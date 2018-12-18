德语媒体：中国真正改革？许个愿还是可以的

(德国之声中文网) 周六出版的瑞士《新苏黎世报》以"中国想靠减税为经济提供新的动力"为题，刊登了该报驻华记者撰写的评论。文章指出，短短一年前，北京还凭借着出色的经济数字，对2018年充满了信心。一年过后，这种乐观情绪不见了影踪。

"中国领导层里现在又冒出了一个新词：'稳增长'。它就是2019年的口号。北京现在认识到，中国经济的前景并非一片大好。这部分是因为此前的降低债务的努力，从而导致了中小企业难以获得贷款。此外，与美国的贸易冲突也对中国经济造成了不利影响。过去几年里，中国经济虽然降低了对外贸的依赖度，但是中美贸易冲突依然加剧了中国经济的不利形势。"

"本周三起(12月19日)，中共中央政治局的7名常委召集了多名专家，开会讨论2019年的经济政策。这场中央经济工作会议释放出的信号是：中国将通过地方政府降低税收等费用、增加基建投入等措施来提振经济。此策略的一大重点就是将中小企业作为经济支柱。其中最主要的措施就是降低税费，从而给予企业更多的财务空间。现在不清楚的是，家庭是否也能享受到减税待遇。"

"中国央行也采取了措施，降低中小企业的融资成本。时值圣诞节，中国当局释放出的欢庆信号是：中共已经认识到了私营经济的重要性。如果北京真的高瞻远瞩，那么他们还应该破除国有企业的垄断地位。不过，中国掌权者很可能缺乏这样的勇气。圣诞节么，许个愿总是可以的。"

维也纳出版的《新闻报》刊登了一篇由知名汉学家、维也纳大学副校长魏格林教授(Susanne Weigelin-Schwiedrzik)撰写的客席评论。文章以"重返社会主义，还是向市场经济迈进"为题，回顾了中国改革开放政策的四十年历史，并展望今后的发展趋势。

作者注意到，与2008年高规格纪念改革开放三十年不同，今年中共官方的纪念活动十分低调。魏格林认为，这是因为中共党内对改革开放存在着较为严重的意见分歧。

"所谓的毛派势力，在习近平上台后影响力明显增强。他们要么完全否定改革开放，要么认为改革开放政策已经过时。他们认为，这一政策将国家引向了完全错误的方向，因此现在已经到了重返社会主义的时机。这意味着更加重视计划经济，而非市场经济；更加强调国有企业，而非私营企业；更加突出国有资产，而非私人财产。尤其是在宣传及教育领域，更是要把社会主义放到第一位。就算习近平认为，随着薄熙来的倒台，毛派势力已经被大大削弱，他依旧不能完全摒弃来自毛派的支持。另一方面，习近平也无法完全执行毛派的建议，那样做风险太大。"

"中共党内的新自由主义势力同样不容小觑。他们宣称，四十年来的惊人经济发展都是他们的功劳。如今，特朗普发动的贸易战对中国经济造成了越来越大的不利影响，此时要是完全抛弃市场的动力、并清洗党内的市场经济支持者，可能会引发严重后果。"

作者指出，最高领导层现在面临着两难的局面。她注意到在近期中央党校的一些文章里，提出了在两派之间取折衷的方案。这些文章将毛派、新自由派的意见都归纳为促进中国特色社会主义发展，并且据此认定中国决不能背离社会主义。

"中国已经许多年没有像现在这般大谈社会主义了。西方几乎忘记了中共依然自视为马克思主义政党。西方人一度以为中共都是实用主义者，只要中国能够凭借实用主义取得成功，实用主义路线就不会遇到阻碍。"

"但是现在，贸易战当头，中国发展模式遇到瓶颈的速度比我们想像的更快。对过去的讨论，其实就是面向将来的宣言。中共今年纪念改革开放如此低调，说明其无法就未来的走向达成一致。习近平近期几乎无法走出前述的两年困境。"

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