 德语媒体：中国经济面临数十年来最大挑战 | 媒体看中国 | DW | 04.03.2024

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德语媒体：中国经济面临数十年来最大挑战

《新苏黎世报》写道，面对如此巨大的挑战，中国更需要结构性改革，首当其冲的是，国家需要从经济领域中后撤。《商报》写道，专家预计，对国家安全的强烈聚焦不会转向。

Chinas Zentralkomitee

党领导一切——包括经济，但分析认为，中国需要的恰恰是，党放松对经济的掌控

（德国之声中文网）《新苏黎世报》写道，外界原本期待，按照传统，二十届三中全会公布经济政策走向，然而，迄今仍无音信。这对许多专家来说，是一个明显的信号：两会期间也不会推出全面的经济扶持计划。

文章写道，鉴于房地产市场持续下行、国内需求疲弱、高负债以及消费乏力，即便是略低于5%的增长目标，也需要相当规模的刺激措施加以扶持。然而，这并无迹象。

"过去数月来，政府主要是通过房贷降息、放宽购买二套、三套住房来扶持房地产市场。但中国人对房地产领域的信心没有因此而恢复。"

"在投资方面，政府试图通过近1400亿美元的贷款加以推动，这笔资金用于环保项目，包括扩建充电站网点。但专家认为规模远远不足以推动可圈可点的增长。"

文章写道，全国人大会议上，政府恐怕仅会宣布少量扶持措施。瑞银分析师预计，总理李强周二将宣布财政赤字3.8%。政府可能再次推出近1400亿美元贷款，投资基础设施建设。

而在货币政策领域，由于人民币过去数月显著贬值，政府措施空间有限。瑞银分析师预计，今年指导利率可能下降10-20个基点。

为推动消费，中国当权者希望通过以旧换新的打折计划实现这一目的。消费者可以将旧家电、汽车向商家抵价，购买新的产品。然而其效果最多也只是昙花一现。股市、房地产市场疲弱，许多人损失巨大，不想再大笔花钱。

文章写道，由于中国经济面临数十年来最大的挑战，结构性改革更为重要。国家必须退出对经济领域的掌控。

"国家需要从经济领域后退一步，加强民营经济。尽管政府很快将落实一项法律，让民营企业在规划方面有更大的确定性。然而，这样的措施屡次因国家干预而大打折扣，政府想要迫使企业在经营活动上首先服务于共产党的目标。"

"这些重要的决定如今是中国党和国家领导人习近平一个人说了算。很难期待他会改变政策。在他眼中，中国经济正处于深刻的调整中，之后国家将更强大。然而，不进行真正的改革，这基本上不大可能。"

China Peking | Foto von Xi Jinping im Museum der kommunistischen Partei Chinas

如此重要的决定，如今是习近平一人作出

中国如何实现增长？

《商报》写道："反正，增长目标也更多是对各省代表的指令，要对经济予以多大力度的扶持，而不是对经济前景的预测。…理论上，共产党可以借助国家掌控的工业政策实现几乎任何预定的增长目标。然而与过去不同，如今不再通过投资基础设施或者房地产来制造增长。世界第二大经济体要通过现代化改革向前推动。"

"就此，党和国家领导人习近平不久前反复提出'新质生产力'。但迄今为止还不清楚，他具体指的是什么。人大会议可能发出信号，哪些工业领域将得到支持。"

"然而，专家预计，对国家安全的强烈聚焦不会转向，即便这对经济增长产生消极影响。由于特别是与美国的地缘政治紧张加剧，习希望中国更自力更生。他大幅加强了对经济的管控，而这令企业和投资者感到不安。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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