德语媒体：中国的第33个省

著名艺术家艾未未在《柏林报》批评说，德国的政治人物就像是中国一个省的省级干部；《焦点》发表专栏文章称，中国可以教德国怎么搞经济。
德国《柏林报》副刊发表题为"中国的第33个省"（Die 33. Provinz China）的文章。这篇文章记录了中国艺术家艾未未对德国表达的不满。文章称，艾未未的新片《加冕》（Coronation）原本应该在10月10日在柏林索尼中心Imax电影院上映。但是10月1日，他的工作室突然收到索尼中心的通知，《加冕》和另外一部影片《Vivos》的上映计划被取消了，理由是出于技术原因。
艾未未的影片被拒绝上映之后，他仔细考察了一下IMax公司。文章写道："艾未未发现，Imax同中国合作密切，在北京就开了100家电影院。他说，中国对全世界都施加影响，利用资本主义战略摧毁民主世界。"
"艾未未说，'我还拥有中国国籍，作为中国人我来观察这一场游戏会发现，中国是多么的智慧，多么的强大。他们在西方人都没有察觉的情况下就占领了一座又一座宫殿。德国的政治人物就像是中国一个省的省级干部。'"
"艾未未说：'我对德国政治人物的所作所为极其失望。他们什么也不做。美国和英国至少禁了华为。这非常重要。华为极其危险。德国心知肚明，但就是什么也不做。'艾未未说，德国捍卫中国价值，因为他们在那里受益。'我很肯定，中国高兴死了'。"
文章引述德国绿党议员鲍泽（Margarete Bause）在推特上的表态称，她觉得Imax电影院拒绝上映艾未未的新片令人感到遗憾。"这无异于向北京的审查制度卑躬屈膝。"她在推特上写道。
前德国左翼党议会党团主席、经济学博士瓦根克奈希特（Sahra Wagenknecht）在《焦点》发表题为"德国掩盖危机真相，中国告诉你怎么搞经济"的长文。作者不认同德国经济将会很快从危机中恢复过来的预测，指出没有一个新的工业政策，将很难扭转全局。而制定成功的工业政策，不妨参考中国的经验。
"估计今年全球仅剩下一个仍在相对增长的经济大国：中国。目前中国业务也是唯一一个还在运作的。对德国出口工业产品的需求有所回升，其中很大一部分要归功于中国。中国在德国全球汽车销售额中占有的比例从33%上升到51%。"
"然而，一方面中国的经济形势相对稳固，但另一方面，德国与中国的贸易关系却又是显得脆弱。而危险尤其显现于，欧洲无法独立于美国打响的经济战之外，因为这场经济战不仅危及德俄项目比如北溪二油气管道项目，它也越来越频繁地影响到中国企业。"
这一背景下，该文作者认为德国应该完善自己相对独立的工业政策，以摆脱对美国政策以及中国市场的依赖。否则的话，"我们迎来的经济环境下，每一只牙刷、每一件儿童玩具都会把个人数据送向制造商的服务器。而欧盟每采取一项限制措施，都会激起中国紧接着采取反制措施。因此，如果我们工业企业的未来命运首先拴在中国的救生船上，是一件令人十分忧虑的事情！"
作者希望德国政府认真履行职责，更新国内基础设施，推动高速互联网、交通网的建设，她认为，一个完整、透彻、到位的工业政策不仅取决于以上因素，同时政府还要在公共科研领域、新型科技领域提高投资，"像中国那样""耐心"等待资本的回报。她在文章最后写道：
"中国之所以今年能够作为唯一一个大型国民经济保持了增长，其中一个最核心的因素是，坚定的工业政策以及国家大笔投资。"这位前左翼党领袖希望德国的决策者应看清危机的实质，以中国作为榜样，制定出一个正确的经济发展方针。
洪沙/李鱼（摘编）
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中国艺术家艾未未在其新片《加冕》中讲述了一个专制国家如何通过严厉的封锁和隔离对付新冠疫情的故事。该片素材来自武汉市民。在柏林生活多年后，艾未未现居英国剑桥。在接受德国之声专访中，艾未未谈到这部纪录片的诞生及疫情的社会影响。