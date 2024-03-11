德语媒体：中国的“花瓶议会”和被矮化的总理

中国一年一度的人大会议已经结束，会议的内容和议题并无太多新意，但取消总理记者会和修订国务院组织法均向外界发出了一个明显的信号，那就是中国党和国家领导人习近平的权力正在进一步的稳固和扩展。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，中国的人大会议更像是一部严格按照剧本进行的巨型演出，习近平端坐舞台中央，成为唯一的决策者。这篇题为《日趋强硬的中国》的评论写道：
“中国的'花瓶议会'及政府受共产党管控的严格程度，是过去几十年不曾有过的。人大会议只是将过去几个月党所做出的决策和表述公开传达一下，仅此而已。总理不再获准单独举办记者会，这也是总理这一职位被不断矮化的形象写照。党和国家领导人不能容忍有人在他背后发出不同的声音。
总理李强提出了5%的经济增长目标，但对中国应如何实现这一目标，却并无明确的表述。也许这一数据只是一个安民告示，毕竟结构改革仍见不到踪影。而习近平不久前刚刚表示，经济增长率并不是那么重要，更重要的是要有'高质量'的经济政策。
这里指的是中国日趋激进的工业政策，这一政策在此次人大会议上也得到了一致的认可。该政策立足于保护主义，在核心领域从根本上重塑了中华人民共和国自身的经济模式。习治下的中国已经不再满足于对经济的管控，而是要在被视为具有战略意义的领域，打造出拥有自身供应商和研发机构的企业集团，使其整个研发和生产链条都留在中国境内。
这既是美国加强对中国制裁的原因，也是习近平对制裁措施做出的回应。激进的产业政策将使中国在中美新冷战中变得更加强硬。对于那些既对出口业至关重要，又可被用于军事领域的产业，习近平要确保其生产安全，这些领域包括汽车、能源载体以及芯片。"
评论指出，习近平提出的发展"新质生产力"口号，虽然具体内容外界知之甚少，但可以肯定的是，习近平的这一经济政策对解决当前的就业和经济危机，并不会有太多的帮助。
”也许北京相信，变革时期的危机只是暂时性的。总理李强也公开呼吁地方政府勒紧腰带，以应对同美国的对抗以及稳固党的领导地位，这是习近平坚定不移的首要目标。不过，习近平用列宁主义将中国建设成工业和军事强国的目标能否实现，目前还无法断言，但现在可以肯定的则是，自由经济和14亿中国人已经成了输家。"
《世界报》写道，2900名人大代表一致通过了预算报告，其中包括将军费开支提高7.2%的内容。《世界报》认为，中国连续两年大幅提升军费，也是向台湾发出的明确信号。该报写道：
"除提升军费之外，人大代表们还批准了政府制定的5%的经济增长目标。中国领导层通过这一雄心勃勃的增长目标向世人展示，尽管面临房地产危机等一系列经济问题，中国将继续保持发展经济的路线。
本次人大闭幕之际，首次没有像过去三十多年那样举行总理新闻发布会。过去很长一段时间内，人大会议闭幕时电视直播的总理新闻发布会，是记者向政府总理直接提问的少有机会，尽管大多数情况下，记者需提前上报问题，发布会流程的也都是精心安排的。
中国的人大会议并不是自由选举产生的议会，而是要受中国共产党的领导。每年一度的人大会议期间，代表们会批准中国领导层事先制定的计划和目标，而并不会就此展开辩论。有鉴于此，人民代表大会只是一个走过场的仪式。"
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