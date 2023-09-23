德语媒体：中国经济内忧外患

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"北京拥抱屠夫"为题，刊发评论指出，叙利亚总统阿萨德访华，是因为叙中两国结盟符合双方的战略利益：一方面，阿萨德不知道俄罗斯总统普京对其的支持还能维持多久；另一方面，北京也需要能够可靠地对抗西方的伙伴。

"国家之间的伙伴关系，尤其是那些加了'战略性'定语的伙伴关系，通常都是纯粹的利益同盟。所以，我们不必因为中国将屠夫阿萨德拉拢为'战略伙伴'而感到愤慨。自从2011年'阿拉伯之春'革命浪潮以来，这位叙利亚当权者已经证明自己是一名高超的生存大师。"

"中国领导人最为看重的则是'稳定'。而且，叙利亚除了占据重要地理位置，还有一项对于叙中战略伙伴关系至关重要的特质：阿萨德能够很可靠地反对西方的一切。"

"而从阿萨德的立场出发，新的同盟关系也同样是合乎逻辑的。迄今为止，阿萨德总统的政权主要归功于俄罗斯的军火与军队。不过，鉴于俄军在乌克兰战场遇到了巨大困难，阿萨德不确定这种力度的支持还能维持多久。所以，阿萨德转向了一个现在就能比俄罗斯提供更多援助的国家。至于叙利亚能否通过加入'一带一路'获益，尚有待观察。不过对于北京和大马士革而言，这都不是最重要的议题。"

碧桂园等中国大型房地产开发商近期纷纷陷入危机

杜塞尔多夫出版的《商报》以"中国房地产危机--仍然未见明确出路"为题，刊发评论指出，北京迄今为止半心半意应对房地产危机的措施不足以提振疲软的中国宏观经济。

"房地产开发商的倒闭可能会引发连锁反应。银行和供应商会陷入困境，经历了三年艰难疫情的中国也将不得不彻底断绝快速复苏的念想。毕竟，房地产占据中国经济总量的1/4。"

"尽管北京的经济主管部门绝不会允许出现崩溃局面，但是，外界尚不清楚中国政府究竟如何才能管控好这场经济结构性危机及其后果。这也是中国当局缺乏透明度的后果：国内外人士对北京解决问题之能力缺乏足够信心。"

文章接着指出，房地产业以往是中国经济增长的燃料，大家都迫不及待地想要分一杯羹：开发商争先恐后地造房子，民众则将毕生积蓄投资房产，许多人还背上了高额负债。而现在的中国人面对惨淡的经济形势，则重新倾向于存钱，这进一步抑制了消费。

作者认为，中国政府固然有冷却房地产市场、淘汰经营不善的企业之动机，但是大型房地产企业陷入困境也在影响投资者的信心。"现在不仅仅是投资者的资金流出中国，外界对中国经济自我修复能力的信心也在流逝。多年来，中国经济只有一个发展方向：崛起。而现在，中国政府拿出的降息等提振房地产市场的措施早已失效。接下来又该怎么办呢？"

"要是房地产危机继续发酵，中国如何才能提振疲软的国内消费？这完全是一个未知数。这也意味着，在一个充满冲突的外交环境中，中国失去了一个重要的国内经济支柱。中国与欧美间的贸易摩擦、对台湾的磨刀霍霍、对俄罗斯侵略者的支持则在威胁中国经济的其他增长动力。今后几个月，北京必须拿出一些手段来。"

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