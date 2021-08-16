德语媒体：中国的财富再分配可能是招险棋

（德国之声中文网）《商报》发表评论写道，中国共产党总是喜欢强调，党领导人民摆脱了贫困。但一个不争的事实却是，“中国特色的社会主义”也造成出了世界上最多的亿万富翁。这篇题为《中国财富再分配是招险棋》的评论写道：

“中共高层的北戴河休假结束后，最高领导人习近平首次亮相就发出了这样的呼吁，‘合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。’这足以显示出，目前席卷全国的整改狂潮并不仅局限于高科技行业。

过去几个月来，在中国的政治讨论中，‘同一部分人先富起来’相比，‘共同富裕’变得越来越重要。习近平强调，贫富悬殊不仅是个经济问题，同时也是政治问题，甚至会威胁到党的执政合法性。因为它会打破统治和被统治阶层之间的默契，即以政治上的顺从换取经济上的富裕。

尽管反映贫富差距的基尼系数过去几年在中国有所降低，但中国的指标仍远远高于德国，甚至也高于制度宿敌美国。也就是说，中国的社会不平等问题要比西方资本主义国家严重得多。中国有1058名亿万富翁，但同时却有六亿人口的月收入不足一千。”

评论写道，有关限制过高收入的倡议，在政治层面上很有欢迎，但在一个缺乏法治监督的社会，财富再分配很容易就会演变成强取豪夺的场面。那些收入“过高”，政治上又不听话的人，很有可能会率先受到惩治。评论最后写道：

“这场整改浪潮，对于中国繁荣的私营经济来说，充满了危险，政治和经济方面的不安全感与日俱增，企业的盈利不断缩水。目前的核心问题是，习近平开启的新路线，是要整治私营经济中的乱象呢，还是会将私营经济斩尽杀绝，从而为中国迄今为止的发展模式划上句号。”

中国官方同塔利班的互动日益频繁，官媒对塔利班的评价也越来越“正面和积极”。国际问题专家们普遍认为，在阿富汗问题上，北京会继续推行其“务实外交路线”。《法兰克福汇报》写道：

“同许多西方国家不同，北京宣布中国驻喀布尔大使馆将保持运作。也就是说，中国会继续履行其基于现实政治考量的外交路线，即无论对方的意识形态以及人权记录如何，只要符合中国的利益，就会同其当权者开展合作。

不过，中国官方的亲塔利班路线也引起了公众舆论的不解。官方媒体试图淡化塔利班激进思想和暴力行为的报道在社交媒体引发强烈批评后，当局不得不删除了相关报道。此前人民日报曾报道称，塔利班之所以如此强大，是得益于贫苦民众的支持。对塔利班示好引发不解的另外一个原因是，在中国西北部的新疆，即便是阅读古兰经、斋戒以及去麦加朝圣这类普通的宗教行为，都会被当局归为极端主义的范畴。”

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