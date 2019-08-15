德语媒体：中国的真相时刻

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"中国的真相时刻"文章写道，香港不是新疆。如果北京采取军事干预，将付出高昂的代价。然而，领导层能否冷静计算成本、后退一步？

文章写道："香港的危机让中国走到一个真相的时刻。国家主席习近平打造的制度是否已陷入如此的恐慌和无所不能的幻想，以致于采取极端手段、血腥镇压抗议？还是说，仍有能力冷静地计算成本，后退一步，以复杂的答案来应对复杂的形势？"

"短短两个月内，香港的抗议运动已成为习任内迄今最大的挑战。"

"习身边的官员争相表忠心。反对意见、辩论不在预期之内。路线忠诚才能受到表扬，也就难以期待北京在香港的官员会合乎现实地汇报情况。认为特别行政区的抗议是由外部操纵的，这是一个疯了的想法，而这一想法让北京眼睛瞎了，看不见当地民众的需求。"

文章写道："目前，派出军队或所谓武装警察的威胁，恐怕还只是宣传攻势的一部分，目的是恐吓抗议运动。然而，危机持续越长，习受到的压力越大，越要阻止香港的所谓混乱。距离象征意义强大的人民共和国成立70周年纪念日还有六周之际，这位国家主席将想要避免任何软弱的印象。此外，他还要担心，如果对香港活动人士作出让步，那么该国其它地区的愿望要求也会苏醒。"

"但如果采取军事干预，对北京来说将意味着更大的成本。香港不是新疆，中国可以践踏人权而不受外界的惩罚。香港是一个国际金融中心，一旦有装甲车上街，外国投资者将成批地逃走。中国的党的官员在香港的资产也将受到影响。中国还将失去自由主义的前厅，连国有企业也在这里结算国外业务，因为这里有资本与商品的流通自由。"

"除此之外，统治充满敌意的民众，对北京来说代价高昂。要让习惯与言论自由的香港中产阶级顺服于政权，正如内地那样，会需要很长时间。而且，习还将作为摧毁香港一国两制制度、同时长远来说助长台湾反中力量的领导人载入史册。"

香港机场抗议的年轻人

香港"命悬一线"

《新苏黎世报》题为"香港的未来命悬一线"文章写道，这场暴力螺旋有可能以糟糕的结局收场。

文章首先提及香港机场一位警察落单后受到攻击而拔出手枪。"难以想象，假如这位警察扣动了扳机，形势会如何激化。数周来，暴力与反暴力的螺旋不断加剧。"

文章介绍了示威民众的诉求，以及林郑月娥团队的缺乏应对。"如果有谁认为，当近三分之一的平民和平走上街头的时候，能忽略不看，那他就不必感到奇怪，为什么诉求会更强烈、方法会更极端。由此，林郑对形势的激化也有共同责任。"

文章写道，北京不会一直容忍下去。"这并不是说，坦克将很快出现在这座700万人口城市的街头。在天安门大屠杀30年后，北京会想方设法避免类似的画面。与1989年相比，中国的武装力量今天也有了更成熟的手段和策略，来控制或驱散人群。如今水炮和警棍代替了坦克和机枪。"文章写道，首先，北京增加了心理施压。同时，内地公众受到新闻宣传的灌输。

文章写道："长期而言，时间掌握在共产党当权者的手中：2047年，香港的特别地位将到期，北京将无所束缚。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点