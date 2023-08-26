德语媒体:中国经济降温 德国需要担心吗?

德语报刊持续关注危机四伏的中国经济。《巴登报》认为，西方曾经担心日本崛起，后来又担心中国，但是中国经济也很可能像当年日本那样陷入长年停滞。《经济周刊》则指出，高速增长的中国经济曾让许多没什么能力的德企高管也取得辉煌业绩，但这种好日子终于到头了。
（德国之声中文网）弗莱堡出版的《巴登报》以"中国会成为又一个日本吗？"为题，刊发驻华记者撰写的评论。作者指出，80、90年代，西方也曾经担心会被飞速发展的日本甩在身后，但是日本在接下来遇到的严重问题，中国也很有可能碰到。
"这些天，但凡去听听习近平的讲话，肯定会不时怀疑自己听错。中共官方的宣传口径最近几年发生了极其剧烈的变化。从前，北京领导人始终坚持要尽可能地确保高增长率；而现在的领导人却认为追求短期的财富增长俨然是腐化堕落。70岁的习近平现在说要保持'历史耐心和战略定力'，呼吁大家集中精力打造社会主义思想观念。"
"这当然不是偶然：作为毛泽东之后最有权势的党政领导人，习近平开始呼吁民众发扬爱国主义精神，而不再是像过去几十年那样通过承诺生活富足来确保政权合法性。毕竟，中国正面临几十年来最严峻的经济挑战：宏观经济趋于疲软，几乎所有的重要经济指标都发出了危机警报。"
文章随后盘点了近期中国经济的各项惨淡数据后接着指出，外界对于中国疫情后经济复苏的预期落空了。"其实，中国经济未能发挥出自身潜能，并不能主要归咎于疫情或者国际经济形势，而主要是自身原因。其中一大因素就是：在持续了数十年的实用主义改革开放政策后，习近平开始强化意识形态管控。在大部分私营企业、甚至一些外资企业内，中共都建立了党支部。公共采购订单、优惠贷款也大多交给了国资企业。"
"尽管如此，中国经济也远未濒临崩溃。鉴于中国市场的巨大体量，今后中国依然会在国际舞台上扮演举足轻重的角色。不过，中国发展增速的放缓程度却大于外界预期。许多专家都留意到中国经济各项指标与80年代的日本惊人地相似：当年，西方人也曾担心，会被一个在科技和经济方面全面崛起的东亚大国超越；然而，日本的经济在此后却进入了停滞的十年。"
杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以"别再拒绝现实"为题，刊发评论指出，中国经济陷入危机让高度依赖在华业务的众多德企都非常紧张，但是德国商界高管们其实早该意识到，任何地方的经济高速增长总会有到头的那一天。
"来自中国经济的危机警讯犹如突然到来的拐点。这个曾经让外国企业轻轻松松就能赚钱的国家，如今每天都在传出经济方面的坏消息。过去，其他国家的经济疲软不振时，在华经营的外企高管们却能向总部上报创纪录的营业额和利润。哪怕是能力不足的员工，也能在中国取得漂亮的业绩。在过去二十多年间，中国始终非常可靠地贡献了全球经济约1/4的增长额。"
"很显然，各德企总部就此误以为中国经济的增长是无限的。企业高管但凡还对现实有点认知，就早应该认识到，未来的业绩绝不是当前趋势的简单延长。哪怕没有遇到眼下的经济危机，也应该能认识到这一点。多年前，经济学家就曾指出，中国经济增长率在下一个十年将徘徊在3%甚至更低。2015年，北京发布了'中国制造2025'战略，明白无误地表示不想再当全世界的代工厂，而是要在电动汽车、IT等具有重要战略意义的领域和欧美相竞争。中国人毫不掩饰地想要取代美国成为科技引领者。"
"威权中共的战略考量，却显然没能引起德企的重视。另外一点他们也同样没能重视：一个能让企业高管、政府部长轻易'失踪'的国家，究竟能有多可靠？而且，德国人对现实的抗拒，不仅限于企业高管。柏林的总理府也同样倾向于在中国议题上粉饰太平，不久前发布的德国对华战略再次印证了这一点。"
"德国政府对待中国的姿态，和当年俄乌战争爆发前对待俄罗斯的姿态有不少相似之处，这是无可忽略的。在企业界的压力下，德国政府刻意地掩盖风险。如今，德国依赖对华出口贸易的程度超过所有欧洲国家。不论是德企高管，还是联邦政府，都应该在地缘政治专业上好好补课。在2023年，一厢情愿早已不再是正确的选项。"
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