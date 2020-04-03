 德语媒体：中国经济这次不是救星 | 媒体看中国 | DW | 17.04.2020

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德语媒体：中国经济这次不是救星

《商报》说，中国的实际失业人数甚至可能会高达2亿，这当然影响消费。再加上国家高负债，也难以推出巨额刺激方案。《图片报》采访德国外长，他呼吁北京展示透明度。

China Corona-Pandemie Ärztin mit Mundschutz (picture-alliance/Photoshot/Cheng Min)

北京的一名医护人员

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国际货币基金组织预测，在新冠疫情的影响下，全球经济今年面临大衰退，其严重程度超过十余年前的金融危机。明年虽有望迎来有力复苏，但前提是全球卫生状况必须实现明显改善。 (15.04.2020)

新冠病毒到目前为止已造成中国境内超过4600人死亡，并在各地感染了超过 8.4万人。中国境内疫情得到控制并且陆续复工，但最新一季的数据显示，经济层面的灾难才正要开始。 (17.04.2020)

中国最新公布的经济数字打破了几十年来中国经济持续增长的纪录。德国经济研究所的宏观经济专家马特斯（Jürgen Matthes) 认为，这并不意味着中国持续增长的时代已经过去，但未来中国政府面临的挑战，也是全球各国政府的难题。 (17.04.2020)

（德国之声中文网）《商报》写道："与12年前的金融危机不同，中国这次不会承担拯救世界经济的角色。"

"当时，中国已超过5000亿美元的巨额刺激推动本国经济。这一数字相当于当时世界经济产值的13%。……'在金融危机中，中国很大程度上支持了世界经济'，柏林学术与政治基金会的希伯特（Hans Günther Hilpert）说道。'这次中国远不会成为当时那样的火车头'，他预测说。"

文章写道，一个原因是失业率高。"周五，中国公布了最新的失业率，2月升至6.2%，--对中国来说很高。1月还是5.3%。但实际的数字恐怕要高得多，因为中国的统计数据中并不包括2.93亿农民工在内，而这是劳动力的很大一部分。"

"'我估计，2.93亿农民工至少有10%、很可能更多，因受到新型冠状病毒对服务业的影响而失业。他们中很多人在服务业就业'，北京大学金融教授佩蒂斯（Michael Pettis）说道。他估计，失业人数是中国政府数据的两倍，这相当于约6000万失业人口。有些观察家甚至估计高达2亿人失业。而这对消费产生后果。"

文章写道，中国政府目前对刺激经济的保留态度，则要归因于高额的国家负债。"国际金融研究所估计，中国的总债务是国民生产总值的310%。这让更大笔的开支鲜有余地。而在金融危机期间，债务负担要小得多。"

Virus Outbreak China Economy (picture-alliance/AP Images/Ng Han Guan)

文章写道，另外一个原因是，"大笔的刺激方案，在目前全球经济紧张的形势下，可能难以奏效"。"只有当能发挥作用的时候，中国才会推出大的财政方案"，专家希伯特预计。

重开活禽市场？德国外长不理解

《图片报》采访了德国外长马斯（53岁，社民党）。他周五就中国上调新冠疫情死亡人数也作出表态。

"我们看到，武汉的数字再一次被改正。这当然令人忧虑。有些问题，早晚必须得到解答"，马斯说道。

马斯也表示，病毒的来源、如何产生，都是"必须得到回答的问题"。"我估计，中国会扮演一个建设性的角色，正如其公开立场一样。"

《图片报》报道称，马斯表示，未来数周，中国领导层有充分的机会来证明他们对待该病毒的透明度。

马斯还对武汉重开活禽市场表示"不能理解"。"有可能必须也要改变文化习俗。我们在这里也是这样：我们改变待人方式，保持距离，不握手，戴着口罩出门。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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中国的穷人与富人

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