成立了中央金融委员会，专门负责加强党对金融业的控制。据称，其目标是中国成为最重要的金融大国之一。然而最终，正是这种党的控制阻碍了这一雄心壮志的实现。结果是出现了危险的恶性循环——国际投资者撤出资金，因为他们失去了信心。为了支持股市，中国政府进一步对市场进行限制。结果，更多的信心丧失殆尽。”

作者在最后写道，“干预导致金融市场失去了一个重要功能：调节资本配置。资金更少地流向经济上有用、有预期回报的地方，而更多地流向政治上需要的地方。北京的当务之急必须是重新赢得国际投资者和国内投资者的信任。中国政府需要认识到，其管控是毒药而不是解药。现在春节假期中国政府正好有一周的时间来进行自我调整，应该好好利用这段时间。”

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 开年不利 2024开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开的背景下，国务院本周承诺要采取措施稳定市场、提振信心，央行随后宣布降准降息措施，股市之后出现短暂反弹。有涨就有跌，A股30多年的历史中，股民也经历了一次次惊心动魄的过山车之旅。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市三十年 1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市风云 最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 邓小平南巡 1992年邓小平南巡，在讲话中他鼓励股市试验。由此激发一轮牛市。第一财经报道，当年的11月17日，天宸股份人民币股票上市，沪指完成最后一跌，一轮牛市启动。3个月内快速上涨，涨幅高达301%，这个涨幅至今为股民津津乐道。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 牛去熊来 俗话说股市有风险，投资需谨慎，正所谓 三十年河东三十年河西，有涨就有跌，有牛市自然也有熊市。2005年的6月，经过A股几年漫漫熊途，击穿1300点的心理关口之后，终于跌破千点大关，创出了998点的低点。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 历史大顶 不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 赴港上市潮 2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 "股灾"模式 2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 证监会高官 2013年3月至2016年2月肖钢担任证监会主席，也是被视为中国股市极富灾难性的时间段：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 熊冠全球 刘士余接替肖钢上任证监会主席后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。目前的证监会主席是易会满。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 跌跌不休 过去一年多以来，中国股市的跌势尤其刺眼也是因为，其他股市的表现相当不错。《华尔街日报》报道，美国股市去年大幅飙升，并在本周创下新高。日本日经指数在2023年上涨了28%，目前处于三十多年来的最高水平。今年年初迄今，该指数上涨9.1%。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 拥抱日本股市 在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 央行出手 中国人民银行行长潘功胜本周三在新闻发布会出人意料地宣布了降准降息的消息。有分析师指出，这表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。不过《华尔街日报》指出，有经济学家认为此举措效果有限，这个全球第二大经济体需要出台更强有力的提振措施。



“在股市上只要有足够的耐心就可以了吗”

“德国编辑部网络”（RND）同样在2月7日关注了中国股市。该媒体的驻华记者Fabian Kretschmer观察到，在股市不断下滑的当下，“即使最忠诚的爱国者的耐心也在经受严峻的考验”。“（中国股市）三年来的下滑已经使超过 6 万亿美元化为乌有。在上周末，大量中国股民前往美国驻华使馆的微博留言，可能是希望躲过审查人员。投资者们在那里发泄不满，问道：‘能不能炸掉上海证券交易所？’”

文章写道：“事实上，中国的股市正在挑战一个投资真理，即在股市上只要有足够的耐心就可以了。例如，任何在香港回归时投资恒生指数的人，在将近27年后的今天都会蒙受巨大损失。”

“然而，与此同时，中国的企业比以往任何时候都更具创新力和国际竞争力。”作者说，“这个问题就像中国的许多问题一样，是政治性的：信任的根基已被摧毁”。“毕竟，市场信心无法像音量调节器一样简单地关了又开。”

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