德语媒体：中国的问题不是经济增长

（德国之声中文网）“今年年初，中共高层看到了一个机会：因为经济已相对较好地经受住了新冠疫情带来的冲击，现在可以着手处理解决结构性问题，如果短期内的经济增长因此受到影响，这并不是一件坏事，从长远来看，这个系统将更加稳定，财富的分配将更加均匀。” 《法兰克福汇报》本周三发布的一篇评论这样开头写道。作者接着提到了北京对私企采取的严厉监管措施以及恒大危机：“以反垄断为名对互联网公司开出了巨额罚单，以及收紧对房地产开发商的借贷后，经济增长在第三季度出现停滞。”

作者Hendrik Ankenbrand写道：“如果中国没有经历能源危机和奉行零容忍的防疫政策，那么经济增长会更高。那么，这个第二大经济体是否在正确的轨道上呢？”

文章指出，北京不会放弃今年和随后几年的经济高增长目标。但是，如果中国想可持续地改革经济模式，北京就必须做出这个放弃。在过去15年里，中国通过借贷融资的投资方式实现了高增长。”

标题为“中国的问题不在于经济增长”（Chinas Problem ist nicht das Wachstum）的这篇文章认为，限制私企的高额利润，扶持国有企业，并不能使中国获得它所渴望的技术自主：“北京现在只是治标不治本，不能解决系统中的问题。因为这其中夹杂着利益冲突，可能只有在威胁到国家生存的经济危机中才能有所突破。因此，增长将很快再次上升。但中国的共同富裕在很长一段时间内仍将是一个梦想。”

中国的“燃煤之急"

《南德意志报》也关注到本周一北京发布的第三季度GDP4.9%的增速：“对于像中国这样的国家来说，这是一个差强人意的数字。中国正处于一场自我造成的危机之中，这场自我造成的能源短缺，可能会持续数月。”

这场始于9月的能源危机正在给许多公司带来影响，多地停电，住宅区，工厂和购物中心都受到影响。中国欧盟商会形容情况 “混乱异常“，一些公司往往在很短的时间内，比如前一天的晚上被临时告知要被切断电源，有时甚至是在开工前的一个小时。

文章作者Christoph Giesen指出，能源短缺的原因是电力需求的增加和煤炭的缺乏，由于增长放缓，电力不足，政府现在暂时把气候目标扔到了一边，甚至让废弃的煤矿重新运作起来：“北京政府近日以来一直在想法去应对'燃煤之急 '。应对气候变化的努力似乎暂时中止了。“

题目为“恐慌性地寻找煤炭”（Panisch auf der Suche nach Kohle）的文章指出，北京指示两个最重要的煤炭地区内蒙古和山西立即加紧生产：“能成功吗？山西由于洪灾目前有27个矿井被关闭。然而，必须 '不惜一切代价扩大生产'，这是官媒的新闻标题，甚至已经关闭的煤矿也要重新开工。之前的安全问题闭口不提。“

作者写道，目前只有中国的统计局保持着冷静，一名发言人周一试图淡化国家能源危机，表示当局已采取措施，确保中国的电力供应，并保持电价稳定。

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