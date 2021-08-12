 德语媒体：中国经济为何能持续增长? | 媒体看中国 | DW | 21.08.2021

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德语媒体：中国经济为何能持续增长?

《商报》认为，中国监管部门近期频频对私营企业进行干预，让全球投资者都感到不安，担心中国失去全球经济稳定器的作用。《每日镜报》则批评说，北京大力干预私营经济，将导致投资者不敢投资中国企业，导致中国经济缺乏足够的创新资金。

China Nanjing | Star Market Poster in der Börse

中国当局的一系列干预措施，是否会影响中国企业的创新能力?

 (德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国成为了市场的不安定因素"为题，刊发评论指出，中国当局的强硬监管措施，让企业投资面临更多的不可控因素。文章认为，过去十多年来，中国经济一直是全球资本主义的稳定器，在缓解西方金融机构引发的全球经济危机中发挥了重要作用。而现在，中国经济引擎不再可靠。

作者指出，近几个月来，中国监管机构连续打压本国科技企业、金融机构，这并不乏正当理由。一方面，中国的国债在金融市场上依旧被看好，另一方面，中国的企业债券则纷纷被调高了风险等级。"造成这一趋势的主要原因就是中国监管机构频频出手，大力监管本国科技企业以及教育产业。这波攻势甚至让职业投资者都感到吃惊，彭博社就报道称，几家著名的中国对冲基金近期都蒙受了严重损失。"

"对于投资者而言，这意味着中国将变得不可预测。单凭宏观经济或者微观经济数字将不足以真正评估风险。在打击本国企业的所谓不当行为或者真正不当行为方面，中国政府究竟还会走多远？这点值得观望。投资者将会尴尬地密切关注中国官媒接下去又要抨击哪个行业。"

Symbolbild DiDi bei der Börse

滴滴等中国科技企业近期连遭监管部门打击

柏林出版的《每日镜报》以"北京是如何失算的"为题，刊发评论指出，中国当局近期对本国科技企业的一系列干预措施，其实已经失败。文章认为，近期中国监管部门的一系列举措，固然有着维护社会稳定、保护用户隐私等一系列正当理由，但是却有些让人摸不着整体战略。"人们反而产生了这样一种印象：中国当局实际上并不首要关心这些公开的目标，而是想要打压那些被政府认为太过于强势的企业。"

DW.COM

中国监管当局发布《禁止网络不正当竞争行为规定》草案，征求社会意见。这一法规将是北京管控互联网企业的又一步骤。 

中国国务院8月11日公布了2021-2025年度的《法治政府建设实施纲要》，提出要针对科技创新、反垄断、文化教育以及“涉外法治”等“重要领域”加强立法。路透社及法新社都认为，这意味着北京对经济界的监管力度将进一步加大。

中国应急管理部周六在微信上发布消息说，最近与公安部和人力资源和社会保障部一起跟众外卖平台开会，商量改善外卖骑手的安全保障和劳动权利。

中国官媒3日发文批评网游是「精神鸦片」，导致游戏类股动荡，文章后来删除严厉字眼後重新发布。遭点名的腾讯承诺，将对未成年用户实行更严格使用限制。

彭博社报道称，中国科技行业正在遭遇前所未有的监管风暴，这使得腾讯公司从市场宠儿在本月一下子变成全球股市最大的输家。

中国监管机构对滴滴出行等科技与校外教育行业采取一系列严厉措施，也引发在美上市的中国公司股价动荡。美国证券交易委员会高级官员对这些公司提出了规范。

作者在盘点了近期全球股市因中国监管风暴而产生的一系列振荡，接着写道："投资者现在开始整体质疑中国市场，相应地，不久前还备受看好的中国企业也蒙受了巨大市值损失，不少企业甚至在一天内蒸发掉数十亿资产。不论是对于企业本身，还是中国政府而言，这都不是良好趋势。这场损失发生在中国经济发展的十字路口：尽管按照购买力平价算，中国GDP已经超越美国以及欧洲，成为了全球最大经济体，但是按照人均GDP，中国才刚刚达到德国30%的水平。中国仍在全力追赶阶段，必须要有越来越多的全面创新。"

文章指出，在追赶的早期阶段，中国经济可以运用低成本优势以及模仿战略。但是这一早期阶段已经结束，现在更需要依靠自主创新能力来推动进一步的经济增长；而究竟应该向哪一个研发创新领域大举投资，政府在这个问题上并不总是比市场更明智。

"因此，中国需要私营经济的大额投资。但是，只有当投资者认定市场环境不会一夜之间改变、政府不会突然改变利润分配方式时，他们才会大举斥资。所以，北京近期的一系列干预行为很有可能是搬起石头砸自己的脚。"

"对于西方而言，这一切又意味着什么？中国的案例一方面说明，大型基建工程可以更高效地完工。即便在民主法治框架下，这也应该是可行的。另一方面，我们也可以得出结论：西方国家的政府与经济界分工的模式，还远没有到唱衰的时候。中国当局近期的大力干预所引发的市场反应，让人对中国经济的今后发展产生了重大疑问：中国经济究竟是因为政治得当而持续增长，还是'尽管政策很糟糕却依然持续增长'？这一问题的答案，将有着深远的意义，对于西方国家的自我认知也同样如此。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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