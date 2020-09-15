德语媒体：“中国的监狱农场”和“中国的远洋渔船”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表标题为“中国的监狱农场”（Chinas Gefängnisfarmen）的文章， 报道美国海关与边境保护局宣布禁止从四家新疆公司和新疆一家培训中心进口棉花、成衣、电子零件以及美发制品等产品。

文章写道：“原本外界期待本周美国会采取更加严厉的制裁措施。此前有多家媒体报道， 美国海关与边境保护局宣布将进一步禁止进口新疆的棉花与番茄制品。这一制裁措施将影响到很多知名的服装企业，因为中国国内84%的棉花都产自新疆，而中国又是全世界最大的服装出口国。美国国土安全部周二（9月15日）表示正在审核是否需要采取进一步的制裁手段。据《纽约时报》报道，美国农业部、财政部和商务部都存在反对意见。这些部门担心，中国会对美国对华棉花出口采取报复性措施。”

文章描述人权活动人士、研究学者和媒体都对新疆的强迫劳动进行过记录和报道。文章写道：“工厂劳动是中国在新疆大搞同化政策的组成部分，因为政府相信，这样的劳动‘可以促进同化少数民族，让他们从精神和个性上都接受汉人主流文化’。政府把工人分派到不同的企业工厂，这些企业大多来自其它省份，在国家政策推动下在新疆设厂。中国政府试图把新疆发展为低附加值产品的生产基地。外部如果尝试说服供应商不再使用新疆出产的产品，中国官方很可能把这视为是对中国内政的干涉。”

“中国想在哪里捕鱼就在哪里捕鱼”

《新苏黎世报》发表的题为“中国想在哪里捕鱼就在哪里捕鱼”（China fischt, wo es will）的文章中关注中国捕鱼业远洋操作带来的问题和思考。文章写道：“7月中旬到9月初，数百艘来自中国的渔船在厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛附近捕鱼。环保人士担心，这会破坏当地的生态系统。但是中国方面则表示：我们是在合法捕捞。在公海捕鱼，每个国家都可以。但是远洋捕捞缺少监督规则，而且也很难被监督。据联合国粮农组织的估测，全球90%的渔业资源已经枯竭。而过去几年中国的远洋捕鱼船的数量却在不断增加。今天，中国已经成为世界领先的捕鱼国。中国渔船行驶的轨迹遍布南中国海、西非、伊朗甚至朝鲜海岸线。这自然会引发冲突，但中国不是唯一的问题。”





文章写道，“2017年，厄瓜多尔官方在一艘中国渔船船舱里发现了6600条已经死掉的鲨鱼，其中多数都属于濒危物种。今年5月，香港海关在两个来自厄瓜多尔 的集装箱里发现大量鱼翅，而这些鱼翅取自于超过3.8万条属于被保护物种的鲨鱼。官方报告中没有记录，谁捕捞了这些鲨鱼。”



厄瓜多尔的一些环保人士开始发起请愿活动，目的是逼迫政府下令禁止在加拉帕戈斯群岛 附近捕鱼。到目前为止，全球有50万人都表示支持他们的请愿活动。文章写道，“中国驻厄瓜多尔大使馆回应解释说，指责中国非法捕鱼的说法缺少依据。中国渔船在加拉帕戈斯群岛附近的作业是合法的，而且没有对任何人构成威胁。另外，中国和厄瓜多尔两国间的关系十分友好”。

文章指出，“事实上负债累累的厄瓜多尔严重依赖中国。这个国家盛产石油，而中国是大买家。两国签订持续数年的石油购买合同，厄瓜多尔由此也可以从中国获得数十亿贷款。而且厄瓜多尔的虾产量一半都是出口到中国”。

文章写道，“根据海外发展研究院（Overseas Development Institute）的估计，2017年到2018年中国远洋捕鱼船总数接近1.7万条。公平渔业安排联盟（Coalition for Fair Fisheries Arrangements）统计得2019年欧盟国家远洋捕鱼船总数为223条。”

厄瓜多尔这些环保人士的请愿活动也终于收到些效果。厄瓜多尔政府向中国去信，投诉中国远洋捕鱼船给加拉帕戈斯群岛带来了问题和困扰。文章写道：“此后，中国官方下达了捕鱼禁令，禁止中国渔船从今年9月到11月3个月的时间里在加拉帕戈斯群岛 附近捕鱼。从雷达上看，中国渔船正在缓慢离开加拉帕戈斯群岛海域，至少是暂时的。”

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