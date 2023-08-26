德语媒体:中国经济降温 德国需要担心吗?

（德国之声中文网）弗莱堡出版的《巴登报》以"中国会成为又一个日本吗？"为题，刊发驻华记者撰写的评论。作者指出，80、90年代，西方也曾经担心会被飞速发展的日本甩在身后，但是日本在接下来遇到的严重问题，中国也很有可能碰到。

"这些天，但凡去听听习近平的讲话，肯定会不时怀疑自己听错。中共官方的宣传口径最近几年发生了极其剧烈的变化。从前，北京领导人始终坚持要尽可能地确保高增长率；而现在的领导人却认为追求短期的财富增长俨然是腐化堕落。70岁的习近平现在说要保持'历史耐心和战略定力'，呼吁大家集中精力打造社会主义思想观念。"

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"这当然不是偶然：作为毛泽东之后最有权势的党政领导人，习近平开始呼吁民众发扬爱国主义精神，而不再是像过去几十年那样通过承诺生活富足来确保政权合法性。毕竟，中国正面临几十年来最严峻的经济挑战：宏观经济趋于疲软，几乎所有的重要经济指标都发出了危机警报。"

文章随后盘点了近期中国经济的各项惨淡数据后接着指出，外界对于中国疫情后经济复苏的预期落空了。"其实，中国经济未能发挥出自身潜能，并不能主要归咎于疫情或者国际经济形势，而主要是自身原因。其中一大因素就是：在持续了数十年的实用主义改革开放政策后，习近平开始强化意识形态管控。在大部分私营企业、甚至一些外资企业内，中共都建立了党支部。公共采购订单、优惠贷款也大多交给了国资企业。"

"尽管如此，中国经济也远未濒临崩溃。鉴于中国市场的巨大体量，今后中国依然会在国际舞台上扮演举足轻重的角色。不过，中国发展增速的放缓程度却大于外界预期。许多专家都留意到中国经济各项指标与80年代的日本惊人地相似：当年，西方人也曾担心，会被一个在科技和经济方面全面崛起的东亚大国超越；然而，日本的经济在此后却进入了停滞的十年。"

杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以"别再拒绝现实"为题，刊发评论指出，中国经济陷入危机让高度依赖在华业务的众多德企都非常紧张，但是德国商界高管们其实早该意识到，任何地方的经济高速增长总会有到头的那一天。

"来自中国经济的危机警讯犹如突然到来的拐点。这个曾经让外国企业轻轻松松就能赚钱的国家，如今每天都在传出经济方面的坏消息。过去，其他国家的经济疲软不振时，在华经营的外企高管们却能向总部上报创纪录的营业额和利润。哪怕是能力不足的员工，也能在中国取得漂亮的业绩。在过去二十多年间，中国始终非常可靠地贡献了全球经济约1/4的增长额。"

"很显然，各德企总部就此误以为中国经济的增长是无限的。企业高管但凡还对现实有点认知，就早应该认识到，未来的业绩绝不是当前趋势的简单延长。哪怕没有遇到眼下的经济危机，也应该能认识到这一点。多年前，经济学家就曾指出，中国经济增长率在下一个十年将徘徊在3%甚至更低。2015年，北京发布了'中国制造2025'战略，明白无误地表示不想再当全世界的代工厂，而是要在电动汽车、IT等具有重要战略意义的领域和欧美相竞争。中国人毫不掩饰地想要取代美国成为科技引领者。"

"威权中共的战略考量，却显然没能引起德企的重视。另外一点他们也同样没能重视：一个能让企业高管、政府部长轻易'失踪'的国家，究竟能有多可靠？而且，德国人对现实的抗拒，不仅限于企业高管。柏林的总理府也同样倾向于在中国议题上粉饰太平，不久前发布的德国对华战略再次印证了这一点。"

"德国政府对待中国的姿态，和当年俄乌战争爆发前对待俄罗斯的姿态有不少相似之处，这是无可忽略的。在企业界的压力下，德国政府刻意地掩盖风险。如今，德国依赖对华出口贸易的程度超过所有欧洲国家。不论是德企高管，还是联邦政府，都应该在地缘政治专业上好好补课。在2023年，一厢情愿早已不再是正确的选项。"

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危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



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