德语媒体：中国的麻雀与欧洲的鸽子

（德国之声中文网）下周将举行两项欧洲之间的高级别会晤：周二是欧中峰会，周五是所谓的16加1峰会。在第二场于克罗地亚海滨城市（杜伯尼克）举行的峰会期间，中国总理李克强同东欧16个国家的政府首脑共商合作大计。外界对此次会议给予关注，尤其是看东欧国家是否在一步步远离西欧主导的欧盟，从而更明显地向中国靠拢。

文章举了波黑的例子。这个前南斯拉夫加盟共和国正在使用来自中国的援助扩大火力发电，而这恰恰同欧盟的愿望背道而驰。

"萨拉热窝北面的图兹拉正在计划修建一座新的发电厂，投产后，该国国有能源局将废弃现有的3座老旧的发电系统。这是南斯拉夫解体后波黑筹建的最大规模的能源项目，耗资约合9.2亿欧元，其中三分之二来自中国国有银行的贷款。"

中国在波黑的经济活动远远不止这座火力发电厂。文章写道：

"中国在波黑的融资项目为38亿欧元，因此可以说这个西巴尔干国家是中国在欧洲投资的重要目标之一。波黑人口仅为350万，国内生产总值不足170亿欧元。欧洲能源集团副局长布什勒批评道，对中国融资的巨额担保将对本国做出'巨大贡献'。不仅如此，接受中国融资、从而违反欧盟资助规定的做法，将产生法律上的不确定性以及今后巨大的担保风险，最晚申请加入欧盟时，这些弊端都将显现出来。"

波黑虽不是欧盟成员国，但却是欧洲能源集团的成员。"这个集团的所有成员国都应该遵守欧洲规定。"该集团秘书处经过评估做出判断，波黑对火力发电的国家补贴违反了欧盟相关法律。

该文批评波黑补贴火力发电对新能源造成的危害："在目前的条件下，能源集团估计，（萨拉热窝附近）的供电企业将会全部破产。目前，当地的煤炭工业得到的国家补贴，就已经超过对新能源补贴的总合。"

中国黑客的目标

本周四，德国最大的制药企业拜耳宣称，该企业网络遭到专业黑客的袭击，袭击者已经侵入公司网络。这位发言人说，早在2018年拜耳公司内网连接因特网的端口就已遭感染，以便使黑客进入公司其他系统。不过这位发言人拒绝透露，黑客是否成功侵入其它系统。《科隆城市报》以《中国黑客的目标》为题，报道了拜耳网络遭袭击的事件。文章写道：

"科隆检察院已经开始对这起网络袭击立案调查。目前，黑客的动机尚不清楚。黑客组织Winnti多年来一直都很活跃。信息安全专家卡斯帕斯基早在2011年就发表过这一黑客团体的情况，据称该组织在黑客圈内以Axiom和Wicked Panda而闻名。拜耳公司在谈到本次黑客袭击时也表示：'行业专家认为，这类袭击手段显示袭击者属于来自中国的Wicked Panda小组。'

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文章写道，数年前，Winnti黑客组织的攻击对象主要是网络游戏的运营商，黑客袭击的目的则是盗取游戏币和用户信息。但2015年，网络安全专家卡斯帕斯基发表的一份报告指出，Winnti已经成功侵入欧洲一家国际知名的制药公司网络。文章接着写道：

"报告中并未明确说出公司的具体名称。制药业显然引起了该黑客组织的兴趣，因为卡斯帕斯基的报告中提及，上述黑客盗取了日本一家企业有关'研发和制造药物和医疗器械'的数码证书。

卡斯帕斯基的专家们坚信，这些黑客来自中国。德国的网络安全专家也持同样的观点。他们相信，涉案的可能是一个或多个黑客组织，他们受中国政府委托为相关国有企业从事工业间谍活动。但安全专家们并没有确凿证据。但可以肯定的却是，这些黑客团体拥有充足的资金和大量的专业人士。"