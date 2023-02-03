德语媒体：中国的试探性气球?

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，北京和华盛顿之间会以各种手段刺探对方的情报，这本是公开的秘密。但中美关系日趋紧张的敏感时刻，如果蒙大拿州上空的气球的确来自中国，性质和后果就大不相同了。这篇题为《中国的试探性气球》的评论写道：

"间谍活动在国与国的交往中司空见惯，中美两国之间当然也不例外。间谍卫星、侦察飞行、高空气球都是常见的间谍手段，中美双方也都在使用上述手段。有鉴于此，如果不考虑两国关系的现状以及当前这一敏感时机，中国有意或无意释放的这枚高空侦察气球，本来并不足以大惊小怪。

数天前，一名美国军界高官发出了中国即将攻打台湾的警告。而去年十月，美国海军作战部长马丁·吉尔迪（ Mike Gilday）也曾做出同样的预判。美国国防部长奥斯汀（ Lloyd Austin）刚刚同菲律宾就扩大驻军达成协议，而美国国务卿布林肯也即将开始任务艰巨的北京之行。

事实上，北京的确在以惊人的速度扩展其军事影响力，而北京对台湾所表现出的高度自信，更是令人不得不产生不详的预感。鉴于弥漫全球的危机氛围，人们也有理由担心，尽管中国并不具备明显的军事优势，但还是会很快就对台湾发起军事进攻，而不会再等到2027年。欧洲的事态已经令美国无暇他顾，而习近平一言九鼎的权势地位也从未像今天这么稳固。"

评论指出，气球事件可以被看作是一个警告信号，即中美两大超级大国之间的对抗状态随时都有可能陷入失控状态。

"美国各政治阵营对气球事件的反应，也说明了当前这种一触即发的紧张氛围。共和党借机谴责拜登总统忽视了国家安全。同欧洲相比，美国对中国的敌视情绪要根深蒂固得多，中国也一直是重要的选战议题之一。有鉴于此，气球事件还是非常值得高度关注的。在度过了前一段的内政困境之后，习近平究竟会怎么规划自己的势力范围，布林肯将在北京有所体会。"

《每日镜报》发表了台湾政治学者丘琦欣撰写的客座评论。作者认为，中国的确对台湾构成了极大的威胁，但部分西方学者及军界人士有关短期内台海必有一战的断言，却对各方都毫无裨益，更会损害台湾的利益。

"期望布林肯访问北京期间，在台湾问题上能够采取坚决而不过激的立场。既要拒绝以台湾的自由作为交易筹码，也不能过度刺激北京，从而使北京加大对台湾的威胁，甚至以台湾为目标发泄对美国的不满。

而类似于美国高级将领米尼汉（Mike Minihan）在其备忘录中所发表的各类评论，则对缓解事态并无帮助。这样的警告只会让北京的决策者产生这样的印象，即美国军方正在准备因台湾问题同中国开战，他们认为战争已经不能避免。"

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