德语媒体：中国的罪恶与自信

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周二（12曰31日）关注中国成都秋雨教会牧师王怡被判处九年监禁一事，发表署名文章"一名牧师和中国的罪恶（Ein Pastor und Chinas Sünden）"。

该文的作者Friederike Böge注意到，王怡曾于2018年9月在布道台上表示："我们相信我们有责任告诉习近平他是一个罪人，他所带领的这个政府大大的得罪了神。"

王怡在另一次布道中指出，"这个国家正在发起一场对灵魂的战争，这是最重要的一场战争......但他们却为自己树立了一个永远不可能被关押，永远不可能被毁灭，永远不可能被降服被征服的一个敌人，这就是人的灵魂......所以他们注定要失败......"

《法兰克福汇报》的文章称，王怡的许多布道内容都在网上被广泛传播。"王怡无所畏惧的发言使其成为中国最知名的神职人员之一。"文章指出，自从2013年中国国家和党领导人习近平上台之后，包括基督教在内的宗教团体受到更大压力。甚至有最新消息称，中国当局计划按照"社会主义核心价值观"重新编订《圣经》、《可兰经》等宗教经典，"目前尚不清楚，这具体意味着什么，" Friederike Böge如是写道。

成都市中级人民法院26日秘密审判王怡案，30日宣布以煽动颠覆国家政权罪、非法经营罪数罪并罚，判处王怡有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元。《法兰克福汇报》的文章就此评论指出："现在公布判决结果可能并非偶然。每年中国当局都会利用圣诞到除夕这段时间处理特别敏感的政治案件。他们这么做应该是认为，西方舆论在假期期间自顾不暇。"

"中国非常自信"

来自德国的欧委会新主席冯德莱恩

德国《世界报》周一发表了专访欧委会新主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）的文章。文章以冯德莱恩的原话 "中国非常自信"（"China ist sehr selbstbewusst"）为标题。

《世界报》的记者提到两个有关中国的问题。其一，"为提升欧洲竞争力，法国和德国希望推动欧盟竞争法规的改革，例如推进在欧洲生产电池的计划，以减少欧洲对中国的依赖性。您对此表示赞同吗？"

来自德国的欧委会主席冯德莱恩回答称："我们的经济支柱是中小型企业。但是确实，在一些竞争领域只有少数竞争国家。因此，是有必要在特别全球化的经济产业重新审视相关规则，以支持欧洲竞争者。"

《世界报》的另一个问题是："2020年，欧盟和中国将举行两次峰会。您认为，峰会上有可能达成有关欧洲在华投资的协议吗？"

冯德莱恩坦言："中国非常自信。一方面，双方有一些我们要保持强硬态度的议题，例如人权和网络空间安全。除此之外，我也能看到一些我们有着共同利益的话题，例如气候保护。

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