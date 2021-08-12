德语媒体：中国经济为何能持续增长?

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国成为了市场的不安定因素"为题，刊发评论指出，中国当局的强硬监管措施，让企业投资面临更多的不可控因素。文章认为，过去十多年来，中国经济一直是全球资本主义的稳定器，在缓解西方金融机构引发的全球经济危机中发挥了重要作用。而现在，中国经济引擎不再可靠。

作者指出，近几个月来，中国监管机构连续打压本国科技企业、金融机构，这并不乏正当理由。一方面，中国的国债在金融市场上依旧被看好，另一方面，中国的企业债券则纷纷被调高了风险等级。"造成这一趋势的主要原因就是中国监管机构频频出手，大力监管本国科技企业以及教育产业。这波攻势甚至让职业投资者都感到吃惊，彭博社就报道称，几家著名的中国对冲基金近期都蒙受了严重损失。"

"对于投资者而言，这意味着中国将变得不可预测。单凭宏观经济或者微观经济数字将不足以真正评估风险。在打击本国企业的所谓不当行为或者真正不当行为方面，中国政府究竟还会走多远？这点值得观望。投资者将会尴尬地密切关注中国官媒接下去又要抨击哪个行业。"

滴滴等中国科技企业近期连遭监管部门打击

柏林出版的《每日镜报》以"北京是如何失算的"为题，刊发评论指出，中国当局近期对本国科技企业的一系列干预措施，其实已经失败。文章认为，近期中国监管部门的一系列举措，固然有着维护社会稳定、保护用户隐私等一系列正当理由，但是却有些让人摸不着整体战略。"人们反而产生了这样一种印象：中国当局实际上并不首要关心这些公开的目标，而是想要打压那些被政府认为太过于强势的企业。"

作者在盘点了近期全球股市因中国监管风暴而产生的一系列振荡，接着写道："投资者现在开始整体质疑中国市场，相应地，不久前还备受看好的中国企业也蒙受了巨大市值损失，不少企业甚至在一天内蒸发掉数十亿资产。不论是对于企业本身，还是中国政府而言，这都不是良好趋势。这场损失发生在中国经济发展的十字路口：尽管按照购买力平价算，中国GDP已经超越美国以及欧洲，成为了全球最大经济体，但是按照人均GDP，中国才刚刚达到德国30%的水平。中国仍在全力追赶阶段，必须要有越来越多的全面创新。"

文章指出，在追赶的早期阶段，中国经济可以运用低成本优势以及模仿战略。但是这一早期阶段已经结束，现在更需要依靠自主创新能力来推动进一步的经济增长；而究竟应该向哪一个研发创新领域大举投资，政府在这个问题上并不总是比市场更明智。

"因此，中国需要私营经济的大额投资。但是，只有当投资者认定市场环境不会一夜之间改变、政府不会突然改变利润分配方式时，他们才会大举斥资。所以，北京近期的一系列干预行为很有可能是搬起石头砸自己的脚。"

"对于西方而言，这一切又意味着什么？中国的案例一方面说明，大型基建工程可以更高效地完工。即便在民主法治框架下，这也应该是可行的。另一方面，我们也可以得出结论：西方国家的政府与经济界分工的模式，还远没有到唱衰的时候。中国当局近期的大力干预所引发的市场反应，让人对中国经济的今后发展产生了重大疑问：中国经济究竟是因为政治得当而持续增长，还是'尽管政策很糟糕却依然持续增长'？这一问题的答案，将有着深远的意义，对于西方国家的自我认知也同样如此。"

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