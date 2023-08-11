德语媒体：中国经济的十大问题

（德国之声中文网）拜登政府将从明年起禁止美国人投资某些开发先进半导体和量子计算机的中国公司。《科隆城市报》发表的署名评论写道："拜登的行政令有其具体的用意。美国已经禁止向中国出售某些芯片制造设备。对受影响的企业来说，显而易见的出路就是投资在当地生产设备的中国公司。资本转移之后将是高技术转移--（美国）政府现在还能对此加以阻止。美国也希望其他国家这样做。荷兰芯片制造商阿斯麦ASML对此已有感受。"

评论也对由此带来的后果表示担心："中国也许会通过进一步限制原材料出口来对拜登的行政令做出反应。欧洲人是旁观者，有时也是中美角力的牺牲品。他们只能希望，两边都不要在关键的一步上做得太过。"

外国对中国的直接投资暴跌

《法兰克福汇报》的文章指出，拜登上述行政令宣称的目的是阻止中国军队获得对军事紧急情况具有决定性作用的技术，"阻止专业技术通过企业、私募股权和风险投资公司的投资进入中国"。

谈及此举的影响，文章写道："该行政令是在中国经济停滞之际颁布的，有可能危及两国外交关系最近取得的进展。 在美国政府指责中国应对一个飞越北美的间谍气球负责后，两国关系受到严重损害。但之后，两国为改善沟通进行了多次成功的尝试。"

文章说，"专家认为，该法令的效果可能有限：外国对中国的直接投资最近本来就大幅下降。 曾在一段时间大量投资中国科技初创企业的风险投资公司，很长一段时间以来就一直在减少（对中国的）投资。 中国外汇局的一项指标显示，第二季度外国直接投资额同比下降近90%至50亿美元，为1998年有数据以来的最低水平。原因是中国经济、政治环境的疲软，以及西方利率的明显提高。"

突然间面临崩溃

《世界报》发表题为"中国突然间面临崩溃"的文章，列举了中国经济面临的十大问题，分别为：房地产泡沫、债务山、通缩、人口问题、美国制裁、投资者逃离、央行、政府、信任缺失和青年人失业率。

在谈到中国政府时，文章写道："在这个危机时刻，专制政权的弊端正在显现，尤其是因为它现在完全与习近平主席保持一致，而习近平主席的决定完全不可预测。正如他在疫情期间几乎在一夜之间从全面封锁突然转向全面取消所有措施一样，他在其他方面的行为也反复无常。"

中国政府现在完全与习近平主席保持一致

作者认为，更有希望解决这些问题的方式是根本性的结构改革，从引入法治原则以确保财产权，到削减规划部门的权力，再到放松金融监管，将越来越稀缺的资本转移到最能有效利用的地方。"所有这些都能释放经济和增长力，但这也会挑战共产党掌握所有权力的要求，危及习近平神一般的地位。因此，这似乎是不可能的，更有可能的是，中国经济将出现长达数年的萎靡不振。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。