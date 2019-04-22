德语媒体：中国聚焦全球海域

（德国之声中文网）德国《每日镜报》周一发表题为"中国聚焦全球海域"的文章，关注中国海军建军70周年之际所传递出的一系列讯息。文章在引语部分写道："这个人民共和国在海军建军70周年之际对外展示其海上实力。军队的现代化进程正在全速展开。"

文章在关注了中国2012年启用首艘航空母舰"辽宁号"后写道："在成为国际海军大国的道路上，这只是一个开始。挂有中国国旗的航空母舰作战群以后会在全球游弋。过去北京方面注重的只是地区内的防务，现在它已经聚焦全球海域。"

文章说："如今中国的许多邻国都对中国海军不断提高的作战实力有所担忧。在南中国海和东海海域，中国与日本、越南和菲律宾都存在海岛所属权争端。"

俄罗斯、越南、澳大利亚、日本等13个国家派出了18艘舰船参加中国海军建军70周年的庆典活动。文章分析称："尽管中国在亚洲不断占据更加主导的地位，但是全球海域的实力分布在不远的未来不会发生实质性的改变。在中国不久后将拥有三艘航空母舰的同时，拥有10艘航母的美国仍然会是不可挑战的全球最大海上强国。"

未来 中国将不止拥有一个航母战斗群（资料图片）

过于大胆的吉布提

关注中国海军在全球部署的扩张，瑞士广播电视集团SRF发表了题为"中国吉布提军事基地引起西方恐惧"的文章，指出北京在东非不仅仅是在经济上占据主导地位，在吉布提也展开了军事上的扩张。

文章在开头写道："东非的吉布提并不是一个特别受上帝眷顾的国家。它又小、又热还不适宜耕作。许多人都很贫穷，也没有什么矿产资源。但是，吉布提的王牌是它的地理位置。在这个小国家里，能看到不同国家的军事基地。美国、法国和日本设立于此的军事基地相互之间的距离不足几公里。从2017年开始，中国也在这里部署军事基地。"

文章指出："很长时间里，中国人对海外军事扩张不感兴趣。他们批评美国在全世界各地建设军事基地的做法。但现在这一原则方针发生了改变。中国第一个国外的军事基地让西方国家军队感到不适。"

文章写道，"中国几乎什么都建，新港口、自贸区以及通往埃塞俄比亚的铁路线。吉布提已经欠下中国14亿美元债务，超该国国民经济总量的三分之二。

"从长远的角度来说，美国担心会在吉布提的权利牌桌上吃亏。中国可能要求吉布提限制美国在当地的行动。而这里是美国在索马里和也门地区发动无人机作战行动的大本营。"

文章最后写道："中国在战略位置优厚的吉布提实施经济、政治和军事上的部署，引起了西方的恐惧。因为中国的许多目标都藏在暗处。吉布提的外交部长左右逢源地说'我们的目的是帮助友邦国家'。现在，吉布提出牌的方式很有技巧。但是在和中国缔结伙伴关系的问题上，吉布提的出牌方式有些过于大胆了。"