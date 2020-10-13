德语媒体：中国的疫苗外交

（德国之声中文网）中国希望取得对抗新冠危机的全面胜利，以向世人展示中国社会制度的优越性。《世界报》撰文指出，为了抢在美国之前推出新冠疫苗，中国正在进行最后冲刺。这篇题为《中国的疫苗外交》的文章写道：

“除了有效控制疫情之外，中国领导人更希望在另一个领域也战胜美国：即率先找到新冠疫苗。中国目前已经开始在十多个国家中开展疫苗实验。作为回报，中国也对一些国家做出承诺，愿意率先向它们提供疫苗，相当于展开了某种‘疫苗外交’。这是中国同美国展开的一项角逐。九月份，特朗普宣布，美国有可能会在十月份，也就是11月3日大选之前，批准一种新冠疫苗上市。

“如果在疫苗研发方面，中国也能够走在美国前面，那对美国来说，无疑是当头一棒，其冲击力可以同当年的‘联合号’上天相提并论。上个世纪五十年代，苏联将首枚人造卫星送入轨道，震惊了整个西方世界。事实上，〈纽约时报〉前不久确实援引中国消息源报道说，中国有可能会在十月份批准首款新冠疫苗。”

尽管截至目前中国尚没有获得批准的疫苗，但据媒体报道，中国已经有数十万人接种了新冠疫苗。而进入第三期临床实验的疫苗中，至少有四款来自中国。今年五月，中国领导人习近平曾宣布，一旦中国研发新冠疫苗获得成功，将作为“全球公共财产”提供给全世界。文章就此写道：

“优先照顾特定国家的‘疫苗外交’显然并不符合习近平此前做出的承诺。但另一方面，中国在国际舞台确实也非常活跃。几天前，中国宣布加入新冠疫苗倡议，即在世界卫生组织的领导下，研发和推广廉价疫苗。中国的做法同美国的孤立主义形成强烈对比。美国已宣布不会参加这一倡议。

柏林智库墨卡托研究中心专家马德尔（Jacob Mardell）表示，倘若中国能够率先大量生产有效疫苗，其象征意义自然不容小觑，‘但北京如果在后疫情时代以世界救星的姿态展现自己，也是有其风险的。’

“因为同此前的‘口罩外交’一样，‘疫苗外交’也有可能会出现质量问题。在争强好胜心理驱使下，承诺越多，违背诺言的风险也就越大。马德尔认为，基于内政方面的压力，‘中国已经不具备2008年金融危机时扮演经济救星的能力。’”

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游泳冠军赛新规则

九月底举行的中国游泳冠军赛所引入的新规则，令一众体坛明星提前落马。将体能测试与名次、成绩挂钩的新规则不仅在中国国内引起争议，国际体育界也议论纷纷。《法兰克福汇报》写道：

“今年二月，疫情肆虐时出台的这项新规定，措辞相当含糊。只是说，体能训练对打好国际比赛至关重要。体能训练能够强化运动员意志，使他们成为不会轻言放弃的斗士。可以肯定的是，2020年是修改比赛规则的绝好时机。大部分国际体育赛事陷入停顿，也没有为国际大型赛事举行的资格赛。

“尽管新规则有失公允，但受到影响的运动员似乎抱怨不多。按照中国媒体的说法，运动员们已经接受了新规则，并表示将加强体能训练。 游泳选手王简嘉禾多少流露出一些不满，她在打破亚洲记录后表示:‘我们并不是说体能训练无关紧要，但我认为，仅仅根据体能测验结果来决定前八名的排名，似乎是不够全面的。’”

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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