德语媒体：中国的“花瓶议会”和被矮化的总理

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，中国的人大会议更像是一部严格按照剧本进行的巨型演出，习近平端坐舞台中央，成为唯一的决策者。这篇题为《日趋强硬的中国》的评论写道：

“中国的'花瓶议会'及政府受共产党管控的严格程度，是过去几十年不曾有过的。人大会议只是将过去几个月党所做出的决策和表述公开传达一下，仅此而已。总理不再获准单独举办记者会，这也是总理这一职位被不断矮化的形象写照。党和国家领导人不能容忍有人在他背后发出不同的声音。

总理李强提出了5%的经济增长目标，但对中国应如何实现这一目标，却并无明确的表述。也许这一数据只是一个安民告示，毕竟结构改革仍见不到踪影。而习近平不久前刚刚表示，经济增长率并不是那么重要，更重要的是要有'高质量'的经济政策。

这里指的是中国日趋激进的工业政策，这一政策在此次人大会议上也得到了一致的认可。该政策立足于保护主义，在核心领域从根本上重塑了中华人民共和国自身的经济模式。习治下的中国已经不再满足于对经济的管控，而是要在被视为具有战略意义的领域，打造出拥有自身供应商和研发机构的企业集团，使其整个研发和生产链条都留在中国境内。

这既是美国加强对中国制裁的原因，也是习近平对制裁措施做出的回应。激进的产业政策将使中国在中美新冷战中变得更加强硬。对于那些既对出口业至关重要，又可被用于军事领域的产业，习近平要确保其生产安全，这些领域包括汽车、能源载体以及芯片。"

评论指出，习近平提出的发展"新质生产力"口号，虽然具体内容外界知之甚少，但可以肯定的是，习近平的这一经济政策对解决当前的就业和经济危机，并不会有太多的帮助。

”也许北京相信，变革时期的危机只是暂时性的。总理李强也公开呼吁地方政府勒紧腰带，以应对同美国的对抗以及稳固党的领导地位，这是习近平坚定不移的首要目标。不过，习近平用列宁主义将中国建设成工业和军事强国的目标能否实现，目前还无法断言，但现在可以肯定的则是，自由经济和14亿中国人已经成了输家。"

《世界报》写道，2900名人大代表一致通过了预算报告，其中包括将军费开支提高7.2%的内容。《世界报》认为，中国连续两年大幅提升军费，也是向台湾发出的明确信号。该报写道：

"除提升军费之外，人大代表们还批准了政府制定的5%的经济增长目标。中国领导层通过这一雄心勃勃的增长目标向世人展示，尽管面临房地产危机等一系列经济问题，中国将继续保持发展经济的路线。

本次人大闭幕之际，首次没有像过去三十多年那样举行总理新闻发布会。过去很长一段时间内，人大会议闭幕时电视直播的总理新闻发布会，是记者向政府总理直接提问的少有机会，尽管大多数情况下，记者需提前上报问题，发布会流程的也都是精心安排的。

中国的人大会议并不是自由选举产生的议会，而是要受中国共产党的领导。每年一度的人大会议期间，代表们会批准中国领导层事先制定的计划和目标，而并不会就此展开辩论。有鉴于此，人民代表大会只是一个走过场的仪式。"

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