德语媒体：中国眼中的战争与和平

（德国之声中文网）在慕尼黑安全会议期间，中国外长王毅和美国国务卿布林肯以及德国外长贝尔博克举行了场边会晤。德广联记者的报道称，中国外长在会议上力图把中国描绘成一个崇尚和平的大国，暗示只要中美能合作，就可成就一番大事业。王毅还重申了中国反对使用核武器的明确立场。报道写道：

“在布鲁塞尔，欧盟委员会很重视这一立场。不过对中国所承诺的‘中立’，欧洲政治家们则打了一个大大的问号。王毅强调，中国愿意在乌克兰冲突中为斡旋调解铺平道路并致力于和平。

就在去年，王毅在（慕尼黑）安全会议上宣布中国将提出一份解决乌克兰冲突的立场文件，引起轰动并被很多人视为一份和平计划。可之后几个月的事情表明，人们过早生出了希望。虽然泽连斯基与习近平通了话，但通往和平的具体步骤并没有随之而来。习近平反而一再强调他与普京的紧密关系。”

这引起了德国政界的担忧。文章称，此外中国近年来大力扩张军备，包括在科技方面。中国在多大程度上将人工智能运用于军事领域，尚不得而知。

“现在，矿产资源丰富的南中国海就已是中国展现实力的舞台。北京在那里逐步为自己声索主权，中国和美国的军舰相互接近到了危险的程度。王毅在慕尼黑所宣传的两个相互竞争的大国之间的合作，迄今无法见到。”

王毅与布林肯在慕尼黑会面

一堂中共的修辞课

《明镜》周刊也关注了王毅在慕尼黑安全会议上的出场。一篇题为“王先生的不实之词”（Die Unwahrheiten des Herrn Wang）的分析文章指出，王毅在讲话的开始，先试图突出和谐气氛，强调中美关系过去一年间得到缓和。作者接着写道：

“然而之后就是一连串的不实之词或半真半假的说法。王毅把事实翻来倒去，反转至扭曲，以将中国展现为一个堪称典范的大国、一个一场大规模污名化运动的受害者。比如中国在王毅所称的‘乌克兰危机’中的中立立场，简直就是天方夜谭。”

王毅接着还谈到中国对台湾和新疆人权问题的立场。文章写道：

“在王毅的说辞中，中国是一个天生厚道、始终追求和谐与平衡的巨人。他说到，他的国家迄今为止是如何在南中国海保持了克制。但他没有提到的是，海牙的国际仲裁法院早在2016年就认定，中国在南海的领土诉求并无法律依据。

或许最让人惊异的一句话出现在最后。当会议主持人霍伊斯根向王毅表示感谢，并邀请这位中国外长明年再来之后，王毅一开始笼统地回答说，2025年中国肯定会派出‘一个大型代表团’到慕尼黑。然后又没头没脑地加了一句：‘我们（中国）从来没有挑起过一场战争，也从来没有参加过一场战争。’

这是一个神奇的谎言。它否认了中国1950年开始与朝鲜并肩与联合国军作战。它也不承认1979年中国对越南发起的战争。这个谎言让中国看起来几乎像是一个和平主义国家，尽管中国在习近平的治下迅速扩军，并对其邻国进行军事施压。

王毅的发言是了解中共修辞的一堂活生生的课：很多东西听起来很友好、很和谐、充满责任感，但事实却是另外一番光景。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。