德语媒体：中国的非洲战略正在发生变化

同以往一样，本届中非合作论坛上，中国党和国家领导人习近平再次向与会的50多个非洲政府首脑做出慷慨承诺：中国将在今后几年后，向非洲投资510亿美元，并将在当地催生数百万个就业岗位。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》写道，中国是否能兑现这些慷慨的诺言，其实并没有十足的把握，因为根本无法对相关项目进行客观评估。这篇题为《中国改变了非洲战略》的文章写道：

“一些疯狂的大型项目，以往都是由中国发展银行和中国进出口银行提供大部分资金。现在中国已开始同这类项目保持距离，部分原因是中国自身经济也陷入了危机。目前，中国显然比非洲更急需资金，北京也不再愿意去非洲大陆过多冒险。

中国许多地方政府债台高筑，一些地方开始‘砸锅卖铁’，并出现了拖欠公务员工资的现象。造成这种状况的部分原因是愈演愈烈的房地产危机。有鉴于此，几乎没有任何一名市场分析师认为中国还有能力实现今年5%的经济增长目标。基于这样的原因，北京开始减少在非洲的活动。中国对非洲的直接投资在2018年以500亿美元达到峰值，此后一直在逐年减少。

向非洲国家发放贷款的情况也大同小异。2016年，中国发展银行共向非洲国家提供了近300亿美元贷款，此后贷款额逐年下滑，到2020年疫情来袭时已不足十亿美元。直到去年，对非洲的贷款才恢复到50亿美元的水平。”

《新苏黎世报》的文章写道，中国之所以不愿意完全退出非洲，原因主要有两个：一方面，由于美国等西方国家纷纷提升关税，限制中国廉价产品的涌入，中国希望让非洲成为中国环保技术和电动车的销售市场。另一方面，中国在打造新国际秩序的努力中，也离不开非洲国家的支持。

无论在政治，还是经济层面上，非洲大陆都对北京至关重要。 图像来源: ADEK BERRY/AFP

“综上所述，中国将会继续在非洲大陆保持活跃，但规模会有所减少。依照习近平的意愿，北京今后将重点出资扶持那些‘小而精’的项目，也就是那些更有可持久性以及经济效益更加明显的项目。现在讨论的主要是一些投资金额低于一亿美元的项目。

中国发展银行表示，今后将重点投资能源的绿色转型项目，以及储能系统、新电网以及通讯网络工程。这类项目对非洲的发展当然会起到促进作用，但绝不是当前非洲国家最大的诉求。非洲目前最希望的是中国能够购买更多的非洲农产品，但北京一直对此犹豫不决。”

《法兰克福汇报》写道，纵观此次中非合作论坛，可以得到一个结论，那就是，中国将减少对非洲的投资，将同时却希望扩大在非洲的影响力：

“中国对非洲的战略雄心并没有发生变化，但资金却变得不如以往那样充裕：债务增多，经济疲软。因此，大搞大型基本设施建设项目的时代显然已经成为过去。但尽管如此，中华人民共和国仍是对非洲大陆投资最多的国家。也正因为如此，几乎所有非洲国家的元首均应邀来到北京，他们一方面希望获得更多资金以及免除债务，同时也希望能够同中国签署投资协定以及讨论改善市场准入的问题。对非洲来说，中国是最重要的贸易伙伴。

而对习近平来说，中国和非洲的利益是相互重叠的。非洲国家在联合国拥有众多席位，可以在涉及台湾或维吾尔人权等问题上，采取有利于中国的行动。南非总统拉马福萨重申了对‘一个中国’原则的支持。在一份联合声明中，南非重申中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，南非也支持统一台湾的努力。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。