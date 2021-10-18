 德语媒体：中国的问题不是经济增长 | 媒体看中国 | DW | 19.10.2021

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德语媒体：中国的问题不是经济增长

低于预期的中国第三季GDP4.9%的增长引起了德语媒体关注。《法兰克福汇报》认为，中国的经济增速很快就会再次上升，但中国的共同富裕在很长一段时间内仍将是一个梦想。《南德意志报》则指出，由于经济增长放缓，电力不足，北京暂时把气候目标扔到了一边。

China Wirtschaftswachstum

中国第三季GDP年比成长率为4.9%，比路透社综合43间机构预期的5.2%来得低

（德国之声中文网）“今年年初，中共高层看到了一个机会：因为经济已相对较好地经受住了新冠疫情带来的冲击，现在可以着手处理解决结构性问题，如果短期内的经济增长因此受到影响，这并不是一件坏事，从长远来看，这个系统将更加稳定，财富的分配将更加均匀。” 《法兰克福汇报》本周三发布的一篇评论这样开头写道。作者接着提到了北京对私企采取的严厉监管措施以及恒大危机：“以反垄断为名对互联网公司开出了巨额罚单，以及收紧对房地产开发商的借贷后，经济增长在第三季度出现停滞。” 

作者Hendrik Ankenbrand写道：“如果中国没有经历能源危机和奉行零容忍的防疫政策，那么经济增长会更高。那么，这个第二大经济体是否在正确的轨道上呢？” 

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在人们关注恒大危机将带来何种影响之际，中国又一家具规模的房地产开发商花样年爆出支付能力问题。目前多家中国房企已被国际评级机构降级。

主要产煤省份山西发生洪灾，进一步加剧了煤炭供应的紧张局势，中国动力煤价格周三飙升至历史新高。

文章指出，北京不会放弃今年和随后几年的经济高增长目标。但是，如果中国想可持续地改革经济模式，北京就必须做出这个放弃。在过去15年里，中国通过借贷融资的投资方式实现了高增长。” 

标题为“中国的问题不在于经济增长”（Chinas Problem ist nicht das Wachstum）的这篇文章认为，限制私企的高额利润，扶持国有企业，并不能使中国获得它所渴望的技术自主：“北京现在只是治标不治本，不能解决系统中的问题。因为这其中夹杂着利益冲突，可能只有在威胁到国家生存的经济危机中才能有所突破。因此，增长将很快再次上升。但中国的共同富裕在很长一段时间内仍将是一个梦想。” 

中国的“燃煤之急"

《南德意志报》也关注到本周一北京发布的第三季度GDP4.9%的增速：“对于像中国这样的国家来说，这是一个差强人意的数字。中国正处于一场自我造成的危机之中，这场自我造成的能源短缺，可能会持续数月。” 

这场始于9月的能源危机正在给许多公司带来影响，多地停电，住宅区，工厂和购物中心都受到影响。中国欧盟商会形容情况 “混乱异常“，一些公司往往在很短的时间内，比如前一天的晚上被临时告知要被切断电源，有时甚至是在开工前的一个小时。 

文章作者Christoph Giesen指出，能源短缺的原因是电力需求的增加和煤炭的缺乏，由于增长放缓，电力不足，政府现在暂时把气候目标扔到了一边，甚至让废弃的煤矿重新运作起来：“北京政府近日以来一直在想法去应对'燃煤之急 '。应对气候变化的努力似乎暂时中止了。“ 

题目为“恐慌性地寻找煤炭”（Panisch auf der Suche nach Kohle）的文章指出，北京指示两个最重要的煤炭地区内蒙古和山西立即加紧生产：“能成功吗？山西由于洪灾目前有27个矿井被关闭。然而，必须 '不惜一切代价扩大生产'，这是官媒的新闻标题，甚至已经关闭的煤矿也要重新开工。之前的安全问题闭口不提。“ 

作者写道，目前只有中国的统计局保持着冷静，一名发言人周一试图淡化国家能源危机，表示当局已采取措施，确保中国的电力供应，并保持电价稳定。 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。 

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