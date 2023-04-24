德语媒体：中国聊天机器人面对审查无所适从

（德国之声中文网）《新苏黎世报》的文章提到，中国推出的ChatGPT的替代选项乏善可陈，这显示出中国的弱点：创新受制于审查、过度监管、国家在经济中的巨大分量以及广泛的急功近利。

文章写道："仔细看来，尽管不乏雄心壮志，但中国要开发有突破性意义的技术，条件并不理想。特别是那些与信息、知识、沟通或者公共空间有关的技术。"

文章写道，4月中旬，中国网络监管部门推出的管理草案称，人工智能聊天机器人也应反映"社会主义基本价值观"；在上市前必须由有关部门放行；用户必须实名制。

"以百度的文心为例：如果问有关习近平的问题，或者其它对政权的敏感话题，那么，答案几乎是零。实在不行，软件还会让你换个话题。"

"在习的中国，敏感词和敏感话题清单越来越长。新冠清零政策的突然终结，也再次显示，一夜之间，之前的政治正确就可能彻底推翻。"

文章写道："能说什么，一直在变，这让中国的聊天机器人怎么办呢？"

除此之外，尽管中国精于将现有技术高效地商业化并通过不断的更新满足消费者的需求，但中国对于基础性研究缺乏耐心。文章认为，投资者的谨慎也归因于中国的党国在经济中的干预越来越大。

中国驻法大使卢沙野

对北京时间点极为不利

《法兰克福汇报》对于中国驻法大使卢沙野引起争议的表态写道："在波罗的海三国方面听到的内部评估是，卢大使可能只不过讲出了北京真实但不敢公开表达的想法。"

《日报》就此评述道："他并非首次引发激烈争议，同时，他的这种方式也并非个案，而是被称为'战狼'式外交。…这种方式往往不是以与所在国建立良好关系为目标，它所针对的公众是在中国国内。"

《世界报》评述说："卢的表态对北京来说，时间点极为不利。过去数月，中国通过宣布在乌克兰战争中保持中立，并强调愿意在谈判中扮演建设性角色，以此试图改善在欧洲的形象。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究