德语媒体：中国的第33个省

德国《柏林报》副刊发表题为"中国的第33个省"（Die 33. Provinz China）的文章。这篇文章记录了中国艺术家艾未未对德国表达的不满。文章称，艾未未的新片《加冕》（Coronation）原本应该在10月10日在柏林索尼中心Imax电影院上映。但是10月1日，他的工作室突然收到索尼中心的通知，《加冕》和另外一部影片《Vivos》的上映计划被取消了，理由是出于技术原因。

艾未未的影片被拒绝上映之后，他仔细考察了一下IMax公司。文章写道："艾未未发现，Imax同中国合作密切，在北京就开了100家电影院。他说，中国对全世界都施加影响，利用资本主义战略摧毁民主世界。"

"艾未未说，'我还拥有中国国籍，作为中国人我来观察这一场游戏会发现，中国是多么的智慧，多么的强大。他们在西方人都没有察觉的情况下就占领了一座又一座宫殿。德国的政治人物就像是中国一个省的省级干部。'"

"艾未未说：'我对德国政治人物的所作所为极其失望。他们什么也不做。美国和英国至少禁了华为。这非常重要。华为极其危险。德国心知肚明，但就是什么也不做。'艾未未说，德国捍卫中国价值，因为他们在那里受益。'我很肯定，中国高兴死了'。"

文章引述德国绿党议员鲍泽（Margarete Bause）在推特上的表态称，她觉得Imax电影院拒绝上映艾未未的新片令人感到遗憾。"这无异于向北京的审查制度卑躬屈膝。"她在推特上写道。

前德国左翼党议会党团主席、经济学博士瓦根克奈希特（Sahra Wagenknecht）在《焦点》发表题为"德国掩盖危机真相，中国告诉你怎么搞经济"的长文。作者不认同德国经济将会很快从危机中恢复过来的预测，指出没有一个新的工业政策，将很难扭转全局。而制定成功的工业政策，不妨参考中国的经验。

"估计今年全球仅剩下一个仍在相对增长的经济大国：中国。目前中国业务也是唯一一个还在运作的。对德国出口工业产品的需求有所回升，其中很大一部分要归功于中国。中国在德国全球汽车销售额中占有的比例从33%上升到51%。"

"然而，一方面中国的经济形势相对稳固，但另一方面，德国与中国的贸易关系却又是显得脆弱。而危险尤其显现于，欧洲无法独立于美国打响的经济战之外，因为这场经济战不仅危及德俄项目比如北溪二油气管道项目，它也越来越频繁地影响到中国企业。"

这一背景下，该文作者认为德国应该完善自己相对独立的工业政策，以摆脱对美国政策以及中国市场的依赖。否则的话，"我们迎来的经济环境下，每一只牙刷、每一件儿童玩具都会把个人数据送向制造商的服务器。而欧盟每采取一项限制措施，都会激起中国紧接着采取反制措施。因此，如果我们工业企业的未来命运首先拴在中国的救生船上，是一件令人十分忧虑的事情！"

作者希望德国政府认真履行职责，更新国内基础设施，推动高速互联网、交通网的建设，她认为，一个完整、透彻、到位的工业政策不仅取决于以上因素，同时政府还要在公共科研领域、新型科技领域提高投资，"像中国那样""耐心"等待资本的回报。她在文章最后写道：

"中国之所以今年能够作为唯一一个大型国民经济保持了增长，其中一个最核心的因素是，坚定的工业政策以及国家大笔投资。"这位前左翼党领袖希望德国的决策者应看清危机的实质，以中国作为榜样，制定出一个正确的经济发展方针。

洪沙/李鱼（摘编）

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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