德语媒体：中国的芯片自主之路还很漫长

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，本周三，德国政府叫停了一笔中资收购德国芯片企业的交易。但事实上，中国收购清单上的欧洲企业还有很多，英国政府目前也在基于国家安全和投资法的考虑，对一项中资收购芯片企业的计划进行审核。这篇题为《中国的全球采购计划》的评论写道：

"中国对芯片的需求量之大，超过了世界任何一个国家。2005年以来，中华人民共和国在芯片需求量排行榜上一直雄踞世界榜首。也正因为如此，中国领导层多年来一直将推动本土芯片工业的发展作为重中之重。2015年发布的'中国制造2025'战略规划中，就给出了在2025年实现'核心材料'自给自足的目标。而所谓的'核心材料'中就包括芯片。中国期望，在2025年时芯片总需求的70%能够由本土产品覆盖。不过，在华设厂的外资企业是否也被计入本土企业，中国方面并没有做出进一步的说明。

过去几年当中，中国的芯片工业有了长足的进步，但在2025年实现自主目标却绝无可能。商业顾问公司 Daxue Consulting提供的数据显示，中国的半导体工业2021年的营业额大幅飙升，总体增幅高达20-30%。市场调研机构 IC Insights发布的数据显示，2021年，中国市场上本土半导体产品的占比已经达到16.7%, 而十年前，这一比例还只有12.7%。该公司预测，从2021年至2026年，中国半导体产品的本土比例将提升4.5%，达到21.2%。不过，本土份额虽有大幅提升，但距离实现自给自足显然还相差甚远。

中国本土的芯片生产能力之所以能够快速提升，得益于过去几年来中国政府对该领域的巨额投资，同时私人资本也大量涌入。仅中国官方设立的'大基金'就在2021年中之前向芯片领域投入了390亿美元。"

评论指出，大量资金的流入一方面带来了技术进步，但同时也滋生了大量问题。比如一些皮包公司也趁机打着研发芯片的招牌套取了大笔国家资金。

"在研发和制造领域，中国的半导体工业仍在局部远远落后于世界水平。市场分析公司 Gavekal写道，在半导体工业的生产链条中，中国半导体工业在安装、测试和包装等环节的能力远胜于其他环节。

此外，中国半导体工业还遇到了来自美国的强劲压力。今年十月，美国商业部发布了新的出口禁令，其主要目标就是针对芯片领域。 Gavekal新近发布的分析报告中指出，美国发布的制裁令构成了'严重的威胁'，一旦制裁令全面生效，将使中国研发和生产用于高端计算中心和超级计算机芯片的能力陷入瘫痪。"

德国政府叫停了中国公司"赛微电子"收购德国芯片企业的计划后，《新苏黎世报》发表评论称，德国政府做出了正确的决定，因为赛微电子同中国的党政军都有着过于密切的关联。评论写道：

"在中国之外，人们对这种密切联系想必难以理解。举例而言，赛微电子的总裁杨云春当然是中共党员，公司内部当然也少不了党支部。公司的官网上，登载着杨云春和其他党员一起关注中共二十大的照片。杨云春自己也表示，他的公司、由他担任主席的北京工业园区及其高管们将会以实际言行贯彻二十大精神。

众所周知，党代会精神就是中国的行动纲领：在2049年成为世界强国，特别是在技术领域。吞并台湾，必要时甚至不惜付诸武力。同俄罗斯伙伴一道，重新塑造国际秩序。今年四月，也就是俄罗斯发动侵乌战争之后两个月，赛微电子总裁杨云春成为俄罗斯工程科学院院士。

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总而言之，计划收购德国芯片公司Elmos的中国企业，是党和国家领导人习近平实现其目标的帮手。Elmos的产品也将有可能被用于军事目的，一旦中国武力攻台，赛微电子的立场自然可想而知。当然，这只是一笔数额较小的公司收购案，但2015年之后，中国在欧洲收购科技企业的数量已达20家之多。值得深思的是，很难想象北京当局会允许外国企业在中国开展这类收购。"

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