德语媒体：中国经济政策将碰壁

（德国之声中文网）《新苏黎世报》采访了德国墨卡托中国研究中心主任胡谧空(Mikko Huotari)，谈及中美关系、欧洲企业对中国的依赖性，以及习近平在中国内部面对越来越强的阻力。

胡谧空在谈及美中之间的龃龉时表示："争执已经到了一个涉及具体政治安全风险以及危机情况的阶段。欧洲人也必须更严肃地看待台湾问题等情况。如果认为事态会继续升级，但什么都不会发生，那就太天真了。"但他认为纠纷应不至于白热化，即将到来的美国大选或许会带来转机。

特朗普竞选对手拜登

"民主党候选人拜登及其团队希望通过竞争战胜中国。战略竞争仍会是基本模式，但将具有更多正面意义。欧洲将部分支持这一愿景。中国可以是合作伙伴，在某些领域必须如此。但中国同时也是竞争者以及安全政策上的敌手。"

谈到欧中贸易以及中国近期的强势表现，胡谧空指出："欧洲在经济上对中国的依赖程度比许多人以为的要少。当然，在汽车产业等特定领域的依赖性还是相当高。但总体而言，德国对中国的出口仅有7%。这并不至于攸关其存亡。对欧洲国家而言，最重要的还是欧洲市场，其次才是美国与中国。此外，台湾和日本的例子也显示，这些与中国有更强烈纠葛，地缘及安全政策上更受中国影响的经济体，可能会采取与德国或欧盟不同的路线。"他还表示："你可以与中国有许多良好的生意往来，但在敏感的经济政策问题上无需与中国同床共枕。中国对欧洲的依赖比许多人认为的要大得多。我们的企业创造工作机会并提供技术，无需妄自菲薄。"

尽管中国在过去数年内不断改革经济，持续开放金融市场并放宽对外国企业的投资准入，但胡谧空认为，中国经济仍受到国家产业政策以及"中国制造2025"等长期计划的影响。"采取这种模式的中国将会碰壁。我怀疑中国能否以国际可容忍的方式进行现代化。"

记者最后问道，欧洲在汲取经验后该如何与中国打交道? 胡谧空表示："首先还是要用更实际的目光看待目前习近平领导下的中国：内政上会出现更强势的领导手腕，其经济政策路线距离经合组织（OECD）的标准还很远；在国际上，中国正采取积极攻势，是美国的'主要竞争对手'。一个渴望市场机会、内部声音不一的欧洲，中期上对北京而言很有用处。欧洲与中国在秩序概念、技术领先地位、市场和影响力方面存在强烈竞争。"他总结道："如果欧洲希望在战略主权、环保、数字化和地缘政策上更具优势地位，就不得不在内部采取更积极的作为，在国际上必须挺身面对中国并捍卫自身。

北京宣布在内蒙古推行汉语教学

《法兰克福汇报》周六发表文章"内蒙古：新的冲突根源？"，针对中国政府宣布在内蒙古推广汉语教学进行报道。作者指出，内蒙古迄今一直是中国和平的一隅，但北京新出台的语言政策可能使这份和平告终。

文章写道，"教科书改革是习近平身份认同政策的一部分，旨在将少数民族同化为一个统一的国家。……在习近平的领导下，对少数民族文化的维护越来越受到质疑。西藏与新疆早已经实施了新的语言政策"

"中国的语言政策受到前苏联的深刻影响。宪法保障所有族裔维护其语言的权利。自50年代开始，少数民族可以选择将孩子送往以普通话或母语教学的学校。"

文章接着指出，内蒙古只有约30%的家长为孩子选择母语课程，其他人则让孩子进入一般学校，以求能获得更好的就业机会。"这也是新政策给出的理由之一。汉族对于抗议活动的认同相当有限。少数民族语言经常被与落后和发展迟滞联系在一起。"

作者回顾，"自习近平2012年接任国家领导人以来，对少数民族政策有了重新的思考"，甚至有学者提出，"培育少数族裔的精英将助长分裂主义"。

"根据新政策，文学、政治与道德课程和历史三门科目中的蒙古语将逐渐被汉语取代。其他科目如数学、自然科学或音乐则继续以蒙古语授课。乍听之下还算适当。但这项政策引发人们的担忧，蒙古语未来将继续受到排挤。"

作者指出："以西藏和新疆为参考标准，这样的担忧不是没有道理。"

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