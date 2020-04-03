德语媒体：中国经济这次不是救星

（德国之声中文网）《商报》写道："与12年前的金融危机不同，中国这次不会承担拯救世界经济的角色。"

"当时，中国已超过5000亿美元的巨额刺激推动本国经济。这一数字相当于当时世界经济产值的13%。……'在金融危机中，中国很大程度上支持了世界经济'，柏林学术与政治基金会的希伯特（Hans Günther Hilpert）说道。'这次中国远不会成为当时那样的火车头'，他预测说。"

文章写道，一个原因是失业率高。"周五，中国公布了最新的失业率，2月升至6.2%，--对中国来说很高。1月还是5.3%。但实际的数字恐怕要高得多，因为中国的统计数据中并不包括2.93亿农民工在内，而这是劳动力的很大一部分。"

"'我估计，2.93亿农民工至少有10%、很可能更多，因受到新型冠状病毒对服务业的影响而失业。他们中很多人在服务业就业'，北京大学金融教授佩蒂斯（Michael Pettis）说道。他估计，失业人数是中国政府数据的两倍，这相当于约6000万失业人口。有些观察家甚至估计高达2亿人失业。而这对消费产生后果。"

文章写道，中国政府目前对刺激经济的保留态度，则要归因于高额的国家负债。"国际金融研究所估计，中国的总债务是国民生产总值的310%。这让更大笔的开支鲜有余地。而在金融危机期间，债务负担要小得多。"

文章写道，另外一个原因是，"大笔的刺激方案，在目前全球经济紧张的形势下，可能难以奏效"。"只有当能发挥作用的时候，中国才会推出大的财政方案"，专家希伯特预计。

重开活禽市场？德国外长不理解

《图片报》采访了德国外长马斯（53岁，社民党）。他周五就中国上调新冠疫情死亡人数也作出表态。



"我们看到，武汉的数字再一次被改正。这当然令人忧虑。有些问题，早晚必须得到解答"，马斯说道。



马斯也表示，病毒的来源、如何产生，都是"必须得到回答的问题"。"我估计，中国会扮演一个建设性的角色，正如其公开立场一样。"



《图片报》报道称，马斯表示，未来数周，中国领导层有充分的机会来证明他们对待该病毒的透明度。



马斯还对武汉重开活禽市场表示"不能理解"。"有可能必须也要改变文化习俗。我们在这里也是这样：我们改变待人方式，保持距离，不握手，戴着口罩出门。"



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