德语媒体：中国禁得起开玩笑吗？

（德国之声中文网）摩根大通的首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）近日在会议上开玩笑说，「共产党正在庆祝100年周年，摩根大通也是，而且打赌我们会更长寿。」不过戴蒙在隔天改口，表示对自己有关摩根大通会比中共长寿的说法感到后悔。

《法兰克福汇报》就此发表题为《北京禁得起多少玩笑？ 》（Wie viel Spaß versteht Peking?）的评论。文章开头写道：「中国的领导人往往并不以幽默处世著称。在2013年即将上任的国家主席习近平访问美国后，审查人员删除了所有将习近平与胖乎乎的卡通人物小熊维尼对照的内容。仅管在上海迪士尼乐园仍然可以看到这只熊，但是，在2019年7月，于美国留学的学生罗岱青返回武汉的老家时被捕，原因也与维尼熊有关。根据判决书，他曾在推特中将习近平比作维尼熊，从而『侮辱国家领导人』而被判处6个月监禁。」

欧巴马和习近平在2013年于美国加州见面

评论作者指出，「根据这一逻辑，北京的领导层将不得不把摩根大通首席执行官戴蒙的笑话作为一种攻击。」评论提到，中共也不会喜欢戴蒙对台湾以及两岸关系的评论。

「这两件事 -- 中国共产党保留执政权和以武力攻台的可能性 -- 在中国比任何其他问题都更具有政治敏感性。因此，对许多观察家来说，摩根大通CEO在此次公开活动中，对这些问题的口无遮拦态度是相当费解的。今年8月，该银行才成为第一家获得中国政府批准、无需强制性本地合资伙伴的外国金融机构，即该公司可持有其在中国业务的100%股份。摩根大通希望透过经营中国富人的私人财富业务大赚一笔，在中国政府越来越多的反资本主义言论的背景下，该业务受到特别关注。」

「目前，该银行与中国账面上仍有价值高达200亿美元的贷款以及业务。一周前，香港政府允许戴蒙无需隔离三周便可入境并会见员工。这样的待遇即使是英国汇丰银行（HSBC）董事长杜嘉祺（Mark Tucker）在8月访问香港时也未曾有过，当时他仍须按照规定接受隔离。」

评论结尾写道：「如果中国政府认为在目前房地产危机中，它所需的外国资本比原先认为的更少，那么（摩根大通）的特许确实可以很快被撤销。在上海的金融市场界，没有人怀疑这一点。」

《慕尼黑信使报》针对台湾受邀参加美国主办的民主峰会发表评论《拜登邀请台湾参加民主峰会，中国称之为「玩火」》（Biden lädt Taiwan zu Demokratie-Gipfel ein - und spielt für China mit „dem Feuer"）。评论开头称，「美国总统拜登邀请台湾参加他计划已久的民主国家峰会。另一方面，中国和俄罗斯则不在受邀之列，北京和莫斯科对此感到不快。」

该民主峰会的受邀名单包括100多个国家，其中不包括中国和俄罗斯。台湾方面将派出驻美代表萧美琴和行政院政委唐凤出席12月9日和10日的活动。

文章继续写道，「这一邀请也是不寻常的，因为台湾并非华盛顿所承认的独立国家。面对来自北京的军事威胁，华盛顿今年仍然持续展现对台北的支持。不出所料，中国对这一邀请感到强烈不满，北京周三警告美国不要『玩火』和挑起对抗。中国外交部发言人要求，白宫必须坚持『一个中国原则』。」

评论作者在结尾指出：「尽管违背了中国的意愿，台湾参加主权国家会议仍是一大进步，使该岛更加融入国际社会。欧盟议会正在推动提升与台北的关系，并与该岛签订贸易协定。10月底，美国出乎意料地为台湾提供了在联合国和其它国际论坛上进行重大合作的前景。当时，美国国务院明确提到世界卫生组织（WHO）和《联合国气候变化框架公约》。如果在北京的反对之下，台湾仍在联合国找到了过半的支持者，那么台湾这种参与将真正称得上是打破了禁忌。」

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