德语媒体：中国科技领先 欧洲经济受威胁

《新苏黎世报》指出，如果北京不进行深远的经济结构改革，中国经济奇迹就会正式终结，而西方也会被迫陷入和中国的补贴竞赛。德国《商报》则刊登德美两位退休外交官的客席评论，认为中国科技越领先，欧洲经济就越受威胁。

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以“礼貌但坚定 - IMF就中国经济奇迹结束提出了正确的警告 ”为题，刊发评论指出，如果中国经济增长率真如上星期IMF所言回落到3%，那么将给全世界带来负面影响。

作者注意到，尽管IMF近期调高了本年度的中国经济增长预测，但是副总裁戈皮纳特(Gita Gopinath)在上周的新闻发布会上警告说，鉴于人口老龄化、生产效率提高缓慢、房地产陷入危机、全球经济阵营分化的风险加大，如果中国不进行深远的结构性改革，其经济的中期增长潜力将会在五年内降低至3.3%。

“已经破灭但尚未消失的房地产泡沫、负债累累的地方政府、缺乏消费意愿的民众正在影响市场情绪，对经济增长造成压力。中央政府一方面应该用一次性补助来让房屋尽快完工，另一方面也必须清理整顿房地产业。但最重要的是，中国的增长模式必须更加倾向于消费，其手段则包括构建更有效的社会保障网络，而非把挣来的资金都投入到钢筋水泥或者工业领域中。”

文章还注意到，IMF副总裁戈皮纳特也就中国的产业政策表示担忧，并隐晦地表示这会造成资源错配且伤害贸易伙伴。同时，她还建议中国致力于加强“目前被美国所无视的世贸组织多边贸易体系”。

“即使IMF没有直接指出：世界需要中美之间达成协议。一方面，北京必须主动缩减让其高科技产业获得巨大出口业绩的产业政策，并且增强本国民众的消费意愿。另一方面，华盛顿也应该按照国际自由贸易的规则行事，放弃使用具有攻击型的贸易保护主义措施。”

“从经济角度而言，这样的举措显然能带来改变。可惜，中美双方如今都对这样的协议缺乏互信。只要如今的局面持续下去，那就不仅仅会导致中国经济奇迹终结、习近平的经济成绩单危险地惨淡，还会让西方国家也陷入浪费资源的补贴竞赛，导致增长前景黯淡。”

宁德时代的电池在全球市场处于领先地位，该公司也在德国、匈牙利等欧洲国家建厂生产。 图像来源: photo2000/imago images

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“我们需要更加透明的对华政策 ”为题，刊发了由曾担任德国常驻北约代表的Joachim Bitterlich以及曾任北约副秘书长、美国副防长的Peter Flory联合撰写的客席评论。文章警告说，欧盟以及德国的经济繁荣正因为北京追求科技领先地位而受到了威胁。

“已经有无数迹象表明，德国人在中国市场上已经不再有很多‘双赢’局面。德国依赖来自中国的原材料和零部件，令能源转型乃至国家安全受到威胁。德国的高级安全官员也多次就北京窃取德国技术提出警告。然而目前依然看不到德国政策转折的迹象。”

“根据咨询公司荣鼎集团的一项研究，1995年至2022年间，德国工业在化工产品、发电设备、特种工业机械、道路车辆和电气设备等关键领域的全球市场份额大幅下降。与此同时，中国的市场份额大幅增长。该趋势也证实了德国政府2023年出台的《中国战略》中提到的风险：北京明确表示要争取在某些领域取得全球市场的主导地位以及科技领先地位，而这些领域要么对德国以及欧盟十分重要，要么德国以及欧盟曾经在这些领域拥有领先地位。该战略还提到，北京还想要让别国行程对中国的经济和科技依赖，从而用于贯彻中国自己的政治利益。”

两位作者因此呼吁，德国政府不应该让企业自己去应对风险，而应该引导企业更加积极地去降低中国风险。柏林也应该和欧盟伙伴以及美国盟友更密切地协调，致力于打造更加对等的对华关系、更公正的经济竞争环境，并努力争取经济界的可持续支持。

“美国总统拜登的新关税凸显了能源技术在当今工业竞争中的核心作用，而中国在这场竞争中正处于领先地位。柏林及伙伴必须制定雄心勃勃的政策来应对这一现实。这包括与七国集团以及其他盟友合作，实现供应链多元化并推广替代方案。同时还需要新的贸易协定来强化工业，并确保关键技术的战略自主权。现在是德国得出结论并在欧洲框架内制定真正战略的时候了。”

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