德语媒体：中国经济新战略给德国敲响警钟

（德国之声中文网）在2020这个被新冠疫情阴影笼罩的年份，有不少德国经济界和政界人士认识到，对中国市场过度依赖会给德国带来严重后果。德国工业联合会（BDI）总干事朗（Joachim Lang）日前在《法兰克福汇报》撰写客座评论文章指出，“中国的经济发展新战略对于德国来说是一个警示信号”。

文章先是简述了中共十九届五中全会上提出的经济发展“十四五规划”，以及2035年远景目标，总结出来三个中心议题：富裕、创新和安全。“而有关安全的思考则如同红线，贯穿所有领域的发展规划，从粮食供应到数据处理。强调最多的就是‘发展安全’。这反映了中共着眼于对内追求稳定和权力稳固，对外致力于加强防务能力，包括军事打击能力。”

作者指出，尽管中共的相关文件中强调公平竞争、市场调节机制还有为外国投资降低门槛等等，事实上“中国领导人并没有进行系统性改革的意愿，他们不会把政府和经济划分开来。相反地：很多国有企业的地位还会得到进一步的提高”。对于希望在中国市场上得到公平竞争环境的德国企业来说，这意味着，减少对国有经济直接或间接的扶植补贴，根本不被北京列入讨论范围。

“其后果是：德国工业企业必须继续承受结构性的竞争扭曲。对于中国和欧盟之间正在进行的投资协议谈判，德国企业须时刻追问，这些市场准入优惠、竞争条件和削减补贴的条款，是否真的能够付诸实施。”

另一个引起作者警惕的议题就是中共提出的“经济发展双循环”战略。他指出，虽然北京方面不断强调，这个双循环的概念并不等于中国要和世界经济脱钩，但事实上，在这个“双循环”中起主导作用的还是“内循环”。作为从疫情危机和中美贸易战中吸取的教训，北京致力于加强重要产品的供应安全保障，从而减少对进口的依赖。

文章指出，中国国家主席习近平一方面在他的讲话中表示“反对将国际工业生产和供应链条作为政治武器”，但另一方面自己却在助长那些利用外国企业对中国市场的依赖性进行要挟的行为。“对于德国和欧洲企业来说，这种毫无掩饰的威胁行为，应该被视为明确的警示信号。每家企业现在就应该认真地进行评估，他们的生产线、物流网络和股权结构将如何应对可能发生的危机情况。”

中国不可低估的债务风险

《商报》（Handelsblatt）则注意到，尽管中国在世界主要经济体当中“一枝独秀”，维持了一定水平的经济正增长，但其自身潜在的危机也不容小觑。首当其冲的就是金融系统：“高额债务、贷款违约、房地产泡沫——跟随新冠危机一同增加的，是中国金融市场上的风险。”

该报记者列举了几个近期发生的大企业债务违约事件，包括德国豪华汽车制造商宝马（BMW）在中国的合作伙伴华晨汽车，还有永城煤电控股集团以及清华紫光集团。然而令人担忧的还不只是这些知名企业的巨额违约事件：“在新冠疫情期间，地方政府和私人家庭的债务不断增长，缺少规范的影子银行市场，还有不断增长的房地产泡沫，都给中国的市场监管机构带来忧虑。”

本月初的统计数据显示，中国政府部门、企业和家庭债务同步上升。“根据荣鼎咨询公司（Rhodium Group）的分析，中国私人消费借贷在过去几年中急剧上升。中国的信用卡债务总额在绝对数字上已经超过美国。该报告指出，私人家庭的平均负债率已经达到了家庭收入的128%，占到中国国内生产总值的56%。”

“由于国家主导的银行业主要放贷对象是那些国有企业，小规模的私营企业以及私人家庭很难得到贷款。疫情危机使得这一问题加剧。在这种情况下，他们常常会转向正规银行以外的借贷渠道。在过去几年中，中国已经形成了一个巨大的且几乎不受管束的放贷市场。”

在中国政府加强打击影子银行的同时，另一个产业却随之兴旺起来，那就是金融服务科技。“今年11月初，中国政府对金融服务业采取重拳出击，连马云麾下的蚂蚁金服集团也成为了打击对象。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。