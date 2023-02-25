德语媒体：中国站在了侵略者一边

（德国之声中文网）德语媒体继续聚焦上周五中国提出的十二点「乌克兰和平计划」的话题，批评中国提出此份文件事实上是醉翁之意不在酒。 《世界报》题为「中国显然已经站在了侵略者的一边」的评论写道：「习近平在拟完标题之后就应该停止撰写他的乌克兰『和平计划』，因为仅凭这个标题『关于政治解决乌克兰危机的中国立场』就透露出他根本不关心和平。在乌克兰发生的不是简单的『危机」，而是战争。北京的统治者不想说出这一现实，这已经表明，通过这份文件他们只想取悦一个人 —— 普京。 」

「具体来说，中国『为了实现和平』提出了十二点呼吁，从维护『各国』的主权和领土完整开始，但这种呼吁既令人迷惑也具有误导性。此外，即使是『避免袭击平民和民用设施』和『反对使用或威胁使用核武器』，中国也错误地将这些视为俄乌双方的罪行。仅仅是这种模棱两可的说法就使和平计划显得毫无用处。」

评论指出：「该文件的核心要求『停火』，以前人们一度认为俄罗斯的侵略可以藉由停火结束，但这其实只对俄罗斯方面有利。2014年俄罗斯吞并克里米亚并在乌克兰东部地区发动战争后，默克尔领导的联盟希望通过《明斯克协议》来阻止普京。实际上，这只是为普京赢取更多时间，为入侵整个乌克兰做准备。如果北京寻求的『停火』发生时，俄罗斯没有完全撤出乌克兰领土，那前面提到的历史很可能会重演。普京将因其侵略行为而得到奖励，因为被占领的领土将暂时留在他的掌握之中。对于克里姆林宫统治者来说，没有什么比这更能促使他在几年后再次出手了。」

作者在结尾提出警告：「而对于被占领土上的人民来说，停火意味着除了和平之外的更多可能性：他们可能将继续遭受俄罗斯占领者的酷刑、威胁。因此，通过这份文件可以看到，中国显然在战争周年之际表明了立场 -- 站在了侵略者的一边。」

《南德意志报》的评论文章「习近平如何看待世界」指出：「中国对俄乌战争的立场文件公布之后，许多西方国家对中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰的不满情绪高涨。尽管中国在上周四联合国大会关于这场战争的表决中投了弃权票，但毫无疑问可以看出北京坚持支持俄罗斯的立场。所谓十二点计划文件的内容非常模糊，但其中对美国和西方的批评尤其具体。」

「其实外界先前也没有太多的期望，北京不是一个中立的调解人，该政权也从未对乌克兰的和平感兴趣。北京一次次与俄罗斯重温了密切关系，两国的经济联系比以往任何时候都要牢固，而人们甚至连中国有没有说服俄罗斯进行谈判的能力都无法确定。」

「就在上周二，习近平在其全球安全倡议概念文件中明确提及了他对未来全球安全的设想。到目前为止，人们只知道新战略的轮廓，但许多原则可以在乌克兰计划中找到。」评论认为，北京的目标很明确：「中国共产党在这个世界上可以不受约束地维持其统治和保有其利益。另一方面，北京领导层看到的是一个不安全因素不断增加的世界，最大的担忧是美国作为主导力量的作用，以及其遏制中国的世界影响力的企图。」

文章接着写道：「从长远来看，北京正试图建立新的联盟，组织起主要为自己权力服务的结构。因此，中国版本关于乌克兰战争的叙述是这样的：美国挑起了战争，现在又通过运送武器来拖延战争，而中国正在争取和平。这种说法在欧洲大概没人买单，但在许多发展中国家和新兴国家，中国成功地将自己塑造成一个和平调解人。」

「在世界上许多地方，人们苦于能源和食品价格爆增，这让北京对西方制裁的批评收获了极大的赞同，许多人开始转而认为西方是虚伪的。一些舆论认为，实施制裁只是因为战争发生在欧洲，其他地方的冲突早已被遗忘。」作者最后强调：「北京关心的不是乌克兰，而是自身力量的扩张。」

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

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